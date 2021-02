Websites van Europarlementariër Kati Piri en PvdA gehackt

Campagnemateriaal van Europarlementariër Kati Piri voor de komende verkiezingen voor het volgende Europees Parlement. Beeld ANP

Piri wijst Turkse hackers als verantwoordelijken aan voor de aanval, die zou zijn aangekondigd via een Turkstalig Twitteraccount.

De PvdA was volgens Piri van 15 uur tot 19.30 uur uit de lucht. De eigen site van de politica, nummer 5 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Kamerverkiezingen, is nog altijd niet bereikbaar.

Als lid van het Europees Parlement heeft Piri als Turkije-rapporteur enkele kritische rapporten geschreven over de Turkse democratie onder president Recep Tayyip Erdogan.

‘Het heeft er alle schijn van dat dit een aanval is naar aanleiding van mijn steun voor de democraten in Turkije en mijn oproep om politieke gevangenen, zoals Selahattin Demirtas en Osman Kavala, vrij te laten’, aldus Piri in een verklaring.