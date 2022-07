Webb-telescoop toont diepste blik op het heelal: ‘Fantastisch, en ook emotioneel’

De eerste foto van de James Webb Space Telescope toont enkele voorgrondsterren in ons eigen Melkwegstelsel (herkenbaar aan de zes ‘stralen’) en talloze sterrenstelsels op miljarden lichtjaren afstand. Beeld NASA/ESA/M. Jones

Biden sprak van een ‘historisch moment voor wetenschap en technologie, voor Amerika en voor de gehele mensheid’. Wetenschappers, ook uit Nederland, werkten decennia aan de ontwikkeling van de ruimtetelescoop.

De nieuwe opname toont – naast enkele voorgrondsterren in ons eigen Melkwegstelsel – een zwerm van verre sterrenstelsels, SMACS 0723 geheten. Maar door de lange belichtingstijd en de grote gevoeligheid van de Webb-telescoop zijn op de foto ook talloze stelseltjes op nog veel grotere afstanden zichtbaar. De beelden van die extreem verre objecten zijn versterkt en vervormd door de zwaartekracht van de sterrenstelsels op de voorgrond.

Omdat het licht van de verste sterrenstelsels er miljarden jaren over doet om op aarde aan te komen, toont de foto een beeld van het heelal zoals het er miljarden jaren geleden uitzag, kort na de oerknal. Het is de ‘diepste’ opname die ooit is gemaakt. ‘Wij bieden de mensheid een nieuwe blik op de kosmos,’ aldus Nasa-topman Bill Nelson.

Grotere spiegel dan Hubble

De James Webb Space Telescope (genoemd naar een voorganger van Nelson uit het Apollo-tijdperk) is op Eerste Kerstdag 2021 gelanceerd. Hij wordt wel de opvolger genoemd van ruimtetelescoop Hubble, die de afgelopen dertig jaar een keur aan spectaculaire beelden en opzienbarende wetenschappelijke resultaten opleverde.

Het belangrijkste verschil is dat de Webb-telescoop infraroodstraling (warmtestraling) uit het heelal opvangt, die niet zichtbaar is voor het menselijk oog. Daarnaast heeft de nieuwe ruimtetelescoop een veel grotere spiegel, met een diameter van 6,5 meter, waardoor hij een stuk gevoeliger is.

Webb kan de allerverste sterrenstelsels beter zien, omdat hun energierijke straling door de uitdijing van het heelal is opgerekt tot infrarode golflengten. Daarnaast kijkt de nieuwe ruimtetelescoop dwars door de meeste stofwolken heen, zodat sterrenkundigen de geboorte van sterren in veel meer detail kunnen bestuderen. Ook leggen de gevoelige instrumenten van Webb de eigen – geringe – warmtestraling vast van koude, donkere stofdeeltjes.

Webb overtreft verwachtingen

Dinsdagmiddag, om 16:30 uur Nederlandse tijd, worden meer Webb-foto’s vrijgegeven. Die andere ‘early release observations’ tonen een grote gas- en stofnevel waarin nieuwe sterren ontstaan (een uitdijende ring van gas rond een stervende ster) en een groep van verre sterrenstelsels die gevangen zijn in een onderlinge zwaartekrachtdans. Daarnaast worden precisiemetingen gepresenteerd van een verre exoplaneet – een planeet in een baan rond een andere ster dan de zon.

Sterrenkundigen zijn opgetogen over de eerste beelden. ‘Het is fantastisch spannend allemaal, en ook heel emotioneel,’ aldus Ewine van Dishoeck van de Leidse Sterrewacht. Van Dishoeck is de Europese hoofdonderzoeker van Miri, een van de waarnemingsinstrumenten van Webb waar Nederland een belangrijke bijdrage aan leverde.

‘Webb is tot dusver verbazingwekkend succesvol,’ zegt de Leidse astronoom Bernhard Brandl. ‘De telescoop werkt niet zoals verwacht; hij werkt béter dan we hadden durven hopen.’ Dat bleek de afgelopen maanden tijdens het zorgvuldig uitlijnen en inregelen van de achttien zeshoekige spiegelsegmenten en de vier grote wetenschappelijke meetinstrumenten.

Geen herhaling rampscenario

Brandl memoreert nog even hoe de sterrenkundige wereld in 1990 geschokt reageerde toen bleek dat de net gelanceerde Hubble Space Telescope onscherpe plaatjes maakte, als gevolg van een constructiefout in de hoofdspiegel. Die kon pas een paar jaar later gecorrigeerd worden. ‘Een herhaling van zo’n rampscenario wilden we nu natuurlijk te allen tijde voorkomen,’ zegt hij.

Vanaf woensdag kunnen sterrenkundigen wereldwijd ook over ruwe meetgegevens beschikken die de afgelopen weken door Webb zijn verzameld. Van Dishoeck: ‘Dit is een echte ontdekkingsreis.’

Een technicus test de spiegelsegmenten van de James Webb-telescoop, die zich nu op anderhalf miljoen kilometer van de aarde bevindt. Meer dan duizend wetenschappers werkten decennialang aan de telescoop. Beeld Credit: NASA/MSFC/David Higginbotham

. Beeld .

. Beeld .

. Beeld .