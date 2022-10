‘We zoeken heel gedisciplineerd. Als er een struik op ons pad staat, lopen we er dwars doorheen’

Vrijwilligers en politie zoeken massaal in bossen en langs kanalen rond Waspik en Drunen naar de vermiste Hebe en Sanne. Beeld Arie Kievit

‘Welkom namens de familie’, zegt een vertegenwoordiger van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) woensdagmiddag op een parkeerterrein aan de rand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, tegen bijna vijftig vrijwilligers die helpen bij het zoeken naar de vermiste Hebe (10) en Sanne (26). ‘De politie heeft ons gevraagd de zoektocht te coördineren.’

Na een korte uitleg vertrekken de vrijwilligers in teams van vier of vijf mensen het natuurgebied in, getooid in een oranje hesje en uitgerust met een prikstok. Elk team moet een gebied van 3 à 4 vierkante kilometer uitkammen. ‘Natuurlijk helpen we met zoeken’, zegt een vrouw die in de buurt woont. ‘Het moet vreselijk zijn voor de families van Hebe en Sanne om zo lang in onzekerheid te zitten.’

Beeld Arie Kievit

Het gehandicapte meisje en haar begeleider worden sinds maandag vermist, bleek toen dinsdag een ‘amber alert’ werd uitgegeven. Tot dusver zijn er 120 tips over de vermissing binnengekomen. Volgens een politiewoordvoerder wijst geen enkele tip expliciet naar de Loonse en Drunense duinen. Maar het zoekgebied ligt op een mogelijke route van de twee, die maandagmiddag nog zijn gezien in de zwarte Kia Picanto van Sanne.

Angsten en verdriet

Mark Deckers (35) uit Nuenen is er ook, om te helpen zoeken. Hij is bevriend met Sanne. ‘We moeten haar en Hebe zo snel mogelijk vinden’, zegt hij. ‘Daar doen we alles voor, met een groep van inmiddels tweehonderd mensen, inclusief vrienden en familie. Ik stop pas als het is gelukt.’

De 10-jarige Hebe moet 24 uur per dag verzorgd en begeleid worden. Ze heeft een chromosoomafwijking en functioneert op het niveau van een kind van 6 tot 24 maanden, blijkt uit een Facebookbericht van haar moeder. Het meisje loopt wankel en is gedeeltelijk rolstoelafhankelijk. Eten doet ze onder meer via een sonde. Omdat ze prikkels niet goed kan verwerken, heeft ze veel last van angsten en verdriet.

Woensdag zijn, net als dinsdag, ook ruim honderd mensen van het Veteranen Search Team (VST) aan het zoeken in de buurt van het Brabantse dorp Waspik. Daar werd maandagmiddag het laatste signaal van Sannes telefoon opgevangen. Ze lopen in groepen van tien tot vijftien ‘op linie’ door bosgebieden en weilanden.

Beeld Arie Kievit

‘Ongeveer 85 procent van onze vrijwilligers bestaat uit veteranen met uitzendervaring’, zegt inzetcoördinator Bert Kuijpers op het parkeerterrein van SV Capelle in Sprang-Capelle, vanwaar de VST-zoekteams worden uitgestuurd. Zelf heeft hij gediend in Libanon, Bosnië en Afghanistan. ‘We zoeken heel gedisciplineerd. Voorwaarts is voorwaarts, halt is halt. Als er een struik op ons pad staat, lopen we er dwars doorheen.’ Voorzichtigheid is geboden, legt hij uit. Daarom lopen de veteranen altijd met een prikstok en proberen ze zelf niets aan te raken. ‘Als wij iets vinden, verandert de plek in een plaats delict.’

De politie zet in de loop van de middag een rijstrook van de A59 af, bij Waspik, om ongestoord te kunnen zoeken naar Sanne en Hebe. Op basis waarvan dat gebeurt, is onbekend.

Bijzondere band

In een persverklaring heeft Hebe’s familie iedereen bedankt voor de steunbetuigingen, en laten zij weten dat het meisje en haar begeleider ‘een bijzondere band’ hebben en niet te willen speculeren over wat er mogelijk is gebeurd. Betrokkenen werken niet mee aan interviews.

Mark Deckers praat wel met journalisten. ‘De politie zegt steeds tegen vrienden en familie van Sanne: praat niet met de pers, laat ons het werk doen. Prima. Maar nu doe ik het toch. Het is hoog tijd dat de politie meer mensen en middelen inzet. Misschien gaat dat ten koste van sporen, maar het is belangrijker dat we ze vinden, voordat het te laat is.’

Beeld Arie Kievit

Hij is lid van de Reddingsbrigade Nederland en heeft medewerkers bereid gekregen om te helpen zoeken. ‘Er staan mensen klaar, professionals. Maar de politie geeft geen groen licht. Dat is toch te gek voor woorden?’

Een woordvoerder van de Reddingsbrigade bevestigt dat hulp is aangeboden. ‘We kunnen zoek- en verkenningstochten uitvoeren op het water, met boten, al dan niet met sonar. De politie weet dat, maar heeft er geen behoefte aan. Daar voegen we ons naar.’

Hoe zit dat? ‘Wij willen de controle houden over alle zoektochten’, zegt een politiewoordvoerder. ‘Wie heeft waar gezocht, met welke middelen? We begrijpen dat emoties hoog oplopen. Maar geloof me, we doen alles om Hebe en Sanne te vinden.’