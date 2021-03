We zijn helemaal niet door de politie gekraakt, zegt berichtenapp Sky

Andy Kraag, chef van de Dienst Landelijke Recherche, geeft een toelichting op de politie-invallen na het hacken van communicatiemiddel Sky. Beeld ANP

De berichtendienst zegt ook dat het niet is benaderd door de opsporingsdiensten in Nederland of België. En Sky spreekt tegen dat de app een populair communicatiemiddel is in het criminele circuit. ‘Sky ECC heeft een zerotolerancebeleid en verbiedt alle criminele activiteiten op al haar platformen’, meldt de onderneming in een verklaring op haar site. ‘Accounts die worden gebruikt voor criminele activiteiten, worden onmiddellijk gedeactiveerd.’

Maar volgens de politie werd Sky wel degelijk gebruikt door de verdachten in het Marengoproces en de vermoedelijke betrokkenen bij de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019.

Sky is de opvolger van EncroChat, dat vorig jaar werd gehackt. In Nederland heeft het ongeveer 11 duizend gebruikers. In de maanden voor de arrestatiegolf op dinsdag wist de politie al 43 andere verdachten aan te houden, allemaal met behulp van onderschepte berichten.

Wat er volgens de dienst wél aan de hand is: er zou een nep-app in omloop zijn onder dezelfde naam, Sky ECC. Deze phishing-applicatie is verkocht via ‘ongeautoriseerde kanalen’, benadrukt de fabrikant. Dit zou dan de verklaring zijn voor het kunnen meeluisteren door de opsporingsdiensten. Nietsvermoedende criminelen dachten via de veilige Sky-app te chatten, maar maakten gebruik van de nep-app.