‘We zien weggevaagde woningen waarop een Boeing ligt te branden’

‘Zondag 4 oktober 1992 hadden we voor de Mobiele Eenheid luchtassistentie verleend boven het stadion in Eindhoven, waar PSV die middag speelde tegen Feyenoord. Tegen zes uur vlogen we terug naar de basis op Schiphol.

‘Ik stond mijn logboek in te vullen toen de telefoon ging: in de Bijlmer is een vliegtuig neergestort. Hè? Ik had niks gezien en belde de meldkamer: is dat waar? Alle lijnen waren bezet. Dan weet je: foute boel.

‘Ik wilde ernaartoe. Omdat het donker werd, moest een tweede vlieger komen. Wout was er razendsnel. Ik herinner me een prachtige, rode zonsondergang met fluitende vogels en dat de lucht ineens zwanger raakte van talloze sirene’s. Terwijl we de heli uit de hangar sleepten, kwam een derde collega, Rob, net terug met het kustwachtvliegtuig, hij stapte ook bij ons in.

‘We moesten verslag doen van wat we zagen en bijschijnen met ons zoeklicht. Tijdens de vlucht hoorden we over de mobilofoon overslaande stemmen vol ontzetting en ongeloof. Na vijf minuten vliegen doemde tussen de flats een vuurzee op. We vlogen rondjes, en wat we zagen, was groter dan we konden bevatten. Ik dacht: onder die fik liggen misschien wel een paar honderd mensen weg te branden.

‘Aanvankelijk dachten we dat het toestel precies tussen twee flats was gecrasht, totdat we ons realiseerden dat hij boven op een flat was neergekomen. Verbijsterd begonnen we met z’n drieën te tellen: dertien verdiepingen hoog, maal een gat van tien woningen breed, dat zijn 130 weggevaagde huizen. Rob zei: ‘Op zondagavond zullen er minstens twee mensen per woning aanwezig zijn...’ Jezus christus.

‘In het donker zagen we de snelwegen tot ver voorbij Vinkeveen en Weesp vollopen met koplampen van auto’s die vastliepen doordat de toegangswegen naar de rampplek werden afgezet. Recht beneden ons werd het juist steeds stiller.

‘De meldkamer vroeg: ‘Zulu’ – dat is de heli –, ‘de burgemeester en hoofdcommissaris staan hier achter mij. Hoe is de situatie?’ We blokkeerden alle drie. Geen van ons kreeg uit z’n strot wat hij zag. Nog steeds vraag ik me af waarom ik toen niet antwoordde: ‘We zien 130 weggevaagde woningen waarop een Boeing 747 ligt te branden.’ Wout drukte toen maar de spreeksleutel in en zei: ‘We zien ambulances, het rampenplan lijkt goed te werken.’ Want wat we zagen was té erg, we hadden er gewoon geen woorden voor.

‘We zagen geen gewone fik, maar oranje-achtige vlammen. Nog steeds kan ik de geur van die nacht terughalen, een penetrante, chemische lucht die in je neus prikte. Uit de woningen die nog overeind stonden, leek het alsof ze met vlammenwerpers naar buiten stonden te spuiten – de gasleidingen waren ontploft. In ons zoeklicht zagen we brandweermannen, echte helden zijn het, met hun rug langs de gevels richting de vuurzee schuifelen. Heel surrealistisch.

‘Twee marinehelikopters landden om slachtoffers naar het brandwondencentrum in Beverwijk af te voeren. Ze vroegen aan ons: ‘Komen er nog slachtoffers?’ Maar er kwam niks, er waren geen overlevenden.

‘Na ruim anderhalf uur rondcirkelen hoorden we over de radio: ‘Jongens, er komt aflossing, jullie kunnen terugkomen.’ Bij terugkomst was het druk op onze post, waar op zondagavond normaal niemand is. De baas van de luchtvaartpolitie legde zijn arm rond mijn schouders en zei: ‘Je hebt het wel voor je kiezen gehad.’ Kennelijk kon je dat aan me zien.

‘Thuis verwonderde ik me over de tv-beelden, alles leek veel kleiner dan wat wij van bovenaf hadden gezien. Ik knuffelde mijn slapende kinderen, want vanuit de lucht lijkt de afstand van de crash tot mijn huis bijna niks.

‘Zes weken na die ramp hoorde ik een brandweersirene en ineens zag ik die vuurzee terug. Later gebeurde dat vaker, steeds kreeg ik daarbij een misselijk gevoel. Wist ik veel wat een herbeleving was. Op een dag zaten Wout en ik naast elkaar in onze kleedkamer en zei ik: ‘Elke keer als ik sirenes hoor zie ik die Bijlmerramp voorbijkomen. Heb jij dat nou ook?’ ‘Nee’, antwoordde hij, en hij liep weg. Toen dacht ik: dat ligt dus aan mij, ik ben niet goed snik.

‘Vier jaar lang heb ik er niet over gepraat. Totdat ik in het politiemuseum naast een jonge vent voor een grote foto van de Bijlmerramp stond. Hij zei: ‘Dat is me wat, als je daar met je heli boven moet hangen.’ Ik zei: ‘Nou, ik zal je wat vertellen...’ Ik vertelde alles en dat luchtte op. Ik heb ervan geleerd dat je moet praten over akelige dingen. Dat werkt helend. Als chef was ik daar heel alert op. Als een piloot bijvoorbeeld een verdronken kind had gevonden, bleef ik informeren of het goed ging. Een jonge collega vroeg me eens: ‘Wanneer heb ik dit nou goed verwerkt?’ En ik antwoordde: ‘Als je mij dat verhaal nu kunt navertellen zonder geëmotioneerd te raken.’ Dus je ziet: misschien heb ik die Bijlmerramp nog steeds niet goed verwerkt.’