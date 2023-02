‘We zagen iets gruwelijks door de keukendeur’

Beeld Anne Stooker

‘Joop draaide het raam van onze dienstauto open en overlegde met de agent ter plaatse. Omdat ik iets administratiefs zat te doen, kreeg ik dat niet helemaal mee. We moesten achterom, zei die collega, door de gemeenschappelijke tuin van het huizenblok. Daar klommen we met z’n drieën via de regenpijp naar het eerste balkon.

‘We stonden nog aan de buitenkant van de balustrade toen we iets gruwelijks zagen door de openstaande keukendeur. Op de vloer lag een baby, op z’n buik, met alleen een luierbroekje aan. Het kind lag bewegingloos in een plas bloed, maar dat zag ik pas later op foto’s. Dat bloed en die wonden filter je uit zelfbescherming weg. Mijn eerste gedachte was: daar ligt een babypop, omdat hij zo stil lag.

‘Joop en de derde agent riepen: ‘We moeten schieten!’ Ik wist niet waarop; ik was nog aan het verwerken dat dit geen pop was, maar een kindje. Toen kwam uit die keuken een volstrekt dolle pitbull naar het balkon rennen. Hij ging hysterisch kwijlend tekeer, z’n bek zat onder het bloed. Toen pas realiseerde ik me wat er was gebeurd.

‘De eerste collega schoot totdat z’n kogels op waren. Ik herinner me de geur van het kruit en de harde knallen die pijn deden aan m’n oren, maar dat kutbeest blééf rennen en springen. Daarna begon Joop te schieten. Ik weet zeker dat hij af en toe raak schoot, dan klonk het ‘whooe’, maar de kogels hadden geen effect.

‘Toen was ik aan de beurt. Die hond rende dolgedraaid door dat appartement. Je raakt enorm gefocust, je ziet haarscherp. Die hond kwam terug en ik schoot. Ik zag hoe de kogel in zijn lijf een gat maakte dat meteen weer sloot. Ik schoot nog een keer, en nog een paar keer, minstens twee keer raak, maar hij blééf hysterisch rondrennen. Ik dacht: hoe kan dat? Hij leek te lachen, hij had net zo’n demonische grijns als de Joker, die psychopaat van Batman, doodeng.

‘Die hond ging dieper het huis in, en toen hoorden we van binnenuit roepen: ‘We hebben hem!’ Een hondengeleider had hem gevangen met zo’n vangstok met een strop eraan.

Daarna gingen wij naar binnen. Een van de collega’s knielde bij de baby en zei: ‘Hij is dood.’ We doorzochten het huis om te kijken of er meer slachtoffers waren. In een kinderkamer lag een babypop. Ik schrok me dood. Ik heb dat nog steeds, ik heb een babypoppenfobie voor het leven.

‘Een collega die vanaf de straatkant naar binnen was gekomen, riep: ‘Snel! Weg! Jullie hebben een gasleiding geraakt.’ We roken het gas. Achterlangs gingen we weer via het balkon naar buiten om alle toeschouwers weg te jagen vanwege het gas.

‘Beneden hing, heel cynisch, voor het raam een foto van die hond waarop stond: ‘Hier waak ik. Killer.’ Zo heette die hond, Killer. De dierenarts stond daar, hij zei verbijsterd: ‘Ik gaf ’m een spuitje waarmee ik een paard had kunnen platleggen, maar hij ging niet dood, terwijl hij elf schotwonden had. Ik heb hem een tweede spuitje moeten geven.’

‘Aan de straatkant vroegen collega’s of we de moeder en nog twee kinderen naar het bureau wilden brengen. De moeder gilde steeds de naam van die baby. Op het bureau zei haar zoontje: ‘Je moet m’n vader bellen, m’n moeder wil niks meer met hem te maken hebben.’

‘Ik belde het nummer en kreeg een penitentiaire inrichting aan de lijn – die vader bleek vast te zitten voor moord of doodslag waarbij hij die hond had gebruikt. Terwijl ik zijn bewakers aan de lijn had, riep dat jochie naast me steeds heel hard: ‘M’n broertje is dood!’ Omdat ik halfdoof was van het schieten, kwamen alle geluiden heel vervormd bij me binnen, alsof ze door een laag gel kwamen. Joop, de derde collega en ik zijn daarna naar het ziekenhuis gegaan voor controle op gehoorschade. Bij ons alle drie waren de trommelvliezen naar binnen geslagen.

‘Killer was groot in het nieuws. De volgende dag op het bureau lazen collega’s het krantenartikel hardop voor. Ze zeiden: ‘Er zijn zoveel schoten gelost en ze konden dat beest niet raken, haha.’ Dat was heel kwetsend. Ik zei: ‘Schieten jullie gestrest en vol emoties maar eens op een bewegend doel.’ Ik vond het stom dat ze er een oordeel over hadden terwijl ze er niet bij waren geweest.

‘En ik heb ook van dit incident geleerd dat je nooit aan collega’s mag vragen om na een traumatiserend incident ook nog de opvang van de nabestaanden te doen. Alles bij elkaar was dat echt te veel, Joop is er bijna aan onderdoor gegaan.

‘Zo’n doodgebeten baby krijg je nooit meer van je netvlies. Ik herinner me nog goed hoe dat broertje op het bureau tegen me zei: ‘Zag jij dat ook? Killer stond erbij te lachen.’’