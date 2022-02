‘We weten niet wanneer de volgende zware storm langskomt. Het kan jaren, maar ook een week duren’

Wandelaars trotseren de wind op het Zuidestrand in Scheveningen, in 2020. Beeld Freek van den Bergh

Dag Wouter, treinen rijden vanmiddag niet, vluchten zijn geannuleerd. Eunice ontwricht het land. Wat maakt deze storm zo bijzonder?

‘Eunice zal vermoedelijk echt een stevige storm worden, maar heel bijzonder is het niet. De windsnelheden die we nu in het noordelijke en westelijke deel van het land verwachten, zo tussen de 120 en 140 kilometer per uur, hebben we vaker gezien. In 1990 was er een storm die zelfs in het verre binnenland tot windsnelheden van 140 kilometer per uur leidde, dat gaan we nu niet meemaken.

Dat nu vooraf zulke verregaande maatregelen zijn afgekondigd, heeft vooral te maken met de ervaring die we de afgelopen jaren hebben gehad met andere stormen. Het is een paar keer gebeurd, bijvoorbeeld in 2018, dat het treinverkeer en vliegverkeer stilviel door de gevolgen van harde windstoten. Reizigers komen dan plots vast te zitten met alle chaos van dien. Dat wil men nu voorkomen.’

Voor het noordwesten is code rood afgekondigd vanwege mogelijke gevaarlijke situaties. Wat kunnen deze windsnelheden aanrichten?

‘Als een windvlaag met zo’n 130 kilometer over het land raast kunnen bomen omver worden getrokken. Dat kan gevaar opleveren op wegen of langs spoorlijnen. Dat is ook de voornaamste reden dat de NS stopt met de treinen: als er ook maar één boom op het spoor valt, ligt een heel traject plat.

‘De harde wind kan ook dakpannen van daken rukken. Een ander gevaar zijn de vele zonnepanelen die de afgelopen jaren op huizen zijn gelegd. Die hebben nog lang niet allemaal een echte storm doorstaan. Het kan best zijn dat ze soms niet goed vastzitten. Eunice wordt een test. Met zulke windsnelheden kan het zijn dat sommige eraf waaien.

‘Met name in stedelijke gebieden, vooral in de randstad in dit geval, kan bebouwing de wind bovendien versnellen. In sommige straten ontstaat dan een tunneleffect. Dan kan de wind met 150 kilometer per uur er doorheen razen. Dat is levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Zo’n wind blaast hen letterlijk omver.’

Dit is de derde storm in korte tijd. Hoe kan het dat Nederland zo kort achter elkaar te maken krijgt met zware wind?

‘De afgelopen weken bevindt zich een hele sterke zogenoemde straalstroom boven Nederland. Dat is een gebied op zo’n 10 kilometer hoogte. De laatste dagen haalde de wind in die stroom een snelheid van meer dan 300 kilometer per uur. Dat is heel hoog.

‘Door die enorme windsnelheid ontstaan lagedrukgebieden waarin een storm kan ontstaan. Dat gebeurt lang niet altijd, maar nu zijn de omstandigheden zodanig dat in korte tijd meerdere keren flinke windsnelheden voorkomen.

‘Dat gebeurt in grote delen van Europa. In Schotland waren vorige week zelfs nog windstoten van 200 kilometer aan de kust. Dat is eigenlijk dezelfde wind waar wij mee te maken hebben, maar we hebben het geluk met Engeland als buffer. Anders was de storm veel heftiger geweest.’

De afgelopen jaren zien we extreme weersomstandigheden die samenhangen met klimaatverandering. Krijgt Nederland vaker te maken met een zwaar ‘stormseizoen’?

‘Dat de omstandigheden nu zo zijn, is echt toeval. Het is niet zo dat het aantal stormen de afgelopen jaren is toegenomen. Zware stormen zijn van alle tijden. Ook vroeger kwam het voor dat ze snel achter elkaar volgden. In de jaren 70 kreeg Nederland in drie dagen tijd twee van de zwaarste stormen van de twintigste eeuw voor de kiezen.

‘Soms zitten er vele jaren tussen en soms zijn het dus slechts een paar dagen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat we de komende weken weer harde wind gaan zien, het is maar net hoe de weersomstandigheden zich ontwikkelen. En ook een extreem zware storm zoals die van 1990 gaat ooit weer langskomen. Stormen zijn echt onvoorspelbaar, dat maakt ze juist zo interessant.’