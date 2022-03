‘We vertrouwen erop dat God, als het misgaat, de nucleaire wolk naar Rusland zal drijven’

Sinds Russische militairen de kerncentrale van Tsjernobyl innamen en er gevochten wordt bij een kernreactor in Zaporizja, houden burgers en experts in West-Europa hun adem in. Opvallend genoeg is van die angst in West-Oekraïne minder te merken.

In de atoombunker van de universiteit van Oezjhorod liggen de helmen en veiligheidsvesten uit de Sovjet-tijd nog opgestapeld in een afgebladderde, blauwe metalen kast. Op de grond een rijtje geigertellers uit de jaren vijftig, aan de muur een poster over nucleaire bescherming, in het Russisch. ‘Kijk daar maar niet naar, dat moet nog weg’, zegt Konch Pavlo snel.

De 59-jarige veiligheidscoördinator van de universiteit heeft strikte orders gekregen: die journalisten mogen komen, maar er mogen geen foto’s worden gemaakt. Deze regio van Oekraïne kende nog nooit oorlog, en dus worden de regels van het nieuwe militaire gezag strikt gevolgd.

Pavlo rent bijna door de kamers. ‘Doorlopen, doorlopen’, zegt hij. Daar liggen de matrassen voor de driehonderd mensen die hier kunnen schuilen, daar is het filtersysteem – ‘oud maar je kunt het met de hand aanzwengelen dus het werkt nog’ – en daar is een voorraadkast voor voedsel, nu nog leeg. De bunker, gebouwd in 1952, lag vorige week nog vol met het archief van de universiteit, vertelt Pavlo, masterscripties van de faculteiten Geschiedenis en Linguïstiek met name. ‘Vrijwilligers zijn meteen na de inval begonnen de bunker te ontruimen.’

‘Bang voor een kernoorlog? Nee joh’

De wereldwijde schok was groot, toen Poetin na de inval van Oekraïne verklaarde de nucleaire wapens op scherp te zetten. Toen Russische militairen daarop de kerncentrale van Tsjernobyl innamen, en er een week later vuurgevechten uitbraken bij een kernreactor in Zaporizja in Oost-Oekraïne, hielden burgers en nucleaire experts in West-Europa hun adem in.

Opvallend genoeg is er van die angst hier, in West-Oekraïne, minder te merken. ‘Bang voor een kernoorlog?’, zeggen voorbijgangers in Oezjhorod met een verbaasde blik in de ogen. ‘Nee joh, we hebben wel andere dingen aan ons hoofd.’ Of: ‘We hebben geen tijd voor angst. We zijn veel te druk met de Russen ons land uit te jagen.’ En, zoals een 35-jarige vrouw uit Kosiv zegt: ‘We zijn erg gelovig, hier. Als we al angst hebben zetten we dat van ons af en vertrouwen erop dat God, als het misgaat, de nucleaire wolk naar het oosten (naar Rusland, red.) zal drijven.’

Vanaf links: Oleksandr Okunev (70), hoofd van nucleaire onderzoeksafdeling, en Ruslan Plekan (45), docent theoretische natuurkunde – beiden van de universiteit van Oezjhorod. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Toch is dat niet het hele verhaal, want na navraag bij de verschillende apotheken in de regio blijken ook hier de jodiumpillen al twee weken uitverkocht. ‘Mensen doen misschien stoer om strijdbaar over te komen, maar vergis je niet, Oekraïners hier kennen de risico’s heel goed’, zegt het hoofd van het radiologisch laboratorium van de stad, Oleksandr Okunev (70) in een café in het centrum van de stad, boven een kop koffie. Zijn collega naast hem, docent nucleaire natuurkunde Ruslan Plekan (45), knikt. ‘Iedereen hier heeft 1986 in zijn achterhoofd.’

Tsjernobyl als nationaal trauma Oekraïne

De mannen doelen op de kernramp bij Tsjernobyl in 1986. In de nacht van 26 april dat jaar explodeerde reactor nummer 4 van de kerncentrale zo’n 130 kilometer ten noorden van Kyiv, tijdens een mislukte veiligheidstest. Hoewel de Sovjet-autoriteiten jarenlang beweerden dat het personeel fouten had gemaakt, bleek later dat bij de bouw van de kerncentrale fouten waren gemaakt. Zo was er bijvoorbeeld bezuinigd op het brandwerend dak om de reactor sneller in gebruik te kunnen nemen.

De kernramp is voor Oekraïne een nationaal trauma. Mensen die oud genoeg zijn om het zich te herinneren, weten vaak nog goed waar ze waren toen ze het nieuws hoorden. Ze spreken over de paniek die uitbrak, de echtgenoten en vaders die werden ingezet om het puin te ruimen onder zeer gevaarlijke omstandigheden, en de huis-tuin-en-keukenmiddeltjes die mensen innamen toen de jodiumpillen op waren. In dorpjes rondom Kyiv ging het gerucht dat je water wel kon drinken als je het twee keer kookte. Hier in Transkarpatië sloeg men massaal rode wijn in, omdat dat zou beschermen tegen radioactiviteit.

Interieur van een atoombunker in Oezjhorod die weer gebruiksklaar wordt gemaakt. De bunker was tot vier jaar geleden een rockbar. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Dat laatste is trouwens niet zo gek als het klinkt, zegt Okunev. ‘Rode wijn bevat antioxidanten die cellen kunnen beschermen tegen de schade die wordt veroorzaakt door radioactieve straling. Het kan een goede aanvulling zijn op pillen’, zegt hij, met een kleine glimlach.

In deze regio viel de schade van de kernramp destijds mee, vertelt Okunev verder. De wind stond die dagen richting Belarus en het regende niet, dus daalde het radioactieve stof hier niet neer. Om die reden werden in die tijd wel massaal kleine kinderen naar deze regio geëvacueerd, vertelt hij. ‘Ik herinner me nog dat er een jongetje kwam, uit Pripyat (de stad het dichtst bij de reactor, red.), van een jaar of 10. De straling op zijn broek en trui was zo hoog dat de geigertellers het niet aankonden.’

Vertrouwen in de overheid geschaad

Het grootste trauma zit hem er echter in dat de Sovjet-autoriteiten burgers dagen in de waan lieten. Pas twee dagen na de explosie werd een kort, sussend berichtje voorgelezen op het nieuws. ‘Straatvieringen op de Dag van de Arbeid op 1 mei in Kyiv gingen gewoon door. Hier in de buurt was nog een fietswedstrijd, terwijl de autoriteiten heel goed wisten wat er aan de hand was’, vertelt Okunev. ‘Het vertrouwen van Oekraïners in de autoriteiten raakte voorgoed beschadigd.’

Een paar kilometer verderop laat kantoorbeheerder Vitali een andere nucleaire schuilkelder zien. Deze is, net zoals die van de universiteit, voor driehonderd mensen geschikt, maar ziet er heel anders uit. Het was tot vier jaar geleden een rockbar. Er hangen lp’s in het halletje en er zijn nog muurschilderingen van zwarte sterren en de Simpsons te zien. Beheerder Vitali is al dagen met vrijwilligers bezig de bunker klaar te maken voor gebruik, vertelt hij. Op de grond liggen matrassen en stukken hout met isolerend zilverfolie. ‘We moeten alleen de conservenblikken nog aanvullen, dan zijn we er wel.’

Ook de bunkerbeheerders hebben herinneringen aan Tsjernobyl. Vitali’s vader was een van de liquidatoren die naar de rampplek werden toegestuurd om radioactief puin te ruimen. ‘Hij heeft er nooit over willen praten’, zegt Vitali.

Konch Pavlo, veiligheidscoördinator van de universiteit, was destijds politieman in opleiding in Lviv. ‘Ik had dagenlang buiten patrouille gelopen voordat het ons werd verteld’, zegt hij, nog boos als hij eraan terugdenkt. ‘Gelukkig hebben we nu een overheid die we kunnen vertrouwen.’ Voor een kernaanval is hij trouwens echt niet bang, wil hij graag nog kwijt. ‘We gaan de Russen verslaan.’

‘Laat VN-troepen de kerncentrales beschermen’

In de koffiebar schudden de kernfysici hun hoofden om die stoere taal. Okunev zucht. Sinds hij weet dat de Russen Tsjernobyl hebben ingenomen, is hij onrustig. En sinds hij weet van de gevechten bij de kernreactor bij Zaporizja, waarbij brand uitbrak, slaapt hij niet meer. ‘Persoonlijk denk ik dat Poetin geen kernwapens zal inzetten. Dat zegt hij enkel om te dreigen.’

De reactor van Tsjernobyl is ontzettend goed beschermd, met een sarcofaag, leggen de mannen uit. ‘Dus die kan wel wat hebben. Al konden we zien dat het stralingsniveau toenam vanwege alle tanks die er rondreden’, zegt Plekan. Okunev voegt toe, zo luid dat zijn collega hem aanstoot en vraagt iets zachter te praten: ‘Ook ben ik bang dat ze de stroomtoevoer afsnijden. De Russische militairen die daar zitten, hebben geen idee hoe gevaarlijk het afval is dat daar ligt.’ Om hen heen in het koffiebarretje is het erg stil geworden: Oekraïners aan andere tafels luisteren ademloos mee.

Zaporizja is echt heel gevaarlijk, legt de 70-jarige nucleair expert uit, zachter nu. De reactor waar het om gaat, ‘bizar genoeg weer reactor nummer 4’, kan wel wat vuurgevechten aan, maar is niet gebouwd op de vacuüm- en clusterbommen die de Russen nu gebruiken. ‘Schrijf alsjeblieft op dat de VN moeten ingrijpen. Als jullie geen wapens willen leveren en geen no-flyzone willen instellen, snap ik dat, omdat jullie je niet in een oorlog willen mengen. Maar zet dan ten minste VN-troepen in om de kerncentrales te beschermen. Dat is net zo goed in het belang van de rest van Europa.’