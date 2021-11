We stevenen af op een coronapakket-light, maar werken de maatregelen wel?

Bezoekers laten voor binnenkomst hun QR-code scannen in het café. Beeld Robin Utrecht / ANP

1| Mondkapjes: werkzaam, maar niet altijd

In het begin van de pandemie beschouwden veel medici het dragen van olijk gekleurde lapjes stof op straat nog als een tamelijk onzinnige activiteit die vooral een gevoel van ‘schijnveiligheid’ zou kunnen geven. Inmiddels blijkt keer op keer dat mondkapjes, van een afstandje bezien, wel degelijk wat uithalen.

Zo schaven de kapjes volgens een invloedrijke Weense vergelijking van coronamaatregelen in 79 landen een honderdste tot een tiende punt af van het verspreidingsgetal R van het virus. Geen vetpot, maar ook weer niet niks. En een pas verschenen Duitse weging van 30 vergelijkende onderzoeken beoordeelt de kapjes als ‘middelmatig effectief’: werkzamer dan het sluiten van het openbaar vervoer, maar veel minder zinvol dan afstand houden of thuiswerken.

‘Het zal heus een paar procentpunten helpen’, denkt ook hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim (Radboud UMC). ‘Maar ik verwacht niet de impact die we nodig hebben. De grotere signalen van de besmettingen komen immers uit het uitgaansleven, en de horeca.’

Want dat is de pest. Overdracht van corona vindt het makkelijkst plaats bij intensief contact, en dat zijn uitgerekend de momenten waarop we doorgaans geen kapje dragen: thuis, op feestjes, in restaurants. Op straat of in de winkel zal heus ook wel eens iemand besmet raken. Maar eigenlijk is het contact er te vluchtig voor een noemenswaardige besmettingskans, constateerden Britse wetenschappers die de situatie in de supermarkt enkele maanden geleden bestudeerden.

Kapjes komen het best tot hun recht in omstandigheden die precies goed zijn, berekenden Duitse en Chinese wetenschappers afgelopen zomer in vakblad Science: genoeg virus om ziek van te worden, maar niet zoveel dat het mondkapje het niet meer aankan. In die perfecte virusstorm kan het kapje zorgen voor een ‘substantiële reductie in de infectiekans’, aldus de groep.

En vlak de psychologie niet uit, zegt Wertheim. ‘Mondkapjes geven toch een belangrijk signaal: we zijn er nog niet, we zorgen voor elkaar. Misschien is dat nog wel het belangrijkste effect.’

Waarvan akte. Want in plaats van roekeloos, lijken mensen met een mondkapje juist voorzichtiger te worden. In Duitsland zagen sociologen hoe mensen in de wachtrij iets meer afstand hielden tot wachtenden met een mondkapje, en in diverse studies bleken mensen die een mondkapje droegen daarnaast ook spontaan méér de handen te gaan wassen.

2| Thuiswerken: een uitgeklede lockdown

Lockdowns, zo blijkt keer op keer uit de onderzoeken, zijn zonder meer het effectiefste paardenmiddel tegen de overdracht van het virus. Nogal wiedes, want wie thuiszit, kan het virus niet meer doorgeven en ontneemt het zo zijn kans op verspreiding.

En als we geen lockdown willen? Dan is thuiswerken misschien het beste alternatief. In een analyse van 14 onderzoeken naar de effectiviteit van coronamaatregelen, bleek het sluiten van kantoren de epidemie in 12 gevallen gunstig te hebben beïnvloed. Bij vier studies kwam thuiswerken zelfs uit de bus als meest werkzame maatregel, bij nog eens drie als de op een-na-beste maatregel. Tijdens de eerste coronagolf zal de maatregel gemiddeld zo’n half punt van het R-getal van het virus hebben afgesnoept, volgens een vergelijking van de maatregelen in 142 landen.

Toch valt daarop ook wel iets af te dingen. Van de besmettingen waarvan men de herkomst kan achterhalen, ontstaat in ons land momenteel slechts 9 procent op de werkplek. Daarbij zijn thuiswerkers overwegend de al gevaccineerde kantoorwerkers. Onder de groep ongevaccineerden bevinden zich, onder anderen, veel mensen met een migratieachtergrond of laagopgeleiden, die vaak niet vanuit huis kunnen werken.

Economisch lijkt er in elk geval weinig mis met thuiswerken. In een befaamd experiment lieten wetenschappers van de Amerikaanse Stanford-universiteit honderden medewerkers van een groot reisbureau negen maanden thuiswerken. De thuiswerkers bleken bijna een volle werkdag per week productiever dan een controlegroep die op kantoor bleef, en zich bovendien minder ziek te melden en minder vaak van baan te veranderen.

3| Communicatie: niet te onderschatten

In het door juristen overheerste bestuurderswereldje gaat het al snel over regels, afspraken en handhaving: maar vergeet de communicatie niet. In de Weense internationale weging van coronamaatregelen scoort ‘actief communiceren met het publiek’ zeer hoog, vergelijkbaar met het schrappen van massale evenementen en het instellen van quarantaineregels.

Dat er op communicatiegebied nog veel schort, blijkt intussen uit de cijfers. Van de tienduizenden Nederlanders die door de RIVM Gedragsunit geregeld worden bevraagd, vindt inmiddels 71 procent de coronaregels onlogisch of lastig te begrijpen. Minder dan de helft vindt dat de overheid besluiten goed toelicht. En nog geen 20 procent vindt dat de overheid een duidelijke koers vaart.

Dat verklaart mogelijk deels waarom mensen een aantal basisregels laten versloffen. Zoals thuisblijven en testen bij klachten. In september, de laatste keer dat het RIVM het onderzocht, nam nog maar een minderheid bij griepachtige verschijnselen het zekere voor het onzekere.

4| Coronapas: het (krakkemikkige) slot op de deur

Honderdvijftig mensen waren naar het dorpshuis gekomen voor het afscheidsconcert van het Groesbeekse koor De Kèrls (de kerels), en allemaal hadden ze een QR-code getoond. Maar toen het feest voorbij was, bleek het virus toch langs de controles geglipt. Zo’n 20 mensen testten positief, zo meldde dagblad De Gelderlander.

Het voorval toont aan: waterdicht is het systeem van QR-codes helaas niet. Vaccins bieden nu eenmaal geen garantie tegen infectie – na een aantal maanden is men nog maar zo’n 50 tot 80 procent beschermd – en coronatests voor de ongevaccineerden zijn niet waterdicht.

Officiële onderzoeken naar hoe dat in de praktijk uitpakt, zijn er nog niet. Inschattingen wél. Zo berekenden Delftse onderzoekers dat er op een evenement van zo’n 100 duizend bezoekers al snel ruwweg 175 besmettelijke mensen zullen rondlopen.

Pikant: het leeuwendeel van die besmettelijken, zo’n 85 procent, is te verwachten onder de gevaccineerden, constateren de Delftenaren. Een ietwat onverwachte slotsom, die echter ook intuïtief best is te bedenken: gevaccineerden zijn immers in de meerderheid en mogen zonder coronatest naar binnen.

Alleen al om die reden zal het uitbreiden van coronapassen naar zwembaden en sportscholen minder bijdragen dan bestuurders graag denken. Al zal het allicht hier en daar een uitbraak schelen: gevaccineerden dragen het virus zo'n 50 procent minder vaak over, en andere gevaccineerden zijn daarbovenop voor 60 tot 90 procent tegen besmetting beschermd.