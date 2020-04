We moeten langer volhouden: ‘Ik snap het, maar ik wil stampvoeten als een kind’

Premier Mark Rutte en Jaap van Dissel (RIVM) tijdens een persconferentie na afloop van een overleg met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb ) over de noodmaatregelen vanwege het coronavirus. Beeld ANP

SPORT

Kinderen tot 12 jaar kunnen hun sport weer vrij beoefenen in de buitenlucht. Sporters van 12 tot 18 jaar kunnen buiten sporten in groepen, als ze anderhalve meter uit elkaar blijven. ‘Gedwongen binnen zitten is extra ingewikkeld voor kinderen en jongeren. Vanaf 28 april mogen kinderen tot twaalf jaar weer in teamverband trainen’, verduidelijkte Rutte. ‘Het blijft bij trainen en onderlinge potjes. Officiële wedstrijden leiden tot reizen en meer contacten. Ook jongeren tot achttien krijgen meer ruimte om buiten georganiseerd te sporten, maar wel op anderhalve meter afstand. Zonder ouders langs de lijn en iedereen moet thuis douchen.’

Zwemmen

Ouders die hoopten hun kinderen weer naar zwemles te kunnen brengen, kunnen uitsluitend terecht bij buitenbaden. ‘Nederland telt 700 openbare zwembaden, zo’n 250 daarvan zijn buitenbaden. Heel mooi dat kinderen daar weer heen kunnen’, zegt Teun van Etten, voorzitter van de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen.

‘Ik zie voor me dat er relatie ontstaat tussen het openstellen van de scholen en het doorgaan van zwemlessen. Terwijl het ene groepje de les volgt in de klas, heeft het andere groepje tegelijkertijd zwemles. We kunnen toewerken naar een roulatiesysteem.’

‘Creativiteit is belangrijk. Volwassenen gaan graag baantjestrekken. Wellicht kiezen in de toekomst voor vormen waarbij ze in één baan heen zwemmen en in een andere baan terug, zonder elkaar daarbij in te halen. Maar het blijft een ongelooflijk ingewikkelde situatie. De zwembranche is te vergelijken met de horeca: het is pas rendabel als je veel mensen kunt toelaten. Die beperking is enorm lastig voor ons.’

Voetbal

Nederlandse amateurvoetbalclubs kunnen hun jongste leden weer verwelkomen, maar de voetballers die ouder zijn dan 12 jaar moeten geduld houden. ‘Voetballen op anderhalve meter afstand is onmogelijk. Een bal afpakken, kopduel of sliding kan allemaal niet. Voetbal is en blijft een contactsport’, zegt Wim Tamboer, secretaris van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.

‘De kleintjes zijn weer welkom. Ik denk dat clubs een plan zullen ontwikkelen waarbij de ene groep komt en de ander gaat, zodat er niet te veel ouders op de sportparken komen. Amateurclubs worden enorm hard geraakt door de coronacrisis. De clubs teren op vrijwilligers, vaak ouderen. Het is de vraag of die straks kunnen en durven komen.’

‘Clubs draaien op contributie, kantine- en sponsorinkomsten. De laatste twee bronnen zijn onzeker. In de kantine zal nog limonade en koffie worden besteld, maar de bierinkomsten vallen weg. Ook is het de vraag of de lokale middenstand kan blijven sponsoren. Dat zie ik somber tegemoet.’

Tafeltennis

Jan Simons, voorzitter van de Nederlandse tafeltennisbond, hoopt dat tafeltennisverenigingen snel open kunnen, maar hoorde dinsdagavond dat de versoepeling om buitensporten gaat. ‘Tafeltennis leent zich bij uitstek om anderhalve meter afstand te houden. We gaan in gesprek met sportkoepel NOC*NSF om te vragen of deze regels ook voor ons kunnen gelden’, reageert Simons.

‘We hebben 27 duizend leden, onder wie 3,5 duizend jonge tafeltennissers. Ik zou het toejuichen als zij weer mogen sporten. Als het niet lukt om de regels voor tafeltennis te versoepelen, moeten verenigingen creatief zijn en tafels buiten zetten – zolang ze de richtlijnen van het RIVM maar blijven volgen.’

CULTUUR

Festivals zijn verboden tot 1 september, drie maanden langer dan tot nu toe het geval was (1 juni). ‘We kunnen het risico niet nemen en willen ook recht doen aan de duidelijkheid die organisatoren hebben gevraagd’, zei Rutte.

De directeur van Mojo, de grootste organisator van popconcerten en -festivals in Nederland, zei vorige week in de Volkskrant dat het kabinet de stekker uit de festivalzomer moest trekken om te voorkomen dat er nog langer kosten zouden worden gemaakt terwijl de kans op doorgang realistisch gezien gering was.

Sail

Door de verlenging van het verbod worden veel festivals getroffen. Het grootste is Sail Amsterdam, het nautisch evenement dat tijdens de laatste editie in 2015 2,3 miljoen bezoekers trok. Dit jaar zou Sail plaatsvinden van 12 tot en met 16 augustus. De organisatie maakte kort na de persconferentie van Rutte bekend dat op korte termijn een beslissing wordt genomen over hoe het met het botenspektakel verder moet.

Pop, jazz en klassiek

Op popgebied is de averij ook groot. De grote festivals die deze zomer niet kunnen doorgaan zijn achtereenvolgens Best Kept Secret, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Woo Hah, Zwarte Cross en Lowlands. Enkele festivals, zoals Pinkpop en Lowlands, maakten dinsdagavond al bekend dat de editie van dit jaar wordt verplaatst naar 2021.

Het North Sea Jazz Festival is ook van de baan, alsmede de theaterfestivals Holland Festival en Parade. De BankGiro Loterij ZomerConcerten, de klassieke muziekserie in het Concertgebouw in Amsterdam, wordt ook getroffen door de verlenging van het verbod.

Alleen twee filmfestivals kunnen mogelijk doorgaan: Film by the Sea in Vlissingen (11 – 20 september) en Nederlands Film Festival in Utrecht (25 september – 3 oktober).

Entreekaartjes

Veel toegangskaartjes voor de afgelaste festivals zijn al aangeschaft. De organisatoren vragen de kopers om de kosten daarvan niet terug te eisen en een voucher te accepteren om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen. Wettelijk gezien kunnen tickethouders dit weigeren. Volgens minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur duurt het te lang om de wet op dit punt te veranderen.

HORECA & KAPPERS

Voor de horeca en ‘contactberoepen’ zoals kappers en nagelstudio's verandert er voorlopig niets. Elise Moeskops, restauranteigenaar Amsterdam, is teleurgesteld.‘Rationeel snap ik de verlenging, maar emotioneel wil ik nu stampvoeten als een klein kind. Ik denk dat ik nooit echt rekening hield met 28 april, maar ik zag de laatste week die ic-cijfers dalen en dan krijg je toch wat hoop. Ik vind het vooral frustrerend dat de horeca helemaal niet werd genoemd in de persconferentie.’

Er werken 350 duizend mensen in de branche, zegt Moeskops, en die zitten allemaal in onzekerheid. ‘Het zou fijn zijn als we weten waar we naartoe werken. Als ik nu zou weten dat het nog driekwart jaar duurt, kan ik beter direct de stekker eruit trekken en proberen een gewone baan te vinden. Nu zitten we ons pensioen op te eten en proberen we wat bij elkaar te scharrelen met friemelprojectjes. Ik moet wel zeggen dat de overheidssteun ontspanning heeft gebracht. Die NOW was echt belachelijk snel. Daardoor heb ik wel zoiets van: we gaan het redden, 20 mei bestaan we zeker nog.’

Kappers

Voordat de kapsalons open kunnen, moet eerst duidelijk zijn in hoeverre mondkapjes het personeel en de klanten beschermen, zei Rutte. ‘Dat komt voor ons niet als een verrassing’, zegt Joyce Kranendonk,van kappersketen Toni&Guy. ‘Mijn gevoel zegt dat we rond 1 juni weer open kunnen. Wij zijn er klaar voor: de mondkapjes, desinfectiemiddelen en handschoentjes zijn al besteld.’

‘De meeste klanten hebben er begrip voor, een klein deel begint ongeduldig te worden. Dan vragen ze, soms heel brutaal: hoe gaan jullie dit oplossen? Het is voor ons echt een no-go om nu te gaan knippen. We leveren nu thuiskits met haarverf en een instructievideo. Voor de mannen hebben we video’s met hoe ze hun bakkebaard kunnen bijwerken. Maar het blijft een vak. Op straat zullen we het onderscheid gaan zien tussen leken en kappers.’