‘We moeten heel scherp zijn op desinformatie uit Russische hoek, de komende tijd’

President Poetin kondigt de ‘speciale militaire operatie’ aan in de Oekraïense Donbas-regio. Beeld REUTERS

Je was in 2014 in Oekraïne toen separatisten de macht overnamen in het oosten en Rusland de Krim annexeerde. In hoeverre was die situatie anders dan nu?

‘Allereerst waren Oekraïners destijds nog in grote verwarring over hun nationale identiteit. De Russen waren het broedervolk, maar wie waren zijzelf? Met het annexeren van de Krim en het creëren van de separatistenrepublieken Donetsk en Loegansk heeft Poetin een nieuw gevoel van Oekraïense eenheid aangewakkerd. Veel mensen die destijds geen Oekraïens spraken, zijn het gaan leren.

‘Daarnaast hebben westerse politici en journalisten veel beter door waar Poetin toe in staat is dan toen. Nadat de afgezette, pro-Russische president Janoekovitsj in 2014 naar Rusland was gevlucht, vroeg ik mensen in het centrum van Kiev naar hun verwachting. Wel twintig, dertig mensen zeiden tegen me: nu gaat Poetin de Krim innemen. Dat leek mij – net als iedereen die ik in Nederland sprak – zo onvoorstelbaar dat ik het niet heb opgeschreven.

‘Er wordt nu beter doorzien hoe Rusland desinformatie inzet. In 2014 was ik bijvoorbeeld in Donetsk toen separatisten net aan hun machtsovername begonnen. Plotseling stonden er honderden mensen vóór de zaak van de separatisten te pleiten, allemaal jong, allemaal met dezelfde leuzen en dezelfde spandoeken. Mijn Franse collega ontdekte dat sommigen hun horloge op de Russische tijd hadden staan. Dat waren Russen die zich voordeden als Oekraïense demonstranten.

‘Journalisten waren toen voorzichtiger met het beestje bij de naam noemen: dat Rusland bezig was met een machtsovername in het oosten van Oekraïne. Ik heb het gevoel dat dit nu heel anders is. De Amerikaanse president Biden probeerde de Russische desinformatie nu bewust voor te blijven door er bijvoorbeeld op te hameren dat de Russen aanvallen van Oekraïne in scène zouden zetten.’

Speelt ook mee dat nu veel duidelijker is wat Rusland aan het doen is? Destijds namen ‘groene mannetjes’ zonder insigne de Krim in, nu marcheren soldaten met Russische vlaggen de grens over.

‘Natuurlijk. Het gebeurt nu veel meer in de openheid. Maar je zag in aanloop al een beter begrip van de Russische tactieken. Toen er werd gemeld dat er in Donetsk een autobom was afgegaan, meldden verschillende media direct dat het mogelijk in scène was gezet. Daar waren ze eerder voorzichtiger mee.’

Hoe kan het dat Rusland toentertijd werkte met ‘groene mannetjes’ en nu zonder scrupules binnenvalt?

‘Ik denk dat Rusland acht jaar geleden een beetje verrast werd door de escalatie van de demonstraties in Oekraïne en de vlucht van de president. Die revolutie vond plaats terwijl Poetin zijn handen vol had aan de Olympische Spelen in Sotsji. Dit keer had Rusland de tijd om een grootschalige operatie op te zetten. Mogelijk speelt ook mee dat het Oekraïense leger nu veel beter is voorbereid. Toen ik er rondliep moesten militairen nog hun eigen kleding kopen in een tweedehandswinkeltje.

‘Verder is het vooral gissen waarom Poetin doet wat hij doet. Het is niet alsof Oekraïne dichterbij een Navo-lidmaatschap kwam of iets dergelijks. Rusland heeft vaker pro-Russische separatistenrublieken gecreëerd als onderdeel van een hybride oorlogsvoering, in Georgië en Moldavië. Maar hij ging niet eerder over op zo’n grootschalige inval.

‘Uit Poetins toespraak, zowel zijn woorden als zijn lichaamstaal, sprak wel een diepgevoelde wrok. Dat Oekraïne zich na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie afscheidde van Rusland en in 2014 in opstand kwam tegen een pro-Russische regering, vindt hij duidelijk bijzonder pijnlijk. Dit lijkt op een afstraffing.’

Je hebt vanwege je correspondentschap zelf Oekraïense vrienden en contacten. Hoe ervaren zij deze crisis?

‘Velen zijn inmiddels weg uit Oekraïne, er is in dat land sprake van enorme braindrain. De speech van Poetin, waarin hij de separatistenrepublieken erkende, maakte veel los. Moet ik mijn ouders evacueren? Kunnen we opa wel meenemen? Iemand belde me huilend op: ‘Zal ik mijn familie toch ophalen? Ik denk niet dat Polen ze binnenlaat.’ Zij kunnen nu niet bij hun familie komen.

‘Binnen Oekraïne spreek ik mensen die wapens hebben gekocht en die zeggen: wij willen vechten. Ik sprak net een vrouw in Kiev die zei dat ze had overwogen om te vluchten, maar besloot om een eerstehulpcursus te doen. Ze zei: ‘Als ik nu niet mijn land verdedig en Poetin neemt het in, dan zal ik het mezelf nooit vergeven.’

‘Wat ik nog wel wil benadrukken: veel Nederlanders vinden het nu heel erg wat er gebeurt. Maar Oekraïne is voor de meesten ver weg. Als er door dit conflict vluchtelingenstromen op gang komen en de gasprijzen gaan stijgen, kan het sentiment zomaar omslaan. En één ding weet ik zeker: Poetin is er op uit om in Europa, ook in Nederland, verdeeldheid te zaaien. We moeten heel scherp zijn op desinformatie uit Russische hoek, de komende tijd.’