We moeten duurzamer eten, maar wat doet het kabinet hier eigenlijk aan?

Volgens het klimaatpanel van de VN moeten we minder vlees eten en minder voedsel verkwisten. Beeld ANP

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) spreekt zich in haar onlangs gepresenteerde toekomstvisie niet uit over vermindering van vleesconsumptie en -productie, iets wat volgens het VN-klimaatpanel een vastgestelde noodzaak is. Wel stelt zij dat in de veehouderij een ‘transitie’ nodig is naar duurzaamheid. Vee moet zo veel mogelijk worden gevoed met gewassen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie (gras) of reststromen uit de voedselproductie.

De minister kondigt verder een subsidieregeling aan om varkensboeren uit te kopen. Maar die geldt alleen voor bedrijven die veel stankoverlast veroorzaken. Schouten zet ook in op een duurzame en toekomstbestendige vorm van kringlooplandbouw. Die produceert voedsel met zo min mogelijk schadelijke effecten op natuur, milieu en klimaat door afvalstromen zo goed mogelijk te benutten en ketens te sluiten.

Om dat te bereiken stelt Schouten een reeks plannen voor:

-Het gebruik van kunstmest moet worden teruggedrongen door meer dierlijke en organische mest toe te passen. Voor de productie van kunstmest is veel fossiele energie nodig.

-Reststromen en etensafval uit de voedselindustrie en de horeca moeten beter worden hergebruikt als grondstof voor veevoer of mest.

-Uit menselijke uitwerpselen die nu het riool in gaan moet fosfaat worden teruggewonnen, een belangrijke meststof.

-De import van plantaardig eiwit voor veevoer (voornamelijk soja) moet worden teruggedrongen door in Nederland zelf meer eiwitten te telen en alternatieve eiwitbronnen te ontwikkelen. Dat kunnen bijvoorbeeld insecten zijn of zeewier.

-De glastuinbouw moet klimaatneutraal worden.

-Vormen van landbouw die meer in harmonie zijn met de natuur en minder of geen gebruik maken van pesticiden en kunstmest moeten worden gestimuleerd. Voorbeelden daarvan zijn strokenteelt (rijen verschillende gewassen naast elkaar) en voedselbossen.

-De kennis van consumenten over de herkomst van ons voedsel moet worden vergroot. Dat draagt er wellicht toe bij dat zij minder verspillen. Er komt een campagne over de houdbaarheid van producten.

-Streekproducten moeten worden gepromoot.