We keken rond in het vernieuwde Huis ten Bosch: verbouwing was ‘een echte prestigekwestie’

De vernieuwde blauwe zaal in het Paleis Huis ten Bosch. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Remco, jij mocht het net verbouwde Huis ten Bosch inspecteren. Hoe ligt het nieuwe onderkomen van de koning en zijn gezin erbij?

‘Het Huis ten Bosch ligt er weer pico bello bij. Dat mag ook wel na bijna vijf jaar verbouwen. In 2014 is al begonnen met de voorbereidingen voor de restauratie. Nu is het dan eindelijk klaar en kan de Koninklijke familie er weer wonen.’

‘De pers mocht niet in de persoonlijke vertrekken kijken, maar we zijn wel rondgeleid door de verschillende zalen en salons waar de koning zijn gasten kan ontvangen. Daar is te zien dat Huis ten Bosch een typisch Nederlands paleis is. Van buiten oogt het sober, maar van binnen is het cultureel hoogstaand. In het hart van het paleis ligt de gerenoveerde Oranjezaal, uit de gouden eeuw. De wanden en het plafond van de zaal zijn beschilderd door beroemde schilders uit die tijd. ’

De witte eetzaal. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Zijn er nog ingrijpende veranderingen doorgevoerd?

‘Volgens de architect waren de groene en blauwe salon niet zo bijzonder. Anders dan de klassieke vertrekken zoals de Oranjezaal heeft hij ze helemaal gestript en aangepast aan deze tijd. Nu hebben de kamers een 21ste eeuws interieur.

‘De groene salon heet nu de ‘dna-zaal’, met aan de muur een kunstwerk van baksteentjes die het dna van de koning en koningin uitbeelden. In de blauwe zaal hangen speciaal geweven doeken aan de wanden. Daarop zijn belangrijke voorwerpen uitgebeeld uit het leven van Willem-Alexander en Máxima. Zo zie je de vlag van de Verenigde Naties – waarvoor de koningin ambassadeur is – en de inhuldigingsmantel van de koning.

‘De Oranjezaal werd in de 17e eeuw gebouwd, de vleugels van het paleis in de 18e eeuw en met deze nieuwe aanpassingen is de evolutie van het gebouw ook doorgetrokken naar deze eeuw. ‘

De dna-zaal met het met de dna-profielen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De verbouwing is flink veel duurder uitgevallen dan in eerste instantie begroot. In plaats van 35 miljoen kostte het project ruim 63 miljoen euro. Hoe kan er zoveel meer zijn uitgegeven?

‘Met het blote oog was het eerst niet te zien, maar er was van alles mis met het gebouw. Er zaten zwammen in de plafonds, er zat asbest in verwerkt en zelfs vleermuizen hadden hun intrek genomen in het paleis. Alles wat je kon bedenken moest dus worden aangepakt. Zelfs alle houten vloeren zijn eruit gehaald.

‘Vooral het opknappen van de beroemde bordestrap – waar nieuw aangetreden kabinetten zich laten fotograferen – was veel duurder dan begroot. Toen ze het gingen strippen bleek dat de steen niet te renoveren was, maar dat er een hele nieuwe trap nodig was.’

Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De koning wilde eigenlijk zonnepanelen op het paleis, die kwamen er niet. Hoe duurzaam is het paleis nu?

‘Op het dak van het paleis mochten geen zonnepanelen liggen omdat het een rijksmonument is. De panelen mogen dan alleen op een plat dak, en dat heeft het gebouw niet. Toch is het gebouw wel voorbereid op de toekomst. De aansluitingen van het paleis zijn nu zo gemaakt dat het gehele pand kan worden aangesloten op het warmtenet van de gemeente Den Haag. De koning kan dus ook van het gas af.’

Een behoorlijk ingrijpende verbouwing dus. Hoelang kan de koning vooruit met het nieuwe pand?

‘Achter de mooie en klassieke zalen is veel technisch aangepast. Het licht, de verwarming en ook de luchtbeheersing in de historische vertrekken zijn verbeterd. Daardoor kan het nu weer zeker dertig jaar mee.

‘Ik denk dat het voor het Rijksvastgoedbedrijf – opdrachtgever van de verbouwing – een echte prestigekwestie was. Ze wilden het gebouw perfect afleveren. Nu kan alle aandacht weer naar het volgende project: de verbouwing van het Binnenhof.’