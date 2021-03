We houden ons aan de avondklok – zolang het niet te warm wordt

Een man laat zijn hond uit in een lege straat in Spijkenisse. Beeld Arie Kievit

Alleen in de eerste anderhalve week na het invoeren van de avondklok waren dat er aanzienlijk meer. In het eerste weekend alleen deelde de politie meer dan 5.765 boetes uit. Dat is niet zo vreemd: in die tijd waren er ook veel rellen uit protest tegen de avondklok.

Naar eigen zeggen houden Nederlanders zich behoorlijk goed aan de avondklok, meldde het RIVM onlangs. De ‘corona-gedragsunit’ van het RIVM doet sinds vorig voorjaar grootschalig vragenlijstonderzoek naar de impact van de coronacrisis. In de laatste peiling zei maar liefst 92 procent van de ondervraagden zich te houden aan de avondklok, ook al heeft slechts 42 procent het idee heeft dat het zin heeft.

Beperkende factor: dat was de situatie tussen 10 en 14 februari. Of het aanhouden van de avondklok en het lonkende voorjaar daar in de tussentijd iets aan veranderd heeft, zal over een paar weken uit een volgende vragenlijstronde moeten blijken. Het onderzoek gaat bovendien over wat mensen zelf zeggen over hun gedrag.

Wat er op straat van de avondklok te merken is, maakt een onderzoek naar beelden van straatcamera’s op 55 plekken in Amsterdam duidelijk: vrij weinig. ‘Het is wel wat rustiger na negen uur’, aldus hoofdonderzoeker Marie Rosenkrantz Lindegaard van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. ‘Maar ons onderzoek laat vooral zien dat het voor de invoering van de avondklok na negen uur ’s avonds ook al rustig was op straat.’

Een onderzoek door een bedrijf in Amersfoort lijkt op het eerste gezicht tot een andere conclusie te komen. Resono, dat voor bedrijven en gemeentes drukte meet op specifieke locaties, stelde een maand geleden dat het na de invoering van de avondklok 44 procent minder druk was op straat dan in de weken daarvoor tussen negen uur ’s avonds en middernacht.

Het bedrijf keek daarvoor naar de drukte op ruim 450 plekken in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Resono gebruikt de gps-posities van mensen die bepaalde apps op hun telefoon hebben geïnstalleerd. ‘Net zoals Google drukte in winkels meet’, zegt oprichter en directeur Remco Bron. Het gaat daarbij om nieuwsapps, navigatieapps, weerapps en ook games.

Maandag bleek uit onderzoek van hetzelfde bedrijf dat toen de temperaturen rond 20 februari omhooggingen, mensen zich minder goed aan de avondklok hielden. ‘Op sommige avonden waren er dubbel zoveel mensen op straat als gemiddeld in februari’, aldus Bron. Hij wil niet zeggen om hoeveel mensen het daarbij gaat. Absolute aantallen deelt Resono niet omdat de verkoop van deze data het verdienmodel is.

Dat het bedrijf alleen percentages geeft, zou het – op het eerste gezicht – grote verschil met het onderzoek naar de camerabeelden in Amsterdam kunnen verklaren. ‘Wij zien ook een daling van het aantal mensen op straat na negen uur’, zegt Lindegaard, ‘dus dat komt overeen. Maar losse percentages zeggen mij niet zo veel. Bovendien: wij zien overdag juist weer wat meer mensen op straat. Dan moet je je afvragen wat het totale effect is van zo’n avondklok.’