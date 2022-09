We hoorden een daverende explosie: Israëlische vliegtuigen kwamen een boodschap overbrengen

Toen ik opkeek van mijn telefoonscherm, zag ik dat de meeste kantoorgenoten alweer aan het werk waren gegaan.

Het klonk als een knal. Een daverende explosie. Verschrikte gezichten in mijn kantoor in Beiroet. Ik zag mensen naar het raam lopen om naar buiten te kijken, een even begrijpelijke als riskante reflex. Zelf bleef ik zitten wachten, zonder precies te weten waarop.

Om de afloop weg te geven: er was geen bom afgegaan. Op sociale media zag ik trillerige filmpjes van twee Israëlische gevechtsvliegtuigen die het Libanese luchtruim waren binnengevlogen, tot boven de daken van de hoofdstad. Het geraas dat we hadden gehoord, was het geluid van de geluidsbarrière die doorbroken werd. Toen ik opkeek van mijn telefoonscherm, zag ik dat de meeste kantoorgenoten alweer aan het werk waren gegaan. Alleen het geroezemoes was wat luider.

Er waren redenen genoeg om de schouders op te halen: de zuiderburen, met wie Libanon formeel in oorlog is, komen vaker buurten. Onderzoekers die The Guardian sprak, rekenden uit dat Israël de laatste vijftien jaar 22 duizend keer het Libanese luchtruim was binnengedrongen. Gemiddeld is dat vier keer per dag.

De meeste vluchten maken alleen een rondje boven het zuiden, waar de sjiitische Hezbollah-beweging het voor het zeggen heeft. Generaties kinderen zijn met het lawaai opgegroeid. Libanon geeft de incidenten door aan de Verenigde Naties, zonder dat er vervolgens iets gebeurt. Volgens de Israëliërs zijn de vluchten nodig om de activiteiten van Hezbollah (een terroristische organisatie, aldus Israël en de Europese Unie) in de gaten te houden.

In nieuwsberichten las ik dat er dit keer een kat-en-muisspelletje aan vooraf was gegaan. Hezbollah had die middag trots laten weten dat men een drone boven Israël had laten vliegen. Veertig minuten lang! Het ding was ongeschonden teruggekeerd. De drone was ‘Hassan’ gedoopt, naar de charismatische partijleider Hassan Nasrallah. Nu begreep ik de Israëlische vliegtuigen. Ze kwamen een boodschap overbrengen: dat moeten jullie niet opnieuw proberen.

Mijn geliefde zou me later vertellen dat ze zich thuis instinctief tegen de dikste muur van de woonkamer had gedrukt. Bij ambassades en bedrijven waren mensen onder bureaus gedoken. Sommigen hadden gehuild. De explosie in de haven, twee jaar terug, lag vers in het geheugen.

Buiten viel de avond, en op het dakterras van mijn kantoor leek iedereen meer bezig met het aanstaande weekend dan met het incident van een paar uur eerder. Een jonge Libanees (hij heette Rami) haalde met twinkelende ogen een Arabische luit tevoorschijn, en begon liedjes van Fairouz te tokkelen, de ongekroonde koningin van Libanon. Ik pakte m’n telefoon en gebaarde naar Rami of het oké was als ik een filmpje maakte. Zijn glimlach stelde me gerust. Rami had de lachers op zijn hand. Hij liet stiltes vallen in de liedjes, en vulde die met variaties op het woord ‘Hezbollah’. Er werd geklapt, gezongen, geproost en gejoeld.

In mijn hoofd vormde zich de volstrekt voorbarige stelling dat dit de manier was waarop Libanezen de ellende van alledag probeerden te vergeten. Ik leegde mijn glas en verliet het terras om naar huis te gaan. Gehaast kwam Rami achter me aan. ‘Wil je dat filmpje verwijderen?’ Ik keek hem verbouwereerd aan. ‘Echt, je moet het deleten.’ Stilte. Ik liet hem zien hoe ik het van mijn telefoon verwijderde. ‘En nu nog uit je verwijderde bestanden.’

Vrienden zouden me later vertellen dat de naam Rami vooral voorkomt onder sjiieten in het zuiden. Zijn grapjes over Hezbollah konden buiten deze ruimte vervelende gevolgen hebben. Ik deed wat hij vroeg. Het filmpje heb ik niet meer. Het was net alsof het allemaal nooit gebeurd was.

Jenne Jan Holtland is Volkskrant-correspondent in het Midden-Oosten, standplaats Beiroet.