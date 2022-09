‘We hebben nooit besproken: zullen we de gaskraan nog even flink opendraaien?’

Henk Kamp tijdens het openbare verhoor van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

En weer beefde de Groningse bodem op een curieus moment. Ditmaal bij Uithuizen, in de nacht van donderdag op vrijdag, met een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. Henk Kamp zal wellicht hebben teruggedacht aan zijn dagen als minister. Ook toen trilde de ondergrond meerdere keren voorafgaand aan een bezoek aan het aardbevingsgebied en tijdens een gasdebat.

Mensen met bovennatuurlijke gaven zullen er een teken in zien. De beving onderstreept in elk geval nogmaals dat het fors terugschroeven van de gaswinning de bodem niet plotsklaps temt. Na decennia van uitputting roert de ondergrond zich nog steeds. Wellicht nog groter is de mentale naschok van de besluitvorming over de gaswinning in het verleden.

Twee politieke kopstukken die daar invloed op hadden, moesten zich vrijdag verantwoorden voor de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzoekt. Henk Kamp (VVD) was vanaf 2012 als minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor gasbesluiten, Jeroen Dijsselbloem (PvdA) bewaakte als minister van Financiën de schatkist waar de gasbaten in verdwenen.

De cruciale vraag: waarom werd in het jaar na de aardbeving bij Huizinge in 2012 (met 3,6 op de schaal van Richter nog steeds de zwaarste ooit) de gaswinning niet verlaagd, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uit veiligheidsoverwegingen dringend adviseerde, maar verhoogd? De 53,8 miljard kuub was het hoogste niveau sinds 1981.

Henk Kamp (VVD) was van 2012 tot 2017 als minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor gasbesluiten. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Kampiaanse verdediging

Kamp was het, die in januari 2013 – met steun van de Tweede Kamer – besloot de gaswinning niet meteen te verminderen. Er was eerst meer onderzoek nodig, vond hij. Zo werd de VVD’er de belichaming wat nu door vriend en vijand als een historische blunder wordt beschouwd.

‘Veiligheid, daar voelde ik me in de eerste plaats voor verantwoordelijk’, zei Kamp vrijdag. Het zal voor veel Groningers als een echo uit vervlogen tijden klinken. Waarom negeerde hij als minister dan toch het SodM-advies? Een duidelijk antwoord bleef – opnieuw – uit. De verbale verdediging was vaak ouderwets kampiaans, vol wedervragen, details, getallen en sprongen in de tijd. Het Staatstoezicht verhaspelde hij twee keer tot ‘Staatsbosbeheer’.

‘Ik moest ook de leveringszekerheid in de gaten houden.’ Ook dat hoorden ze in Groningen vaker. Maar hoeveel gas er voor die leveringszekerheid nodig was, liet Kamp niet inventariseren. Uit eerdere openbare verhoren bleek dat een flinke productievermindering van 20 miljard kuub technisch mogelijk was, door stikstofinstallaties in te zetten. Dat wist Kamp. Maar: ‘Ik wilde geen besluit nemen over de winning, omdat ik geen onderbouwd besluit kon nemen. De informatie was onvoldoende.’

En het voorzorgsbeginsel dan? Na een stilte: ‘Ik moest iets doen aan de zorgen. Ik weet niet hoe u de term voorzorgsbeginsel daaraan wilt koppelen.’ Er dreigden meer bevingen. Maar tot 2,5 op de schaal van Richter merkte je daar amper iets van, meende Kamp. Daar dachten ze donderdagnacht in Noord-Groningen anders over.

Hand aan de kraan

Terwijl vertegenwoordigers van handelshuis GasTerra en zelfs de toenmalig directeur van de NAM in de loop van 2013 bij het ministerie navroegen of méér gaswinning wel verstandig was, greep in Den Haag niemand in. Met de hand aan de kraan had in de zomer van 2013 de productie nog 8 miljard kuub lager kunnen uitvallen.

Hadden we dat maar gedaan, verzuchtte toenmalig topman van Shell Nederland Dick Benschop donderdag – niet enkel uit empathie met de Groningers. Zo had waarschijnlijk tot op de dag van vandaag een redelijke hoeveelheid gas gewonnen kunnen worden. Met bijpassende winsten voor Shell en de staat.

Kamp en Dijsselbloem zeiden het hem na. Maar, hielden zij vol: er is in 2013 nooit willens en wetens opdracht gegeven nog even maximaal te pompen. ‘Pijnlijk’, noemde Kamp de gang van zaken. ‘Ik heb twee keer niet een opdracht gegeven te minderen. Niet in januari, niet in juni. Niet meer winnen dan het jaar daarvoor – ik wou dat ik het had gezegd.’

Jeroen Dijsselbloem tijdens het openbare verhoor van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Begroting

In het verhoor van Dijsselbloem werd duidelijk hoezeer de besluitvorming over de gaswinning destijds overschaduwd werd door het economisch tij. In de nasleep van de bankencrisis voerde het kabinet-Rutte II (VVD-PvdA) miljardenbezuinigingen door. Brussel zag strikt toe op een maximaal begrotingstekort van 3 procent. Nederland zat daar in 2013 boven.

Dijsselbloem werd regelmatig door Kamp bijgepraat over de kwestie-Groningen. ‘Hij had het voortouw, daar was geen twijfel over. Maar hij begreep ook heel goed dat we een enorm probleem hadden in de begroting.’ Dijsselbloem kreeg in 2013 zelf notities. De positieve gevolgen (voor de schatkist) van doorgaan met substantiële gaswinning waren groter dan de negatieve (voor Groningen).

‘Onthutsend’, noemde hij hoe weinig er bekend was over aardbevingsrisico’s. De minister van Financiën steunde daarom Kamps pleidooi voor meer onderzoek. Maar: ‘We hebben nooit besproken: zullen we de gaskraan nog even flink opendraaien?’

‘Hadden we de gasproductie niet tegelijkertijd moeten verminderen? Achteraf zou dat heel verstandig zijn geweest. Maar dat is echt achteraf.’

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) bewaakte van 2012 tot 2017 als minister van Financiën de schatkist. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Verbazing

De torenhoge gaswinning in 2013 verbaasde echter ook Dijsselbloem, toen hij er in december van hoorde. In de ministerraad vroeg hij Kamp naar de redenen. Hogere exportverplichtingen, minder winning uit kleine gasvelden en een koude winter, was het antwoord. Dijsselbloem keek het later na en concludeerde: koud was het in de winter van 2012-2013 nauwelijks.

De gasbaten waren in 2013 niet bepalend, hield Dijsselbloem vol. Het jaar daarop wel, biechtte hij voor het eerst op. Het SodM adviseerde in 2014 maximaal 40 miljard kuub te winnen. Kamp wilde daar eigenlijk niet van afwijken. Maar Dijsselbloem mailde hem vanuit Singapore dat hij daar niet mee akkoord kon gaan, ‘gezien de forse extra bezuinigen op korte termijn’.

‘Toen waren financiële argumenten leidend’, bekende hij. Terugblikkend had hij ‘natuurlijk’ het SodM moeten volgen. ‘Maar ik was op dat moment niet onder de indruk van de kwaliteit van adviezen.’

‘Baten voor de lasten’

Pas toen de begroting weer op orde kwam, begon Dijsselbloem zich minder met de gaskraan te bemoeien. Wel ontraadde hij in 2016 nog de bouw van een stikstoffabriek. Dat zou een ‘ondoelmatige investering’ zijn. Tot de bouw, net afgerond, werd uiteindelijk toch besloten door Kamps opvolger Wiebes. Het is de troef die nu afbouw van de gaswinning tot nul mogelijk maakt.

Saillant detail: na zijn ministerschap werd Dijsselbloem voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In die hoedanigheid onthulde hij in 2019 Het andere monument, een kunstwerk langs de A7 dat herinnert aan de schade die in Groningen is aangericht. De woorden die hij toen sprak: ‘Bij de gaswinning gingen de baten voor de lasten uit.’