We gaan meer testen, wat leren we daarvan? ‘Je ontdekt een grote groep met milde klachten’

De check-up van een coronapatiënt vanuit de eigen auto, in het Brabantse Goirle. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Goedemorgen Maarten. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte gisteren bekend dat de testcapaciteit wordt opgeschroefd. Waarom nu pas?

‘We liepen tegen de capaciteitsgrenzen van het testmateriaal aan. De artsen konden niet aan voldoende spullen komen: de chemicaliën voor het ‘slopen’ van de cellen, de plastics, de rekjes. De hele wereld zoekt naar testmaterialen. Ook in de Verenigde Staten lopen ze tegen dit probleem aan. Nu komt er meer capaciteit vrij uit China, dat scheelt, maar over het algemeen waren we hier gewoon niet op voorbereid.’

Is het puur een capaciteitsverhaal, of heeft het ook met politieke keuzes te maken?

‘Het is ook een politiek verhaal. Het begon met de Wereldgezondheidsorganisatie die hamerde op maximaal testen. In andere landen, zoals Duitsland, testen ze wel volop. Hierdoor ontstaat ook politieke druk om de testcapaciteit op te voeren in Nederland.

‘Minister Hugo de Jonge houdt wel een slag om de arm als hij stelt dat hij van 4- naar 17 duizend testen wil gaan: er moet natuurlijk voldoende voorraad zijn. Het ministerie zegt nu dat de voorraad wordt gecontroleerd. Wekelijks houdt een speciaal aangestelde gezant bij of er voldoende capaciteit is om alles te blijven testen.’

Nu er meer wordt getest, zal het aantal aangetoonde besmettingen stijgen.

‘Inderdaad. Hoe meer je test, hoe meer besmettingen je aantreft. Dat zagen we eerder in China, daar steeg het aantal besmettingen behoorlijk toen ze meer gingen testen. Al zal de toename in Nederland relatief gezien meevallen, omdat ze in eerste instantie vooral zorgmedewerkers zullen testen. Hier zullen veel gezonde mensen bij zitten, dus ik verwacht niet dat het aantal positieve testgevallen onder die groep enorm groot is.’

Wat kunnen de testen nog meer zeggen over de virusuitbraak?

‘Een grote groep mensen heeft alleen last van een neusverkoudheid, maar draagt wel het virus. In het nieuws horen we nu vooral veel over de extreme gevallen met longproblemen in het ziekenhuis, maar er is een grote groep met milde gezondheidsklachten, die wel het coronavirus draagt.’

‘In Brabant testte men vorige week zo’n 1.400 ziekenhuismedewerkers met lichte gezondheidsklachten. Van die populatie bleken 86 mensen het coronavirus te hebben, slechts twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De grootste groep coronapatiënten moest alleen hoesten en proesten, iets meer dan de helft kreeg koorts. Corona blijft voor de meeste mensen een griepachtige ziekte.’

‘Nu er meer wordt getest, zullen we zien we dat het virus verder is verspreid door heel Nederland. Tegelijkertijd zullen we merken dat er ook veel coronapatiënten met milde klachten zijn.’

Wordt nu alleen zorgpersoneel getest, of kan iedereen die zich een beetje ziek voelt laten testen?

‘Voorlopig is het testbeleid gericht op risicogroepen met klachten, en op het zorgpersoneel: verpleegkundigen, mensen uit de thuiszorg, buurtzorg, gehandicaptenzorg. Mensen die omgaan met coronapatiënten willen weten of ze zelf ook besmet zijn. Dat is een heel belangrijke behoefte.

‘Onder de risicogroepen vallen bijvoorbeeld hartpatiënten of mensen die een beroep hebben waarbij ze veel in contact komen met andere mensen, denk aan een topambtenaar. Het is niet zo dat jij en ik naar de huisarts kunnen om ons te laten testen als we twijfelen. Dat is een luxetest, die komt echt niet zo snel beschikbaar.’

Naast een nieuw testbeleid kondigde het kabinet aan dat het openbare leven in Nederland tot 28 april zo goed als stil blijft liggen. Denk je dat mensen zo lang zullen gehoorzamen?

‘Dat denk ik wel. Mensen zijn heel braaf en gehoorzaam. De steun voor het kabinet neemt toe. In het openbare leven spreken mensen elkaar aan. Als je naar de supermarkt gaat, zie je dat mensen afstand houden of terugdeinzen. Dat is ook wel iets primairs: help, er is een besmettelijke ziekte onder ons. Wel ben ik benieuwd wat iedereen gaat verzinnen om niet binnen te hoeven blijven met het mooie weer volgende week.’

Je hebt de afgelopen weken veel geschreven over corona. Met recht ben je de coronaspecialist van de Volkskrant, maar hoe gaat het eigenlijk met je eigen gezondheid?

‘Still going strong. Ik ben alleen een beetje verkouden en mijn vriendin was ziek. Dat was voor ons een reden om niet naar buiten te gaan. Maar ik denk niet dat ik corona heb. Ik ben niet ongerust, met mij komt alles goed.’