We ervaren meer geluidsoverlast, en dat komt vooral door onze buren

Nederlanders klagen vooral over harde muziek in de woningen en tijdens tuinfeesten en over geluidsoverlast op het balkon. Dat valt op te maken uit de analyse van een half miljoen registraties van geluidsoverlast bij de politie in de periode 2014 tot en met 2017. Lawaai bij de buren vormt ook het leeuwendeel van alle geluidsklachten bij de politie.

‘Een melding van geluidsoverlast brengt vaak andere problemen aan het licht, zoals huiselijk geweld of drugsdelicten’, zegt hoofd communicatie Wim Hoonhout van de politie Rotterdam. De politie ontvangt veel meldingen doordat bij woningcorporaties en zorginstellingen ‘al om vijf uur het licht uitgaat’, terwijl de politie wel dag en nacht bereikbaar is.

Incidenten van geluidsoverlast per gemeente, tekst gaat door onder graphic.

Lichtblauw: totaal aantal incidenten per 1000 inwoners is relatief laag.

Donkerblauw: totaal aantal incidenten per 1000 inwoners is relatief hoog.

De politie komt pas in actie als een ruzie over lawaai tussen omwonenden lijkt te escaleren. Meestal verwijst ze klachten door naar andere instanties. ‘Burengerucht is vooral een zaak van woningcorporaties en van leefbaarheidsteams van de gemeente. De meldkamer van de politie werkt als een zeef’, zegt Hoonhout.

Verwarde personen

Vooral huurders met verward gedrag veroorzaakt door psychische problemen, verslaving of een licht verstandelijke beperking maken veel lawaai, constateren de woningcorporaties uit eigen onderzoek. Na vervuiling is geluidsoverlast door verwarde personen de meest genoemde klacht onder huurders, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie Aedes.

De toename van klachten is te wijten aan de verplaatsing van zorg van instellingen naar woningen in de wijk, meent Aedes. Bovendien komen door strenger overheidsbeleid vooral kwetsbare groepen nog te wonen in goedkope sociale huurwoningen. Deze woningen staan in eenzijdige buurten waar de problemen zich vaak opstapelen, zegt de woordvoerder.

Met speciale contracten, overleg met instanties, buurtbemiddeling en in het uiterste geval een ‘bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing’ kan een corporatie een lastige huurder aanpakken. Maar een corporatie heeft weinig mogelijkheden om snel en tijdig te kunnen ingrijpen, zegt de woordvoerder. Aedes wil het liefst vooraf betere afspraken maken met een zorginstelling als iemand uit een ggz-instelling of maatschappelijke opvang een huurwoning krijgt – over de begeleiding en eventuele maatregelen bij overlast.

Evenementen

Er is ook goed nieuws: de irritatie over lawaai van cafés, bedrijven en evenementen neemt juist af. Afspraken van de horeca en evenementenorganisatoren met gemeenten lijken effect te hebben. Ondernemers houden zich vaak stipt aan de sluitingstijden en proberen bezoekers veelal stilletjes te laten vertrekken. Het aantal klachten over de horeca (minus 18 procent), evenementen (minus 22 procent) en over de openbare ruimte (minus 6 procent) is tussen 2014 en 2017 dan ook duidelijk gedaald, zo blijkt uit de Volkskrant-analyse van de data die zijn verkregen via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Gemeenten stellen vaker geluidsnormen vast voor evenementen en beoordelen nauwkeuriger of ondernemers zich aan de geluidsnormen voor terrassen en evenementen houden, reageert Koninklijke Horeca Nederland. Bovendien is het toezicht op overtredingen strenger.

In grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam zijn absoluut gezien de meeste klagers over geluidshinder te vinden. Ook in de studentensteden Groningen, Nijmegen en Utrecht wordt vaak geklaagd. Bij 4 procent van alle klachten over geluidsoverlast is sprake van kamerverhuur of een studentenwoning.

Op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling klagen bewoners opvallend vaak over het geluid van de horeca. De meeste klachten zijn er in de zomeravonden en -nachten. Eind december is er een kleine piek te zien van geluidsklachten: vanwege het illegaal afgestoken vuurwerk.

Het dataonderzoek naar de geluidsklachten bij de politie is uitgevoerd door Thomas de Beus, het beroep op de Wet openbaarheid van bestuur is uitgevoerd door Marlies de Brouwer.