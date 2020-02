We belden met het ‘coronacruiseschip’ in Japan, waar duizenden vakantiegangers vastzitten

Passagiers van de Diamond Princess. Beeld EPA

Alle 3.700 passagiers en bemanningsleden – onder wie vijf Nederlanders – zijn in quarantaine geplaatst. Dat houdt in dat ze op hun kamers moeten blijven. Voor contact met de buitenwereld zijn ze afhankelijk van de overbelaste wifi-verbinding. Onderling communiceren enkele reizigers via aangemaakte groepschats, of via de buitenbalkons. Het sociale isolement duurt naar verwachting nog twee weken.

Het cruiseschip maakte een reis langs het Japanse eiland Okinawa, Taiwan, Vietnam, Hongkong, en de Japanse steden Kagoshima en Yokohama, waar het schip nu in de haven ligt. Maandag werd bekendgemaakt dat een 80-jarige passagier besmet is met het coronavirus. Dat werd ontdekt nadat hij het schip had verlaten in zijn thuisstad Hongkong.

Temperatuurcontrole

Bemanningsleden en medisch personeel proberen te achterhalen hoe groot de geïnfecteerde groep is. ‘Maandag en dinsdag controleerden ze de temperatuur van iedereen aan boord. Vervolgens is het bloed van 271 bemanningsleden en passagiers die symptomen van het virus vertoonden onderzocht’, vertelt de 57-jarige Amerikaanse passagier Matthew Smith.

De temperatuur van Smith en zijn vrouw bleek in orde. Wel is aan hen gevraagd de eigen gezondheid in de gaten te houden; vrijdagochtend werden aan alle passagiers thermometers en rubberen handschoenen uitgedeeld. Veel zorgen maakt het echtpaar zich niet. ‘Andere passagiers zijn erg angstig. Ik las dat één koppel president Trump had verzocht hen te komen redden. Erg onnozel.’

Smith en zijn vrouw proberen er het beste van te maken, door middel van televisie, boeken, internet, croissants en chocola. ‘Als de quarantaine voorbij is, moeten ze mij van het schip dragen’, lacht Smith. ‘Geloof vooral niet de klagende echtparen die zeggen dat ze liever in een Amerikaans ziekenhuis hadden gelegen.’

Paniek

Bij medereizigers groeien de zorgen over het virus. Het gemaskerde personeel op de boot moet erop toezien dat er geen paniek uitbreekt. Een hele opgave, gezien de snelle stijging van het aantal geïnfecteerde passagiers. Woensdag waren het er 10, donderdag 20 en vrijdag 61.

Alle besmette opvarenden zijn in beschermende pakken van boord gehaald en naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Onder hen bevinden zich Japanners, Australiërs, Amerikanen, Canadezen, een Argentijn en een Brit. Ook is het virus aangetroffen bij een Filipijns bemanningslid.

Een Japanse passagier die sinds 20 januari meevaart, vindt het personeel ‘professioneel en zorgvuldig’. ‘Bang ben ik nog geen moment geweest’, zegt hij vrijdagochtend, nadat net is bekendgemaakt dat er opnieuw 41 coronapatiënten zijn afgevoerd. ‘Maar de verveling slaat wel toe. Ik heb geen contact met andere reizigers en ben nog niet buiten geweest. Mijn tijd dood ik met sociale media, films en sudoku's.’ Door het omvangrijke activiteitenprogramma – waaronder bijbelstudie lijndansen, bingo en karaoke – werd eerder een streep gezet.

Twee weken geduld

Naar verwachting moeten de passagiers nog twee weken geduld hebben. Een deel van hen heeft vanaf de balkons aan de buitenkant van de boot uitzicht op de Japanse havenstad Yokohama, anderen zitten midden in het schip en kunnen niet naar buiten kijken. Zij konden even het dek op, onder strenge voorwaarden: fysiek contact was verboden en ze moesten minimaal een meter uit elkaar blijven.

Op de boot serveert het personeel maaltijden, koffie, thee en water op de kamers. Sommige passagiers delen video’s via sociale media met de buitenwereld, maar het gros van de aanwezigen houdt zich gedeisd. Het personeel probeert het de inzittenden zo comfortabel mogelijk te maken met een uitgebreid televisieaanbod, kranten in 36 talen en speelgoed voor kinderen.

Ook buiten het schip nemen de zorgen over het coronavirus toe. Na China telt Japan de meeste coronapatiënten. De autoriteiten zijn beducht voor een snelle uitbraak van het virus: deze week werd een speciaal telefoonnummer ingesteld voor mensen met ademhalingsproblemen of koorts.