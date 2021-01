Wattenstaafje in je neus ongemakkelijk? In Noord-China is er nu de anale coronatest

Beeld AFP

Nadat covid-19 is verdwenen uit de luchtwegen, kan het virus volgens onderzoek van de universiteit van Hongkong een week in het spijsverteringskanaal blijven hangen. Vandaar dat na één coronageval op een school in de hoofdstad Beijing duizend scholieren en leerkrachten daar met de billen bloot moesten.

Passagiers op een vlucht van de Noord-Chinese stad Changchun naar Beijing ondergingen dezelfde procedure, wegens de aanwezigheid van reizigers die volgens de autoriteiten een hoog risico op besmetting vormden. Een reiziger uit Hongkong meldde persbureau Bloomberg dat ze na aankomst in Beijing in haar quarantainehotel een setje kreeg om zelf anaal te testen.

Voor de test wordt een wattenstaafje 3 centimeter in de anus gestoken en rondgedraaid om restjes virus op te pikken. Volgens Chinese staatsmedia wordt de ‘onhandige’ testmethode alleen ingezet bij ‘sleutelgroepen’, zoals reizigers of mensen in quarantainecentra.

Walging

China test enorme aantallen mensen om uitbraken in de kiem te smoren. Ondanks een overmaat aan testcapaciteit – China heeft genoeg testen om zelfs geïmporteerde voedsel te controleren – wordt de jacht op de eerste patiënt van een cluster soms gehinderd door foutnegatieve uitslagen. In dat geval is anaal onderzoek een mogelijkheid om meer besmettingen op te sporen.

Al is de ‘duzi’ – de darmen – een dagelijks gespreksonderwerp bij de door voedsel geobsedeerde Chinezen, anaal testen stuit wel op walging onder Chinese internetgebruikers. ‘Toen na de anale test mijn keel aan de beurt was, dacht ik: heeft de verpleegster wel een schoon wattenstaafje genomen?’ aldus een internetgebruiker op Sina Weibo, de Chinese twitterdienst.

Of de test landelijk wordt ingevoerd, is niet duidelijk. In de staatsmedia zijn experts het openlijk oneens over het nut. Sommige biologen zeggen dat de keel- en neustest ‘efficiënter’ is om een uitbraak te bezweren, omdat de luchtwegen een grotere rol spelen bij de overdracht dan het spijsverteringssysteem. Andere wetenschappers zeggen dat de anale test juist helpt om zoveel mogelijk infecties te traceren.