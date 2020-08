Waterstraal Amerikaanse douche mag harder na Trumps klacht dat hij zijn haar slecht kan wassen

Donald Trump laat zijn haar strelen bij The Tonight Show Starring Jimmy Fallon tijdens de verkiezingscampagne van 2016. Beeld AP

President Donald Trump heeft een kapsel waarover geregeld grappen worden gemaakt, maar dat is binnenkort verleden tijd. De Amerikaanse overheid gaat de normen zo aanpassen dat douchekoppen zo’n krachtige waterstraal gaan produceren dat Trump zijn haar eindelijk ‘perfect’ kan wassen.

De aankondiging van het Amerikaanse ministerie van energie kwam woensdagavond nadat Trump zich er afgelopen tijd herhaaldelijk over had beklaagd dat de waterstraal in zijn douche te wensen overliet. Dat deed hij onder meer vorige maand op een bijeenkomst in het Witte Huis over deregulering.

Volgens Trump komt er veel te weinig water uit een douchekop om je haar goed te kunnen wassen. ‘Je neemt een douche, en er komt geen water. Je wilt je handen wassen, en er komt geen water. Dus wat doe je dan’, aldus Trump. ‘Je staat daar langer of moet meer tijd uittrekken voor je douche. Want ik weet niet hoe het met u is, maar mijn haar moet perfect zitten. Perfect.’

Vorig jaar december kondigde Trump aan dat ambtenaren een onderzoek waren gestart naar kranen, boilers en wc’s, om te zien of de normen voor het verbruik van water en de brandstof om dat water te verhitten konden worden versoepeld. De vraag stellen is hem beantwoorden. ‘Nu moeten mensen wc’s tien, vijftien keer doortrekken in plaats van één keer’, legde Trump uit aan een groep kleine ondernemers in het Witte Huis.

Limiet

Volgens een energiewet uit 1992 met normen voor huishoudelijke apparaten mogen douche-installaties 9,5 liter water per minuut produceren. Toen er installaties met meerdere douchekoppen opkwamen liet Trumps voorganger Barack Obama vastleggen dat die limiet voor alle douchekoppen samen geldt.

Trump wil dat de limiet per douchekop geldt, zodat een installatie met, zeg, vijf douchekoppen wel 50 liter per minuut zou kunnen produceren. ‘Daarmee spoel je bij wijze van spreken je badkamer uit’, zei Andrew deLaski van de energiebesparings-ngo Appliance Standards Awareness Project tegen AP.

Amerikaanse consumenten- en natuurorganisaties zoals die van deLaski noemen de voorgestelde versoepelingen van de energiewet (ook de regels voor was- en afwasmachines zouden moeten worden opgerekt) onnodig en verkwistend, vooral gezien de structurele droogteproblemen in grote delen van de Verenigde Staten. Water- en energiebesparing kunnen burgers bovendien geld opleveren.

DeLaski: ‘Dit land heeft grote problemen. We hebben te maken met een pandemie, langdurige droogte in de westelijke staten, klimaatverandering. Douchekoppen zijn het probleem niet.’