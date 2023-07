Waterschapsbelasting flink omhoog in heel Nederland, tot 35 procent in Amsterdam

Wateroverlast op camping De Schans door de hoge waterstand van de Maas. 18 juli 2021. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat meldt RTL Nieuws na het bestuderen van de nieuwe bestuursakkoorden. De inflatie en de daarmee samenhangende stijging van materiaalkosten, energieprijzen en loonkosten zijn de belangrijkste reden voor de hogere heffingen, zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. Daarnaast drijven noodzakelijke klimaatmaatregelen – bijvoorbeeld die tegen extreem weer – de kosten op. ‘De specifieke situatie in een gebied en het ambitieniveau van de nieuwe besturen spelen ook mee’, zegt de woordvoerder. ‘Sommigen willen of moeten meer doen aan dijkverbetering of klimaatbestendigheid dan anderen.’

De tarieven van de waterschappen verschillen onderling sterk. De hoogste kostenstijging is voor inwoners van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waar onder meer Amsterdam en Hilversum onder vallen, stelt RTL Nieuws. De rekening neemt daar met 35 procent toe. Een gemiddeld huishouden gaat daardoor jaarlijks 125 euro meer betalen.

‘De vorige besturen hebben de bedragen te lang te laag gehouden om de inwoners te ontzien’, zegt een woordvoerder van het waterschap, ‘terwijl wij onze kosten alleen maar zien toenemen.’ Amsterdammers betaalden dit jaar ook al 10 procent meer waterschapsbelasting dan vorig jaar.

Scheefgroei

Waarschijnlijk schieten de vaste lasten bij lang niet alle huishoudens zo hard omhoog als in de hoofdstad. In negen gebieden blijft de gemiddelde belastingverhoging volgens de huidige plannen onder de 20 euro.

Het waterschap Drents Overijssel Delta wil vanaf januari ook een nieuwe belastingverdeelsleutel invoeren, blijkt verder uit het RTL-onderzoek. Boeren gaan daardoor relatief minder betalen. Particulieren, bedrijven en eigenaren van natuurgebieden juist iets meer. Deze aanpassing heeft volgens het overheidsorgaan niets te maken met de recente verkiezingswinst van de BoerenBurgerBeweging (BBB), die met negen zetels in het bestuur van het waterschap debuteerde.

‘Wij zijn wettelijk verplicht om de verdeelsleutel eens in de vijf jaar te actualiseren’, zegt een woordvoerder. ‘Hiermee corrigeren we voor de scheefgroei die de afgelopen jaren is ontstaan, zodat het voor iedereen weer eerlijk is. Het vorige bestuur had daar al voorbereidingen voor getroffen. Het nieuwe bestuur rondt dat nu af.’

Definitief

Formeel zijn de belastingverhogingen nog niet definitief. In november stemmen de waterschappen over de plannen. Toch is het waarschijnlijk dat de voornemens het halen, zegt de Unie van Waterschappen.

In 2023 steeg de bijdrage voor het onderhoud van dijken, het zuiveren van rioolwater en het beheren van het waterpeil ook al in heel Nederland. Toen was de rekening gemiddeld 30 euro per gezin hoger dan het voorgaande jaar. Huishoudens met een koophuis betaalden in 2023 gemiddeld 424 euro aan waterschapsbelasting.