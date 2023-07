Waterschap sluit Haagse ‘gifsloot’ af om verspreiding pfas te voorkomen

Omwonenden Aad en Tineke de Groot bij de verontreinigde sloot. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het waterschap neemt het zekere voor het onzekere. Er zit op dit moment minder van de kankerverwekkende stof pfos in de sloot die over het bedrijventerrein Forepark loopt dan de metingen waarop Pointer zich baseert - 85 nanogram per liter nu tegenover 180 nanogram in 2021. Maar in monsters zijn ook andere pfas-stoffen aangetroffen in de sloot die grens aan de woonwijk Leidschenveen.

Pfos is een van de varianten van per- en polyfluoroalkylstoffen, een chemisch goedje dat wordt toegepast om regenjassen en -laarzen waterwerend te maken, om pannen van een anti-aanbaklaag te voorzien en om papier water- en vetafstotend te maken, zoals bij bakpapier en pizzadozen.

Uit voorzorg is de sloot daarom nu afgegrendeld, zodat het vervuilde water zich niet kan verspreiden. Het hoogheemraadschap zegt informatie in te winnen bij de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de betekenis van de gemeten stoffen en hun waarden voor de volksgezondheid.

Zwem- en visverbod

Tot er duidelijkheid komt adviseert het waterschap om het slootwater niet te gebruiken voor moestuinen. Ook raadt het omwonenden af in de sloten bij Forepark te zwemmen: de sloten waren officieel geen zwemwater. Voor de sloot op het bedrijventerrein gold al een visverbod.

Het hoogheemraadschap doet ook onderzoek naar de herkomst van de vervuiling. Dat werd eerder ook getracht, maar toen is er een fout gemaakt bij de analyse van de monsters uit regenputten, aldus het hoogheemraadschap tegenover Pointer. ‘Daardoor hebben we de bron niet met zekerheid kunnen vaststellen.’

Over de verspreiding van de pfas-stoffen wacht het waterschap nog op de resultaten van 14 andere metingen die in de woonwijk zijn gedaan. Voor de zekerheid worden in Leidscheveen in de komende week nog acht extra metingen verricht.