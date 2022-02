Waterschap Limburg ontkent manipuleren van verslagen over watersnoodramp 2021

De Geul is buiten zijn oevers getreden. Beeld Marcel van den Bergh

‘Er zijn fouten gemaakt bij het aanleveren van verslagen aan journalisten van Dagblad de Limburger’, erkent dijkgraaf Patrick van der Broeck vrijdag in een verklaring. Maar hij neemt ‘met klem afstand van de suggestie dat er sprake zou zijn van bewuste manipulatie’.

Het Limburgse dagblad vroeg alle verslagen op van vergaderingen van het waterschapsbeleidsteam (WBT), dat bestaat uit bestuurders en ambtenaren en tijdens de crisis meermalen per dag bij elkaar kwam. Het waterschap verstrekte die notulen, maar liet daarbij ook weten dat vanwege de privacyregels namen van ambtenaren en persoonlijke beleidsopvattingen waren verwijderd.

Via een andere weg kreeg het dagblad ook de originele verslagen in handen. Bij een vergelijking kwamen interessante verschillen aan het licht: meerdere gevoelige passages in de aangeleverde documenten van het waterschap bleken geschrapt of herschreven te zijn.

Zo werd in het verslag over de evacuatie van het kloosterdorp Steyl bij Venlo de volgende zinsnede verwijderd: ‘Uit interne controle blijkt dat deze maatregelen eerder zijn gemist.’

Verkeerde prognoses

Ook ontbreekt in een ander verslag de opmerking dat dijkgraaf Van der Broeck verkeerde prognoses over de waterstanden heeft gegeven: ‘Patrick is in de media geweest met verkeerde prognoses. Na contact met Patrick is besloten dat we het hierbij laten. Nogmaals: Rijkswaterstaat dient te communiceren over afvoer Maas.’

Een andere bestuurder van het waterschap werd aangesproken op de verstrekking van verkeerde gegevens: ‘Het lijkt erop dat Waterschap Limburg verkeerde informatie heeft doorgegeven. Jos Teeuwen, lid van het dagelijkse waterschapsbestuur, is hierop aangesproken.’ In het gekuiste verslag wordt slechts gerept van ‘ruis over de aangeleverde informatie’.

Het waterschap zegt in een reactie dat passages ‘absoluut niet met opzet’ zijn aangepast of verwijderd. ‘Bij het AVG-proof maken van deze verslagen is de term “AVG-gevoelig” te ruim opgevat’, aldus dijkgraaf Van der Broeck. ‘Hierdoor is de indruk gewekt dat er bewust informatie is gewijzigd. Dit is niet de bedoeling geweest.’

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) presenteerde vorige maand een evaluatierapport over de aanpak van de watersnoodramp. Daaruit blijkt dat het waterschap deze ‘crisis van ongekende omvang’ met man en macht te lijf is gegaan, maar ook dat de centrale regie onvoldoende en de communicatie gebrekkig was. Het waterschap onderstreept dat het COT tijdens het onderzoek wel de beschikking had tot alle ‘originele stukken’.