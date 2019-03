Hoog water bij Winssen. Beeld Marcel van den Bergh

Waterschap is mannenbolwerk: slechts een op de vier verkiesbaren is vrouw.

Op de kieslijst voor het waterschap is slechts 25 procent vrouw. ‘Het waterschap is een mannenbolwerk’, beaamt Klazien Hartog (Groen, Water & Land). Al tien jaar zit Hartog in het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met project Water zoekt vrouw zet ze zich in voor een gelijke man-vrouwverhouding in het waterschap.

En dat gaat niet zonder slag of stoot. ‘De waterschappen zijn doe-organisaties. Er werken mensen die echt de handen uit de mouwen steken en aan het werk gaan. Dan is het lastig om het onderwerp diversiteit op de agenda te zetten. En jonge vrouwen zitten ook niet altijd op het waterschap te wachten, ze willen carrière maken. Het waterschap is niet zo sexy als een gemeentebestuur.’

Toch ziet ze een stijgende lijn. Vier jaar geleden was volgens Hartog 21 procent op de kieslijst voor het waterschap vrouw. ‘We gaan langzaamaan de goede kant op. Maar het is ook belangrijk dat vrouwen wel op een verkiesbare plaats op de lijst staan, en niet helemaal onderaan als excuustruus.’

‘Het waterschap moet veel samenwerken en verbinden. Daarin zijn vrouwen gewoon echt noodzakelijk. Plus, het werk is te mooi en te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.’

Op de kieslijst voor het waterschap staan 888 vrouwen tegenover 2675 mannen. Slechts één op de vier verkiesbaren is dus vrouw. Voor Amstel, Gooi en Vecht, Vechtstromen, Hollands Noorderkwartier en Stichtse Rijnlanden staat het hoogste percentage vrouwen op de lijst. Een op de drie is daar vrouw. Kiezers in Limburg en Scheldestromen hebben het minst keus in vrouwen: daar is een op de vijf kandidaten vrouwelijk. Klazien Hartog’s partij Groen, Water & Land is een van de weinige partijen die bewust evenveel mannen als vrouwen op de lijst heeft gezet. ‘Om en om, zodat ze echt een even grote kans hebben.’

Stemmen tellen in Nederland: het blijft behelpen.

Ooit waren we zeer vooruitstrevend, met onze stemcomputers, totdat bleek dat die fraudegevoelig waren. Het rode potlood keerde terug. Sindsdien gaat stemmend Nederland op verkiezingsdagen weer naar bed zonder dat er een verkiezingsuitslag bekend is.

Inmiddels ligt er alweer een zes jaar een advies van een commissie om het voorzichtig weer eens te gaan proberen met elektronische hulpmiddelen, maar daar is het tot nu toe niet van gekomen. Wel wordt gewerkt aan een andere innovatie: 76 van de 355 gemeenten experimenteren volgende week bij de provincialestaten- en waterschapsverkiezingen met ‘centraal tellen’, zo heeft het kabinet besloten.

In de stembureaus worden woensdagavond in eerste instantie alleen de stemmen per partij geteld. Dat moet sneller dan voorheen leiden tot een voorlopige uitslag op lijstniveau. De volgende dag begint het stemmen op een centrale locatie nog een keer opnieuw, ‘door uitgeruste tellers’, aldus minister Ollongren. Pas dan wordt onder toezicht van het gemeentelijk stembureau ook het aantal stemmen per kandidaat geteld. Ollongrenhoopt dat het zo niet alleen sneller, maar vooral ‘betrouwbaarder en transparanter’ wordt. Als het experiment slaagt, wordt centraal tellen landelijk per wet ­ingevoerd.

‘Ik heb ze het afgelopen jaar hier in huis niet een keer het woord moslim in de mond horen nemen’

Ger Koopmans, Limburgse CDA-lijsttrekker, sluit in De Limburger samenwerking met de PVV in het provinciebestuur niet langer uit.

CDA’er rijdt rond in kievitmobiel

Op de Seat van Rendert Algra (CDA) prijkt een enorme polyester kievit. ‘Ik wilde een persoonlijke campagne voeren, dus ik liet alle CDA-punten op de achtergrond en zette in op de weidevogel’, vertelt de Friese politicus, nummer 7 op de provinciale lijst van het CDA.

De Seat van Rendert Algra (CDA), nummer 7 op de lijst voor de provinciale verkiezingen in Friesland.

De aantallen weidevogels in Friesland nemen al jaren gestaag af. Dat gaat Algra aan het hart. ‘Toen ik opgroeide als boerenzoon, lag ik in het voorjaar in het weiland te genieten van de prachtigste symfonieorkesten van weidevogels door elkaar. Die hoor je nu niet meer, en dat moet anders.’

Vandaar de kievit, afkomstig uit Algra’s eigen bedrijf voor de productie van kunstdieren. Het beest staat symbool voor een concreet plan: ‘Het is in Friesland verboden eieren mee te nemen bij het jaarlijkse eierenzoeken, een Friese traditie. Maar als je één ei weghaalt bij de grutto en kievit, leggen ze ook weer één ei terug. Dus haal je die eieren wel weg en broed je ze uit in een broedmachine, dan heb je uiteindelijk meer vogels. Dat wil ik regelen in de Provinciale Staten.’

Mysterieuze diefstal van campagneborden CDA

Drie avonden kostte het kandidaat-Statenlid Marcel Deryckere (CDA) om dertig ‘sandwichborden’ met zijn hoofd erop aan lantaarnpalen te hangen. En nu zijn er nog maar tien over. In de gemeente Tilburg werden de afgelopen week volgens Deryckere zo’n veertig van de zestig verkiezingsborden van het CDA gestolen. Zondag deed hij aangifte.

Het campagnebord van Deryckere in Tilburg.

‘Het is ongehoord. Ze zijn echt vakkundig losgeknipt.’ De borden zijn namelijk behoorlijk stevig, volgens Deryckere. ‘Het zijn zeker geen wegwerpbordjes, en ze zitten vast met tie wraps.’

Vier jaar geleden verdwenen er in de gemeente Tilburg ook al borden. ‘Maar niet in deze omvang. Bijna alles is weg.’ Of het een aanval is op het CDA is volgens Deryckere niet duidelijk. Er hangen namelijk niet veel borden van andere partijen in Tilburg. Terwijl het er in verkiezingstijd gewoon is toegestaan om borden aan lantaarnpalen te bevestigen.

De politie onderzoekt of ze iets kunnen doen met de aangifte. ‘Het is toch diefstal.’ De borden van Deryckere zullen terugkomen. ‘Ik heb er gelukkig nog 25 in mijn auto liggen. Die plaatsen we zo laat mogelijk, zodat ze niet weer weg worden gehaald.’

Partij van transgenders wil in bestuur van waterschap

Voor de waterschapsverkiezingen in Amstel, Gooi en Vecht stelt zich een opzienbarende partij verkiesbaar: QUEER. Hun logo is een regenboog, hun partijnaam is een verzamelwoord voor lhbt’ers. We bellen met lijsttrekker Jeanine Bouman.

Beeld .

‘QUEER zet in op bestuurlijke vernieuwing bij het waterschap’, vertelt lijsttrekker Jeanine Bouman. Daarom pleit haar partij bijvoorbeeld voor een scheiding van het dagelijks en algemeen waterschapsbestuur. ‘Dat is democratischer.’

Niet heel queer-specifieke issues, maar het is voor Bouman, zelf transgender, belangrijk dat ‘queers’ vertegenwoordigd zijn in alle overheidsorganen. Dus ook de waterschap. ‘Met verbijstering keek ik naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daar zijn toen maar vier transgenders verkozen in het hele land. Je wilt niet dat mensen vóór je kiezen, je moet zelf vertegenwoordigd zijn.’

Bouman is in sommige kringen bekend als beeldend kunstenaar Jeanine Squirrel. Haar politieke ambitie is echter geen stunt. ‘In sommige media worden wij wat carnavalesk neergezet. Dan focust men bijvoorbeeld op dat wij vinden dat er meer naturisme mogelijk moet zijn langs de rivieren. Ja, wij willen een tolerante samenleving. Daar hoort ook bij dat mensen zelf mogen bepalen hoe en waar ze recreëren. Maar als groep hebben wij inhoudelijk wel meer te vertellen.’