Waterpeil ‘nationale regenton’ IJsselmeer met 5 centimeter verhoogd vanwege aanhoudende droogte

De haven in het Frieslandse Makkum, waar zeilboten en andere pleziervaartuigen het Ijsselmeer opvaren. Beeld Getty Images

De verhoging van het waterpeil is nodig omdat het de afgelopen maanden nauwelijks heeft geregend in een groot deel van Nederland, zegt Harold van Waveren van Rijkswaterstaat. ‘De komende tijd zien we bovendien dat de temperaturen omhoog gaan, waardoor er meer water verdampt dan de afgelopen weken. Het wordt dus alleen maar droger.’

De afgelopen dagen zijn daarom de spuisluizen in de Afsluitdijk dichtgezet. ‘Je kunt het IJsselmeer en Markermeer vergelijken met badkuipen waar we de stoppen in hebben gedaan. Ondertussen blijft de kraan, de rivier de IJssel, gewoon lopen’, zegt Van Waveren. ‘Het loopt redelijk snel vol, het peil is nu 5 centimeter hoger dan normaal.’ Om op dat niveau te blijven heeft Rijkswaterstaat inmiddels weer een aantal sluizen opengezet.

‘Nationale regenton’

Een verhoging van 5 centimeter lijkt op het eerste gezicht gering, maar op de schaal van het IJsselmeer en Markermeer maakt het een groot verschil. ‘We hebben het over een gebied van ruim 1.800 vierkante kilometer’, aldus Van Waveren. Een verhoging van 5 centimeter over zo'n oppervlakte betekent een toename van 90 miljard liter water, oftewel: 36 duizend olympische wedstrijdbaden vol. Waterschappen in de omgeving kunnen dat gebruiken om hun sloten, beekjes, landbouw- en natuurgebieden van water te voorzien.

Het IJsselmeer geldt binnen Rijkswaterstaat dan ook als ‘de nationale regenton’. Door het hogere peil kan het vrijwel geheel Noord-Nederland, waaronder Noord-Holland en Groningen, van water voorzien. Met uitzondering van de hoger gelegen zandgronden in het oosten kunnen ook delen van Drenthe, Overijssel en Gelderland worden bewaterd.

Klimaatverandering

Verhoging van het waterpeil is een uitzonderlijke maatregel die in het verleden slechts sporadisch is ingezet. Officieel is de ingreep pas sinds 2018 juridisch vastgesteld. Er zitten namelijk ook nadelen aan, zegt Van Waveren. ‘Als je water later in het jaar verhoogt, bijvoorbeeld zoals nu in mei, hebben watervogels in buitendijkse gebieden al nesten met eieren. Die kunnen dan verdrinken. Daarom doen we het voorzichtig en beperken we het nu tot 5 centimeter.’ Voor de scheepvaart is een hoge waterstand een probleem vanwege de lagere doorvaarthoogte onder bruggen.

Maar door klimaatverandering volgen natte en droge periodes elkaar steeds sneller op, zegt Van Waveren, en is het nodig om flexibeler te zijn en soms in te grijpen. ‘Alleen op die manier kunnen we meebewegen met de veranderende weersomstandigheden.’ Overigens is het niet zo dat bij elke droge periode het peil omhoog moet. ‘Tijdens de droogtes van 2018 en 2019 was het bijvoorbeeld niet nodig omdat er genoeg wateraanvoer van de rivieren was.’

Rijkswaterstaat mag het peil maximaal met 10 centimeter verhogen. Dat is vooralsnog niet nodig. Volgens de weersvoorspellingen valt de komende twee weken weinig regen. Ook stroomt er de komende weken relatief weinig regen- en smeltwater uit het buitenland via rivieren naar Nederland. Daarom verwacht de waterbeheerder dat het peil nog zeker twee weken 5 centimeter hoger moet blijven dan normaal.