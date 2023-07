Wateroverlast en hagel, maar op de meeste plekken viel het voorspelde noodweer mee

Een rolwolk trekt over Zwolle. Na de tropische hitte heeft het KNMI code oranje afgekondigd voor opnieuw extreme weersomstandigheden. Beeld ANP

Een dunne lijn van donderwolken trok gedurende de middag vanuit het zuiden naar het noorden. De onweersbuien waren kort en fel met stevige windstoten. In het noordoosten van het land, waar een groot deel van de dag code oranje gold, kwamen straten blank te staan. Ook vielen op sommige plaatsen flinke hagelstenen en sloeg de bliksem in.

Heftig was het noodweer vooral in de regio rond Zwolle. In de overijsselse hoofdstad kwamen hagelstenen ter grootte van knikkers uit de lucht. Onder meer in Oldenzaal (Overijssel) werd die wateroverlast gemerkt: de brandweer moest hier een volwassene en twee kinderen uit een drijvende auto redden. In Haren (Groningen) zorgde een blikseminslag voor brand in een woonboerderij.

Update. Water, heel veel water, in Zwolle. De riolering kan het niet meer aan. #onweer #CodeOranje pic.twitter.com/vm6vgFWPx2 — Jos Paalman (@JosPaalman) 9 juli 2023

Eerder op de dag werden verschillende festivals al afgelast wegens het slechte weer. Onder meer het Awakenings Summer Festival in het Brabantse Hilvarenbeek en Bospop in het Limburgse Weert gingen niet door. Ook het Guilty Pleasure Festival in Amsterdam werd zondag afgelast.

Toch viel het onweer op de meeste plekken mee. In de Efteling werden de buitenattracties zondagmiddag korte tijd gesloten wegens het voorspelde onweer. Omdat de bui snel overtrok, konden de attracties al gauw weer worden geopend, liet een woordvoerder van het pretpark in het Brabantse Kaatsheuvel weten.

Ook op Eindhoven Airport heeft het slechte weer nauwelijks invloed gehad. Er waren wel wat vertragingen, maar allemaal binnen de marges, zegt een woordvoerder desgevraagd.