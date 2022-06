Water op rantsoen voor ruim 5 miljoen Mexicanen vanwege extreme droogte

La Boca dam in Santiago, Nuevo León in Mexico . Het gebrek aan regen zorgde al in maart voor de laagste waterstand in 40 jaar. Beeld AFP

De Mexicaanse deelstaat Nuevo León met Monterrey als belangrijkste stad heeft al in februari de noodtoestand uitgeroepen wegens aanhoudende droogte, gecombineerd met temperaturen van meer dan veertig graden Celsius die het oppervlaktewater razendsnel doen verdampen.

Sinds 2015 valt er elk jaar minder regen in dit gebied dan verwacht. Rivieren zijn drooggevallen en ook de reservoirs van verschillende stuwdammen zijn vrijwel leeg.

Eerdere rantsoenering van kraanwater, waarbij de waterleiding één dag per week werd afgesloten om water te besparen, leidde volgens plaatselijke media in maart tot een stormloop op opblaasbaden en watertonnen.

Monterrey, waar bierfabrieken en vijf makers van frisdranken, waaronder Coca Cola, een enorme aanslag op de schaarse watervoorraden doen, heeft zijn hoop gevestigd op projecten zoals een aquaduct en een Amerikaans-Mexicaans initiatief om zeewater drinkbaar te maken. Die projecten staan voorlopig nog in de kinderschoenen. Er is maar één prijzige noodoplossing en dat is water uit reservoirs van andere deelstaten overhevelen. Monterrey is echter niet de enige uitgedroogde stad in Mexico: volgens de nationale watercommissie kampt bijna de helft van het land door de extreme droogte met watertekorten.