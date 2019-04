Water moet het nieuwe normaal worden - regering trekt 2 miljoen uit voor watertappunten op scholen

Staatssecretaris Blokhuis hoopt dat met een watertap op het schoolplein het voor kinderen aantrekkelijker wordt ‘om daar water te drinken, in plaats van naar de supermarkt te gaan voor een blikje’. Beeld ANP

Bij basisschool de Windwijzer in Almere hebben alle kinderen een flesje kraanwater voor zich op tafel staan, die ze naar believen kunnen vullen bij een fonteintje in de klas. Het werkt, zegt directeur Samantha Bouwhuis. ‘Bij ons op school drinken alle kinderen water.’

De ervaringen van de Windwijzer moeten als muziek in de oren klinken voor Paul Blokhuis. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte vrijdag bekend dat hij twee miljoen euro uittrekt om op schoolpleinen in Nederland duizend watertappunten te laten aanleggen als hulpmiddel in de strijd tegen overgewicht bij kinderen.

Dat dat nodig is, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week naar buiten bracht: van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar is bijna 16 procent te zwaar. Frisdrankjes gelden als een van de grootste dikmakers.

Water is gezond, het lest de dorst en je wordt er niet dik van, zegt het Voedingscentrum. Kinderen moeten 1 tot 1,5 liter per dag drinken. Liefst water (en een beetje melk). Frisdrank niet vaker dan een keer per week.

Die boodschap lijkt nog niet aan te komen. Uit onderzoek van waterbedrijf Vitens blijkt dat meer dan de helft van de kinderen het liefst een zoet drankje drinkt. Veel kinderen krijgen dat ook mee naar school van hun ouders.

Jammer, vindt Marike Bonhof, directielid van Vitens. Dit waterbedrijf uit Oost-Nederland doet zijn best drinkwater te propageren voor kinderen. Bonhof is niet van de ‘frisdrankpolitie’. Maar het helpt als je drinkwater onder de aandacht brengt bij kinderen, heeft ze gemerkt.

Thuis doet ze het ook, zegt Bonhof, die twee zonen heeft. ‘Wij zijn begonnen water op tafel te zetten bij het eten. Heel simpel. Water moet het nieuwe normaal worden.’ Wat op scholen helpt is dat klaslokalen een eigen fonteintje hebben. Als kinderen water uit de wc moeten tappen, vinden ze dat vies.

Frisdrank is nog altijd populair. Maar de consumptie ervan neemt af, blijkt uit een peiling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen 2012 en 2016 daalde de consumptie van suikerhoudende drankjes door kinderen tussen de 1 en de 18 jaar met een halve liter per week. Een kind drinkt dagelijks gemiddeld 620 ml frisdrank of water met siroop: twee tot drie glazen.

Op de Windwijzer is frisdrank niet verboden, benadrukt Bouwhuis. ‘Maar we praten er wel over. Wij zeggen tegen ouders: als je kind geen water lust, doe er dan een stukje fruit of groente in. Dat is net zo lekker.’ Aanvankelijk vonden sommige ouders dat betuttelend. Inmiddels hoort ze er niets meer over. En drinken alle kinderen water. ‘Ook de kinderen die eerst zeiden dat ze het echt niet lusten.’