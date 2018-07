Water aan de lippen van PvdA-senator na ongelukkig chatbericht

Goedemiddag! Op deze laatste dag van het politieke jaar klonken de meeste politici gemoedelijk de glazen op de traditionele barbecue. André Postema was daar zeker niet bij: de onderwijsbestuurder en PvdA-senator zit zwaar in de penarie nu zelfs zijn eigen partijgenoten zijn positie onhoudbaar noemen.

CHATBERICHT VAN DE DAG

PvdA-senator zwaar onder druk

Ze ging zo ver als ze kon, minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. Haar werd door de Tweede Kamer een oordeel gevraagd over het aanblijven van André Postema, voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs. Dat is de koepel van scholen waaronder het Vmbo Maastricht valt, de school waar 354 leerlingen zijn gedupeerd doordat de schoolexamens niet, of ondeugdelijk zijn afgenomen.

Van Engelshoven: 'Ik ben zelf sinds heel wat jaren bestuurder en ik vind dat je 's ochtends in de spiegel moet kijken en je moet afvragen: ben ik nog de juiste persoon op de juiste plek? Ik geloof dat ik dan voor mezelf een andere afweging had gemaakt.'

Pijnlijk oordeel voor de man die ook nog voorzitter is van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Wegsturen kan Van Engelshoven hem niet, dat zou de Raad van Toezicht van de onderwijskoepel moeten doen. Dat kon Van Engelshoven niet afdwingen, hoorde verslaggever Remco Meijer haar zeggen, maar ze had wel 'dringend advies' gegeven. 'Zoals mijn moeder vroeger deed, en dan wist je wel wat je moest doen.'

Naar de rol van onderwijsinspectie en het college van bestuur komt een onderzoek, dat in november klaar is. Pakt dat negatief uit, dan kan Van Engelshoven haar formele instrument gebruiken en een aanwijzing geven.

Die aanwijzing kwam vandaag al van PvdA-Kamerlid en oud-partijvoorzitter Lilianne Ploumen. Zij blunderde - zo lijkt het althans - door op Whatsapp een bericht te publiceren dat eigenlijk voor partijleider Lodewijk Asscher was bedoeld. 'Lo, we kunnen Postema niet overeind houden. Iemand moet hem nu bellen dat hij de eer aan zichzelf moet houden.' Later bevestigde Ploumen desgevraagd dat de hele Tweede-Kamerfractie van de partij er op die manier over denkt.

Nu zelfs zijn eigen PvdA zijn positie onhoudbaar acht, is het de vraag hoe lang Postema nog aanblijft. Als onderwijsbestuurder, maar inmiddels ook als senator.

Zeer dringend advies van Kamerlid Ploumen aan partijleider Asscher: Postema moet weg #vmbomaastricht pic.twitter.com/6DYYTQ4J9t wilco boom

ONTMOETING VAN DE DAG

Corbyn is voorbeeld voor links

Lodewijk Asscher, Jeremy Corbyn en Paul Tang in het Haags Historisch Museum. Foto Freek van den Bergh

Het momentum is aan het verschuiven naar links. Jeremy Corbyn weet het zeker. Lodewijk Asscher weet het zeker. En na afloop van de lezing die Corbyn donderdag op uitnodiging van de PvdA in Den Haag gaf, blijkt ook SP-voorzitter Ron Meijer het zeker te weten. 'Dit is het soort verhalen dat wij heel graag horen en waarin we veel van onszelf terugvinden', vertrouwde hij verslaggever Ariejan Korteweg toe.

Corbyn stak zijn verhaal af in het Haags Historisch Museum, staande voor een groot zeventiende-eeuws schutterstuk van Jan van Ravesteyn, waarin hij met zijn getrimde baardje moeiteloos had kunnen opgaan. Ook zijn analyse van de toestand in West-Europa was klassiek, zij het van later datum. Kern van zijn betoog: ‘De groteske welvaart waarin de elite zich wentelt, sijpelt niet door naar beneden’. Nutsbedrijven als de spoorwegen, de watervoorziening en de Royal Mail zouden daarom weer in publieke handen moeten komen, betoogde Corbyn.

Met een dergelijk hard-links verhaal zou Asscher het nooit bijna vijf jaar hebben volgehouden als vicepremier van het kabinet Rutte II. Sterker: dat kabinet was er nooit gekomen als de PvdA er dergelijke opvattingen op na had gehouden. De kansen zijn gekeerd, de partij moet op zoek naar nieuwe stevigheid. Die wordt over de grenzen gezocht - en Corbyn is uitgegroeid tot lichtend voorbeeld.

TEGENVALLER VAN DE DAG

'Klimaattafels leveren weinig op'

Volgende week dinsdag presenteert minister Eric Wiebes van Economische Zaken de opbrengst van maandenlange onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Op veel onderdelen valt dat resultaat echter tegen, wist de NOS vandaag te melden. Een conclusie die overeenkomt met wat de Volkskrant bijna twee weken geleden noteerde: de onderhandelaars schuiven elkaar de hete aardappel toe.

Volgens de NOS zouden de grote vervuilende multinationals een forse subsidie eisen voor het reduceren van hun CO2-uitstoot. Een gevoelig punt, want dan zou er belastinggeld gaan naar het compenseren van de meestal niet onbemiddelde bedrijven. Ook op het gebied van vervoer worden de plannen weinig concreet: met name een hogere belasting op benzine- en dieselauto's zou gevoelig liggen.

Het concreetst zijn de plannen voor de verduurzaming van huizen en gebouwen: vanaf 2021 moeten jaarlijks 50 duizend huizen van het gas af. Ruim voor 2030 moeten dat jaarlijkse aantal zijn opgeschroefd naar zo'n 200 duizend per jaar.

AFSLUIT ER VAN HET SEIZOEN

Kamer stort zich op drumsticks

Henk Krol (50Plus) op de jaarlijkse Binnenhof Barbecue voor het zomerreces. Foto ANP

Waar het op de Klimaattafels aan lekkers ontbreekt, lag er vandaag op andere tafels in Den Haag juist aan delicatessen ten overvloede. Zoals ieder jaar sloot de Tweede Kamer het jaar af met een barbecue op de binnenplaats van perscentrum Nieuwspoort. Met kalfsgebraad, drumsticks en broodjes pulled pork luidden oppositie en coalitie gebroederlijk het twee maanden durende zomerreces in.

Bijna net zo traditioneel als de barbecue is het protest ertegen van de Partij voor de Dieren. Volgens de partij is het eetfestijn niets meer dan een schaamteloze lobby van de vlees- en dranksector, die het evenement prominent sponsoren. Partijleider Marianne Thieme laat zich niet ontmoedigen door het uitblijven van een reactie op haar eeuwige protest: dit jaar stelde zij opnieuw Kamervragen.

De rest van de Kamer trok zich er weinig van aan liet het uitgestalde vlees zich goed smaken. Meer dan om een protest zullen de politici zich zorgen hebben gemaakt om de aanwezigheid van fotografen: regelmatig terugkerende kiekjes van onder andere 50Plus-senator Jan Nagel en voormalig VVD-Kamerlid Ton Elias laten zien dat je als politicus niet zomaar af bent van een ongelukkige hap.

50Plus-senator Jan Nagel. Foto ANP

Voormalig VVD-Kamerlid Ton Elias. Foto ANP

EN DAN NOG EVEN DIT

Slob geveld door infectie

Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) ligt in het ziekenhuis in Zwolle met een bacteriële infectie. Dat maakte collega-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven vandaag bekend tijdens het debat over de problemen op het VMBO Maastricht, waarbij zij hem verving. Twee dagen eerder schreef de zieke Slob al op Twitter dat het in zijn huidige toestand 'niet verantwoord was om nu een debat in te gaan'.

Sorry mensen. Vooral de leerlingen uit Maastricht. Ik heb lang geprobeerd door te gaan, maar vanmiddag werd duidelijk dat het niet verantwoord was nu debat in te gaan. Weet dat er onverminderd hard voor jullie wordt door gewerkt. Arie Slob

Niemand stemt op de SP

Doodstil bleef het gisteravond bij VI Oranje Blijft Thuis, toen presentator Wilfred Genee aan het publiek vroeg wie van de aanwezigen nou eigenlijk op de SP stemde. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen, die ook aan tafel zat, zag geen enkele rode hand omhooggaan. 'Kom op hè, niet allemaal tegelijk', probeerde Marijnissen het nog, maar zij bleef de enige (openlijke) SP'er in de RTL-studio.

