Wat zou de Queen hebben gewild? Wat is gepast tijdens de tien dagen nationale rouw?

De Engelse voetbalbond besloot het prof- en jeugdvoetbal af te gelasten. Scholen bleven open, de meeste winkels ook. Organisaties nemen veelal het zekere voor het onzekere tijdens de afgekondigde tien dagen van nationale rouw. Niemand wil respectloos worden genoemd.

‘Onbegrijpelijk, koningin Elizabeth was een groot liefhebber van buitensporten en zou het maar niets hebben gevonden dat al het jeugdvoetbal is afgelast. We hadden in haar naam kunnen voetballen!’ Een Londense voetbalvader, die zijn naam liever niet vermeld ziet, kan er niet over uit dat de Engelse voetbalbond heeft besloten niet alleen het profvoetbal stil te leggen, maar ook het voetballen voor kinderen, die wegens de lockdowns de afgelopen jaren toch al zoveel bewegingsvrijheid hebben gemist.

Wat zou de koningin hebben gewild, die nuchtere en bescheiden dame? Dat is een vraag die veel wordt gesteld tijdens de tien dagen nationale rouw die volgden op haar overlijden. Nu het morele kompas van de Britse natie er niet meer is, heerst de vertwijfeling. Hoe moeten we rouwen? Wat is gepast? De scholen zijn gewoon open gebleven, de meeste winkels ook, al hield het sjieke warenhuis Selfridges de deuren een dag na het sterven gesloten. Op de Britse straten gaat het leven gewoon door, onder toeziend oog van de vorstin, wier afbeelding opduikt in bushaltes, winkeletalages en ramen van woningen.

Unieke periode

Twijfelend over wat wel en niet gepast is in deze unieke periode, hebben veel organisaties het zekere voor het zekere genomen. Niemand wil respectloos worden genoemd. In het Londense Hackney is het carnaval afgelast, in het noordwesten kon de Great North Run voor kinderen niet plaatsvinden en in de Royal Albert Hall zal dit jaar geen Last Night of the Proms klinken, met alle bijbehorende patriottische klassiekers. De Bank of England doet voorlopig geen mededelingen over het rentebeleid en ziekenhuizen sturen tijdelijk geen post naar patiënten. Het Britse KNMI houdt de weersvoorspellingen zo beknopt mogelijk. Zelfs sommige gokbedrijven hebben even een pauze ingelast, wat voor Britse begrippen een grote stap is.

De sportwereld reageert verdeeld. Er is het afgelopen weekeinde gewoon rugby gespeeld, terwijl de Engelse cricketers de kans kregen om Zuid-Afrika te verslaan in de Londense Oval. Al deze wedstrijden gingen gepaard met dankbetuigingen aan de koningin, compleet met het volkslied. Match of the Day-presentator en oud-voetballer Gary Lineker keek jaloers toe. ‘Gezien de prachtige en ontroerende scènes in The Oval is het spijtig dat er geen voetbal is dit weekeinde, waardoor de kans wordt gemist om op een passende wijze respect te tonen.’

Inmiddels is ook bekend geworden dat Arsenal - PSV donderdag geen doorgang kan vinden, wat evenwel te maken heeft met een tekort aan politiepersoneel in Londen. Om dezelfde reden dat Chelsea - Liverpool zondag waarschijnlijk niet doorgaat, omdat dan alle wereldleiders in de Britse hoofdstad zullen arriveren. De toeloop zal zo groot zijn dat sommige regenten en regeringsleiders vanaf het militaire vliegveld Northolt met een bus naar hartje stad worden gebracht, wat voor de meesten een nieuwe ervaring zal zijn.

Bank Holiday

Het annuleren van evenementen heeft ook voor kritiek gezorgd. ‘Annuleer niet: keep calm and carry on’, adviseerde cultuurbeschouwer Tim Stanley in de koningsgezinde Daily Telegraph. Hij wees erop dat het land zeventig jaar geleden, na de onverwachte dood van George VI, niet tot stilstand kwam. Zo werd er indertijd gewoon gevoetbald. De enige voetbalwedstrijden die afgelopen weekeinde plaatsvonden, waren nota bene op Eton, de kostschool nabij Windsor Castle, waar de prinsen William en Harry onderwijs hebben genoten. Daar gelden andere regels.

De staatsbegrafenis, aankomende maandag, zal plaatsvinden op een inderhaast ingelaste Bank Holiday, zoals de Britten een vrije dag noemen. Het land zal dan helemaal tot stilstand komen. Zelfs supermarkten zullen hun deuren sluiten, wat ze normaal gesproken alleen doen op Eerste Kerstdag. Voor die tijd zullen veel Britten snipperdagen opnemen, bijvoorbeeld om bloemen te leggen of in de rij te gaan staan voor de opbaring in Westminster Hall. Hoewel de deuren pas woensdag om zes uur ’s avonds opengaan, vormde zich maandag al een rij.

Net als na de dood van Diana, een kwarteeuw geleden, is er ondertussen weinig geduld met mensen die de nationale rouw op een of andere manier verstoren. Indertijd haalde het satirische magazine Private Eye de woede op de hals door op de voorpagina te wijzen op de hypocrisie onder zowel de bevolking als de media. Bij de St Giles’ Cathedral in de Schotse hoofdstad Edinburgh werd zondag een vrouw opgepakt die tijdens de rouwstoet een kartonnen bord met de teksten ‘Fuck Imperialism’ en ‘Abolish the monarchy’ omhooghield. Hoewel de protestactie als ongepast werd gezien, is de daaropvolgende arrestatie ‘on-Brits’ genoemd.