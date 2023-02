Wat zijn dat voor ufo’s die de VS neerhalen? De verwarring is groot

Een grote Chinese ballon vliegt 1 februari boven de Amerikaanse staat Montana. Op 4 februari schoot de Amerikaanse luchtmacht de ballon neer boven South Carolina. Beeld AFP

Het leek afgelopen weekeinde wel alsof zich in Amerika een sciencefictionfilm voltrok. ‘Wat gebeurt daarboven? Theorieën maar geen antwoorden over het neerschieten van mysterieuze voorwerpen’, schreef The New York Times boven een stuk waarin de krant verder sprak over wat ‘soms wel leek op een invasie van ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen’. Time noemde zelfs het a-woord: ‘Amerikaanse generaal sluit geen aliens uit terwijl de ufo’s zich opstapelen’, schreef het weekblad naar aanleiding van wat generaal Glen VanHerck zondagavond vertelde op een persconferentie. VanHerck is commandant van Norad, de militaire organisatie die het Amerikaanse luchtruim bewaakt.

Hoewel bij het woord ‘ufo’s’ vaak direct aan buitenaardse wezens wordt gedacht, betekent de afkorting niet meer dan ‘unidentified flying object’. Oftewel: er vliegt daar iets en we weten nog niet wat het is. De Amerikanen schoten vrijdag, zaterdag en zondag in totaal drie van die ufo’s uit de lucht.

Ze bevonden zich tussen zo’n 6 en 12 kilometer boven het aardoppervlak, hoogten waar men geen onbekende voorwerpen verwacht, omdat daar vliegen gevaar oplevert voor gewone burgervluchten. De ufo’s werden toen ze boven water vlogen daarom door straaljagers uit de lucht geschoten. Experts proberen de brokstukken te bergen. Naar wát precies het luchtruim binnendrong, is het nog gissen.

. Beeld .

‘Geen sprake van aliens’

‘Het lijken mij op het eerste gezicht ballonnen’, zegt luchtvaartingenieur Joris Melkert van de TU Delft. Hij maakt onderscheid tussen ‘statische luchtvaart’, ballonnen en zeppelins die drijven in de lucht dankzij een gas dat lichter is dan lucht, en ‘dynamische luchtvaart’, voertuigen met vleugels of rotoren die draagkracht genereren om in de lucht te blijven. In dit geval was de snelheid van de voorwerpen volgens hem te laag voor die tweede categorie. ‘Ze leken mee te bewegen met de stromende lucht op die hoogte’, zegt hij.

Maar, geeft hij ook direct toe: de verwarring is groot. Omschrijvingen van de drie voorwerpen liepen uiteen van ‘cilindrisch’ tot ‘achthoekig met draden eronder’. Zeker is dat de voorwerpen kleiner waren dan de Chinese ballon die de luchtmacht op 4 februari uit de lucht schoot. Maar of het zélf ballonnen waren? Ja, zei senator Chuck Schumer zaterdag. Nee, zei generaal VanHerck zondag tijdens de persconferentie. ‘We noemen ze niet voor niets objecten. Maar ik kan niet duiden hoe ze kunnen blijven vliegen’, vertelde hij.

VanHerck weigerde zelfs uit te sluiten dat de vaartuigen van buitenaardse makelij zouden kunnen zijn. Toch gaan de meeste experts bij Amerikaanse defensie uit van voorwerpen van menselijke oorsprong. En dat geldt zélfs voor de meeste ufo-volgers.

‘Het zijn spannende dagen, maar: nee, ik denk niet dat hier sprake is van aliens’, zegt filosoof Taede Smedes, onder meer verbonden aan het Nederlandse ufo-meldpunt, dat meldingen van raadselachtige hemelfenomenen verzamelt. ‘Het is zelfs een beetje de omgekeerde wereld. Terwijl de Amerikaanse overheid en het leger weigerden om expliciet uit te sluiten dat het hier ging om iets buitenaards, dachten de meesten uit ons wereldje dat het hier gaat om iets aards. Alleen al het idee dat een buitenaards vaartuig lichtjaren overbrugt en hier sneuvelt na een aanval met een eenvoudige raket… nee, dat klinkt niet erg geloofwaardig.’ Maandagavond verklaarde het Witte Huis alsnog dat er geen indicatie is dat aliens betrokken waren bij de vliegende objecten.

163 ballonnen

Dat deze voorwerpen zoveel aandacht kregen, komt dan ook vooral doordat de ontdekking zo kort volgde op het neerhalen van de Chinese spionageballon. Het Pentagon stelde eerder al vast dat deze elektronische observatie-apparatuur bevatte. Bovendien zou de ballon deel uitmaken van een grootschalig Chinees spionageprogramma boven tientallen landen, ook in Europa.

De laatste tijd is in de Amerikaanse politiek en media sowieso toegenomen aandacht voor wat men in overheidskringen tegenwoordig meestal uap’s noemt, unidentified aerial phenomena. Die nieuwe naam moet het stigma dat rond de term ufo hangt vermijden. In het meest recente rapport dat de Amerikaanse inlichtingendiensten openbaar maakten over hun onderzoek naar 510 van zulke uap’s, bleek het in 163 gevallen achteraf te gaan om ballonnen. Hoeveel daarvan van Chinese makelij waren, is onbekend. In totaal 171 gevallen bleven ook na het nieuwe onderzoek onverklaard.

Volgens VanHerck schieten de radarsystemen van Norad soms simpelweg tekort. Zo zijn ze onder meer niet in staat, waarschuwde hij, om zogeheten hypersonische raketten te herkennen, die minimaal vijfmaal sneller vliegen dan het geluid. De overheid wil daarom investeren in, onder meer, kunstmatig intelligente systemen die indringers in het Amerikaanse luchtruim moeten leren herkennen.

Radarfilter

Dat nu zoveel voorwerpen zijn gezien, betekent overigens niet dat er sprake is van een plotse invasie. De Amerikaanse defensie is simpelweg beter gaan zoeken, onder meer door de eigen radarsystemen gevoeliger af te stellen.

Radar werkt door met radiogolven de omgeving te doorzoeken. Wanneer een voorwerp de golven weerkaatst, weet je dat zich daar iets bevindt. ‘Je wilt je radar normaliter zo afstellen dat je niet ook – bijvoorbeeld – allemaal vogels ziet’, zegt Melkert. Met filters, algoritmen die bepalen welke voorwerpen de gebruiker te zien krijgt, kun je alles wat oninteressant is verbergen. Norad heeft in die filters vervolgens onder meer de benodigde snelheid voor een detectie en de afmeting van de voorwerpen naar beneden bijgesteld zodat ze meer ‘hits’ zouden krijgen van kleinere voorwerpen zoals deze drie.

Het Nederlandse ministerie van Defensie laat weten dat er ‘geen indicaties zijn’ dat er ook een Chinese ballon boven Nederland is geweest. De gevechtsleiding van de luchtmacht houdt het luchtruim 24 uur per dag in de gaten. ‘Welk filter wordt gehanteerd is vertrouwelijk, daar doen we in het kader van nationale veiligheid geen uitspraken over.’