Wat zeiden Trump en Zelenski, en hoe moeten we dat duiden?

President Trump in zijn Oval Office. Beeld EPA

Trump: ‘Ik wil zeggen dat we een hoop voor Oekraïne doen (... ) de VS zijn heel, heel goed voor Oekraïne geweest. Ik zeg niet dat het noodzakelijkerwijs wederkerig moet zijn omdat er veel dingen gebeuren die niet goed zijn, maar de VS zijn heel, heel goed geweest voor Oekraïne.’

Al vrij snel in het gesprek laat Trump Zelenski met zoveel woorden weten dat hij wel iets terug verwacht voor de genereuze hulp die zijn land Oekraïne heeft verleend. Als Zelenski even later refereert aan de Javelin-anti-tankwapens die zijn land van de VS wil kopen, komt Trump meteen ter zake.

Trump: ‘Ik zou graag willen dat u ons een dienst bewijst, want ons land heeft een hoop doorgemaakt en Oekraïne weet daar veel over. Ik zou graag hebben dat u probeert uit te vinden wat er is gebeurd met die hele situatie met Oekraïne, ze zeggen Crowdstrike (...) Ze zeggen dat Oekraïne de server heeft (...) Ik wil graag dat de minister van Justitie u of uw mensen belt en dat u de zaak tot op de bodem uitzoekt (...) Zoals u gisteren zag, eindigde al die nonsens met een heel mager optreden van een man die Robert Mueller heet, maar ze zeggen dat een groot deel daarvan met Oekraïne begon. Wat u ook kunt doen, het is heel belangrijk dat u het doet als dat mogelijk is.’

Wat Trump precies bedoelt met de verwijzing naar het computerbeveiligingsbedrijf Crowdstrike is niet helemaal duidelijk. Trump noemt hier niet de naam van zijn vroegere campagneleider Paul Manafort, maar duidelijk wordt wel dat hij wil dat Zelenski gaat uitzoeken hoe speciaal aanklager Robert Mueller aan de informatie is gekomen over de miljoenen die Manafort verdiende als adviseur van de verjaagde president Janoekovitsj. Opvallend is ook dat Trump kennelijk ook minister van Justitie William Barr op het onderzoek wil zetten.

Zelenski: ‘Ik wil u persoonlijk zeggen dat een van mijn assistenten onlangs met Giuliani heeft gesproken en we hopen dat Giuliani in staat zal zijn om naar Oekraïne te komen (.....) Ik garandeer als president van Oekraïne dat alle onderzoeken open en eerlijk zullen worden gedaan. Dat kan ik u verzekeren.’

Zelenski bevestigt hier dat Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zich ook met de zaak heeft bemoeid. Giuliani ontkende dat laatst in een vraaggesprek om even later toe te geven dat hij inderdaad bij de Oekraïense autoriteiten had aangedrongen op een onderzoek naar Biden.

Trump: ‘Prima, want ik hoorde dat u een openbaar aanklager had die heel goed was en die het zwijgen werd opgelegd en dat was heel oneerlijk (....) Er wordt veel gepraat over Bidens zoon, dat Biden de vervolging liet stilleggen (...) Biden liep op te scheppen dat hij de vervolging had laten stoppen, dus als u daarnaar kunt kijken... Het klinkt allemaal heel erg.’

Trump suggereert hier dat Biden zijn positie als vicepresident heeft misbruikt om Kiev onder druk te zetten openbaar aanklager Viktor Sjokin te ontslaan, omdat er een onderzoek liep tegen het Oekraïense bedrijf waarbij zijn zoon Hunter Biden werkt. Hij moedigt Zelenski aan de zaak nog eens onder de loep te nemen. Biden drong inderdaad aan op het ontslag van Sjokin, maar ook het IMF en het Oekraïense parlement wilden van hem af omdat hij nauwelijks werk maakte van het bestrijden van de corruptie. Overigens was het onderzoek tegen het bedrijf toen al geruime tijd gestaakt.