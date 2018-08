Wat zegt de wetenschap eigenlijk over winter- en zomertijd?

De wetenschap is er behoorlijk eenduidig over: het twee keer per jaar verzetten van de tijd is nergens goed voor. Het leidt tot slaapproblemen en een verstoord bioritme, waar sommige mensen nog weken last van hebben.

Zonsopkomst boven het Utrechtse dorpje Schalkwijk. Foto anp

Vooral het uurtje vooruit in de lente als de zomertijd ingaat, brengt problemen met zich mee. Tot zes dagen erna vinden er meer verkeersongelukken plaats, stelde een Amerikaanse econoom in 2016 vast. Zweeds onderzoek uit 2008 leek uit te wijzen dat er die dagen ook meer mensen kampen met een hartinfarct.

Voor het besparen van energie hoeven we het ook niet te doen. De Europese Commissie kon in 2014 geen duidelijk bewijs vinden dat we er zuiniger door gaan leven. Sterker, in 2006 bleek in de Amerikaanse staat Indiana dat door het verschil in zomer- en wintertijd airco’s en verwarmingen juist vaker aangingen. En die vreten meer energie dan lampen die inderdaad vaker uitbleven.

Maar wat te kiezen? Zomer- of wintertijd?

De zomertijd is niet onze echte tijd. Voeren we deze permanent in, dan staat de zon om 13.30 uur pas op z’n hoogste punt, en dat klopt niet, vinden astronomie-fetisjisten. Gevolg is dat het ’s avonds langer licht is (zonsondergang om 22.06 uur op de langste dagen), en dat kan voor mensen die toch al moeite hebben met inslapen in de zomer tot problemen leiden (en voor anderen tot meer buitensport- en terrasplezier). Bovendien is het in de ochtend langer donker: rond de jaarwisseling zal de zon pas om 9.50 uur boven de horizon verschijnen.

De wintertijd heeft ook nadelen, vindt onder andere de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Dankzij de wintertijd speelt een groter deel van de avondspitsen zich in de donkerte af, en dat leidt tot meer verkeersslachtoffers, zo heeft de stichting onderzocht.