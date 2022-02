Wat zeggen de cijfers uit de eerste coronagolf? Nederland liep net iets achter op de buurlanden

Ruwweg de helft van alle sterfgevallen door corona in de eerste golf vond plaats in verpleeghuizen. In zorgcentrum Anker in Kesteren overleden in korte tijd elf bewoners. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Veel verpleeghuisbewoners gestorven

Op die piek van de eerste golf stierven wekelijks zo’n 2.500 verpleeghuisbewoners, ruim het dubbele van het normale aantal voor de tijd van het jaar. De sterfte was in instellingen voor langdurige zorg veel hoger dan daarbuiten. Op 19 maart besloot het kabinet geen bezoekers meer toe te laten. In de verpleeghuizen was er geruime tijd geen mondkapjesplicht voor personeel en bezoekers. Ruim twee maanden was visite in verpleeghuizen niet toegestaan, pas vanaf 25 mei mocht er per verpleeghuisbewoner één vaste externe bezoeker worden aangewezen.

Ruwweg de helft van alle sterfgevallen door corona in de eerste golf vond plaats in verpleeghuizen. In de eerste coronagolf van maart tot september 2020 stierven circa zesduizend inwoners van instellingen aan covid-19. Nederland is niet het enige land waar de verpleeghuizen zwaar werden getroffen. Ook in bijvoorbeeld België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk vond ongeveer de helft van de covid-sterfte plaats in verpleeghuizen. In totaal was de Nederlandse sterfte tijdens de eerste golf een stuk hoger dan in bijvoorbeeld Duitsland, maar lager dan in het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Maatregelen net iets later dan de buurlanden

Nederland was net een paar dagen later met invoering van maatregelen en greep met de ‘intelligente lockdown’ ook iets minder streng in. Zo bleven niet-essentiële winkels de hele eerste golf open. Italië gooide het land al in februari op slot, vooral omdat het virus zich daar net wat eerder verspreidde. Nederland was echter ook later met maatregelen dan buurlanden als België en Duitsland. De Nederlandse overheid nam de eerste stap op 6 maart, toen werd geadviseerd dat inwoners van Noord-Brabant beter thuis konden blijven bij verkoudheidsklachten. Drie dagen later werd aan alle Nederlanders gevraagd voorlopig geen handen te schudden. Op donderdag 12 maart volgde een algeheel thuiswerkadvies, en vanaf 16 maart waren alle scholen en horecagelegenheden gesloten.

Intensive care stroomde vol

Begin april 2020 lagen er ruim 1.400 coronapatiënten op de intensive care. Door de drukte konden er bijna geen patiënten voor andere aandoeningen terecht, alle ‘planbare’ zorg werd uitgesteld. Meer dan ooit tevoren – een dergelijk aantal is in de coronagolven daarna niet meer voorgekomen. Zelfs tijdens de piek van de alfa-golf in april 2021 lagen er ruim minder dan duizend coronapatiënten op de ic.

Ic-capaciteit was in Nederland lager dan in buurlanden

In Nederland zijn minder ic-bedden beschikbaar dan in veel andere Europese landen. Uit onderzoek van OESO blijkt dat Nederland voor de coronacrisis 6,7 ic-bedden per 100 duizend inwoners had, in Duitsland was dit ruim vijf keer zo veel. Door het geringe aantal bedden zag Nederland zich al snel genoodzaakt om ic-patiënten naar Duitsland te verplaatsen. Ook kwam er in maart 2020 een stroom patiëntenverkeer op gang van het zwaargetroffen Limburg en Noord-Brabant naar de relatief rustige noordelijke provincies.