Wat wordt er van de wapenstilstand in Tigray verwacht? ‘Dit is het begin van het vredesproces’

Redwan Hussein (links), onderhandelaar namens Ethiopië, en Getachew Reda (rechts), namens Tigray, tekenen documenten tijdens de vredesonderhandelingen in Pretoria, Zuid-Afrika. Beeld Themba Hadebe / AP

Wat is er precies afgesproken?

Na acht dagen intensief onderhandelen, zijn de Ethiopische regering en de dissidente deelstaatbestuurders van de regio Tigray (de TPLF) tot een staakt-het-vuren gekomen. De deal omvat belangrijke afspraken die moeten leiden tot een einde van het nu twee jaar durende conflict. Zo hebben de strijdende partijen een ontwapeningsplan voor het Tigrese leger in elkaar gezet. De Tigrese troepen moeten worden ontwapend en onderdeel worden van het federale leger. Ook wordt het op korte termijn mogelijk om hulpgoederen naar het oorlogsgebied in het noordwesten van Ethiopië te sturen.

Wat gaan burgers merken van het staakt-het-vuren?

De Ethiopische overheid heeft Tigray voor lange tijd van de buitenwereld afgesloten: er was geen internet en stroom, en ook medicijnen en voedsel vonden maar nauwelijks hun weg naar het oorlogsgebied. Door de afspraken die nu gemaakt zijn, moet het verkeer van hulpgoederen binnenkort weer op gang komen. Het leeuwendeel van de Tigreërs heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voedselhulp nodig, eenderde van de kinderen lijdt aan ondervoeding.

De tol van de oorlog is hoog geweest. Onderzoekers van de Universiteit Gent schatten dat er tussen de 380- en 600 duizend burgers zijn omgekomen sinds november 2020. Slechts 30- tot 90 duizend van hen zijn omgekomen bij directe aanvallen, zoals bombardementen. De rest is een gevolg van een tekort aan voedsel en een gebrek aan medicatie.

Is de oorlog nu voorbij?

Hoewel ingrijpende en ambitieuze voorwaarden voor een bestand zijn afgesproken, kan de vlag niet direct uit. ‘Dit moment is niet het einde van het vredesproces, maar het begin’, stelt de voormalige Nigeriaanse president Olusegun Obasanjo, die de vredesonderhandeling leidde in naam van de Afrikaanse Unie. ‘De uitvoering van het vandaag ondertekende akkoord is essentieel.’

Zo kwamen de TPLF en de federale regering in maart dit jaar ook tot een staakt-het-vuren, maar die werd in augustus geschonden door de Tigreërs, die stelden dat het federale leger op het punt stond om een grootschalig offensief te beginnen.

Wat is er achter de schermen gebeurd?

Een stabiel Ethiopië is belangrijk in Oost-Afrika, zowel voor buurlanden als voor andere partners. Daarom hebben afgezanten van de VS, de EU, de VN en de Afrikaanse Unie zich met het akkoord bemoeid – tot ergernis van president Abiy Ahmed. ‘Als er links en rechts veel interventies zijn, is het erg moeilijk om tot een akkoord te komen’, zei hij toen de besprekingen nog in volle gang waren. ‘Ethiopiërs moeten begrijpen dat we onze eigen problemen kunnen oplossen.’

Analist Alan Boswell, die de Tigray-oorlog volgt voor de International Crisis Group, ziet in de Afrikaanse bemiddeling een voorbeeld voor andere conflicten op het continent. ‘De Verenigde Staten lukten het niet om de strijdende partijen op een informele manier om tafel te krijgen’, stelt hij, ‘dus dit is een goed voorbeeld van hoe een door Afrikaanse leiders geleide vredesbespreking kan werken.’

Wat gaat er nu gebeuren?

De details van het akkoord moeten worden uitgewerkt. Het heetste hangijzer is de ontwapening van de Tigrese troepen. ‘Er is een reëel risico dat dit bestand de komende tijd zal vastlopen of breken’, zegt analist Boswell. ‘Helemaal als je ziet hoe gauw de ontwapening al moet beginnen. Het is een heel beladen proces.’ Bovendien is het nog maar de vraag of alle Tigreërs zich achter het bestand zullen scharen. Op het eerste gezicht lijkt de federale overheid het best uit de onderhandelingen te zijn gekomen.

Toch is Boswell optimistisch over het gesloten akkoord. ‘Dit is het raamwerk voor de komende periode. Er zullen misschien haperingen zijn bij de uitvoering van de wapenstilstand, maar het is waarschijnlijk dat dit het eindspel is.’