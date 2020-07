Wat wordt de strafmaat voor gruwelijke dood Britse politieagent?

Een politieagent legt bloemen neer op de plek waar zijn collega Andrew Harper werd dodelijk werd verwond. Beeld EPA

In de nacht van 15 augustus werden de drie jongens betrapt tijdens het stelen van een quad bij een boerderij op het platteland van Berkshire, net ten westen van Londen. De 28-jarige agent Andrew Harper liep op de auto van de verdachten af. Net op het moment dat ze gas gaven stapte hij in een lus die aan de Seat Toledo hing. Anderhalve kilometer lang werd hij met een snelheid van zo’n 75 kilometer per uur meegesleurd op een landweg. De net getrouwde Harper raakte daarbij dodelijk gewond. De vluchtauto werd bij een woonwagenkamp aangetroffen.

Na een wekenlang proces werden de bestuurder, de 19-jarige Henry Long, en zijn even oude vrienden door de jury schuldig bevonden aan doodslag. Volgens justitie was er evenwel sprake van moord omdat de inzittenden moeten hebben geweten dat de agent, een stevige kerel, aan de auto hing. Na het oordeel juichten de drie. Tijdens proces hadden ze veelvuldig gelachen, ook toen het lichaam van Harper werd vergeleken met het ‘karkas van een hert’. De hoofdverdachte, een analfabeet, bleek ondanks zijn jonge leeftijd reeds een flink strafblad te hebben.

Na afloop van de zaak werd bekend dat politie informatie had waaruit bleek dat vrienden of familieleden van de verdachten plannen hadden juryleden te intimideren. Hierop werd de beveiliging versterkt. Tevens zag de rechter zich genoodzaakt om een vrouwelijk jurylid te ontslaan omdat ze naar de verdachten glimlachte terwijl hij de zaak opsomde. Ook riep ze ‘dag jongens’ toen ze de zaal werden uitgeleid. Oud-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben regeringsjurist Suella Braverman opgeroepen om het proces over te laten doen.

Deze oproep stond ook in een petitie die afgelopen dagen door een kwart miljoen Britten is ondertekend, onder wie de moeder van het slachtoffer. Tot dusver heeft Braverman deze druk kunnen weerstaan. Met grote spanning wordt nu uitgekeken naar de strafmaat waartoe rechter Andrew Edis zal beslissen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft aangegeven dat wat haar betreft mensen die de politie aanvallen geen recht hebben om over straat te lopen. Elke straf die lager is dan levenslang zal de woede over de gang van zaken omtrent het proces doen toenemen. Weduwe Lissie Harper was ‘totaal geschokt’ door het juryoordeel.