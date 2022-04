Wat wist Sigrid Kaag over het grensoverschrijdende gedrag van een partijprominent?

Sigrid Kaag, die met de belofte van nieuw leiderschap een grote verkiezingsoverwinning behaalde, wil tot nu toe geen vragen beantwoorden over haar rol in de kwestie. Beeld ANP

D66 staat in crisisstand sinds de Volkskrant dit weekeinde onthulde dat de D66-top een jaar lang een rapport heeft achtergehouden waaruit blijkt dat partijprominent Frans van Drimmelen grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. De belofte van het bestuur om opnieuw naar de uitkomsten van het onderzoek te kijken, heeft de gemoederen in de partij niet weten te bedaren. De kritische achterban eist meer uitleg.

In een open brief die sinds zondag rondgaat, eisen ruim driehonderd D66-leden dat het bestuur en partijleider Sigrid Kaag binnen een week opheldering geven over de wijze waarop de #MeToo-affaire door de partijtop is afgehandeld. Daarnaast moet binnen drie weken een ledenvergadering worden ingelast waar Kaag en de partijleiding ‘verantwoording afleggen’.

De brief is ondertekend door(oud-)bestuursleden, afdelingsvoorzitters, raadsleden, lokale fractievoorzitters en Provinciale Statenleden. Ook oud-Kamerlid Matthijs Sienot steunt de oproep. De teller van het aantal ondertekenaars loopt nog op.

Enkele van deze leden met wie de Volkskrant sprak, geven aan zich bedonderd te voelen door de partijtop. Het openbaargemaakte onderzoek van bureau Bing leek Van Drimmelen op 24 februari vorig jaar grotendeels vrij te pleiten. Kaag concludeerde op basis van dit rapport – vlak voor de verkiezingen – dat er in haar partij gelukkig ‘geen sprake was van een structureel onveilige omgeving’.

Naar nu blijkt was het Bing-onderzoek nog niet afgerond. Drie weken later, anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen, kreeg het slachtoffer de vertrouwelijke bijlage te zien waaruit bleek dat er wel degelijk sprake was geweest van grensoverschrijdend gedrag. De bijlage met de belastende conclusie is niet met de buitenwereld gedeeld, ook niet na herhaaldelijke verzoeken van het slachtoffer om haar publiekelijk in het gelijk te stellen.

De D66-leden willen weten waarom deze bevindingen onder de pet zijn gehouden, wie er in de partij weet van hadden en waarom er geen maatregelen tegen Van Drimmelen zijn genomen.

In de open brief noemen de leden het onacceptabel dat de partijtop de conclusies over het grensoverschrijdende gedrag door Van Drimmelen nooit openbaar heeft gemaakt en dat sancties tegen hem zijn uitgebleven. ‘Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en de partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd.’

De eerste poging dit weekeinde om gemoederen te bedaren mislukte. Afgelopen zaterdag maakte het partijbestuur kenbaar het Bing-onderzoek nog een keer te bekijken. Kaag steunt die stap. Maar dat is voor initiatiefnemers van de open brief, Daphnie Ploegstra en Jelle Ages, onvoldoende. ‘Ze gaan nog een keer naar het onderzoek van destijds kijken. Dat hebben ze al een jaar kunnen doen’, zegt Ages. ‘We willen weten wat er is gebeurd en willen dat er snel erkenning komt voor slachtoffers.’ Maandag kwam het bestuur de leden tegemoet. Vrijdag volgt een nieuwe verklaring, belooft het bestuur.

Partijtop blijft stil

De partijtop van D66 lijkt niet goed te weten hoe op de onthullingen te reageren. Terwijl de lijst met kritische ondertekenaars groeit, blijven partijtoppers – die zich eerder dit jaar nog begaan toonden met slachtoffers bij The Voice – stil. Inclusief Kaag. Medeleven met het slachtoffer, dat sinds 2016 strijdt voor erkenning voor wat haar is aangedaan, is door niemand in de partijtop publiekelijk geuit. De Volkskrant benaderde de voltallige Tweede Kamerfractie met de vraag of ze de open brief steunt. Geen van de Kamerleden is op die vraag ingegaan.

Partijprominenten zoals de fractievoorzitters in de Eerste Kamer en Tweede Kamer en de voormalig fractievoorzitter (Annelien Bredenoord, Jan Paternotte en Rob Jetten) onthouden zich van commentaar. Ook oud-partijleider Jan Terlouw wil niet inhoudelijk reageren.

Partijleider Kaag, die met de belofte van nieuw (moreel) leiderschap een grote verkiezingsoverwinning behaalde, wil tot nu toe geen vragen beantwoorden over haar rol in de kwestie. Zij is onbereikbaar voor media. Vijf dagen voor de publicatie kreeg zij van de Volkskrant 35 vragen voorgelegd over de affaire, waaronder de vraag wanneer zij precies afwist van de achtergehouden conclusie en hoe zij vervolgens heeft gehandeld. Tot op heden is daarop geen antwoord gekomen.

Kaag houdt in een schriftelijke reactie aan de leden vol dat zij ‘geen inzage heeft of had’ in het vertrouwelijke deel van het rapport waarin grensoverschrijdend gedrag door Van Drimmelen wordt vastgesteld. Uit schriftelijke communicatie in handen van de Volkskrant blijkt echter dat het slachtoffer de partijleider rond april 2021 ‘attendeerde’ op de belastende conclusies uit het rapport. Kaag wilde daarover niet met het slachtoffer in gesprek, maar verwees haar door naar de advocaat van de partij. In december 2020 had de vrouw ook tweemaal tevergeefs contact opgenomen met Kaag.

Hoewel openlijke kritiek van de hoogste partijprominenten uitblijft, valt tegelijk op dat zij ook geen breed vangnet hebben uitgespannen voor Kaag. Niemand neemt het publiekelijk op voor de wijze waarop de partijleider en het bestuur de zaak hebben afgehandeld.

Kaag zal de leden moeten uitleggen sinds wanneer zij exact op de hoogte was van het grensoverschrijdend gedrag van Van Drimmelen en welke acties zij heeft ondernomen. Maar de belangrijkste vraag die nog boven haar hoofd hangt is: waarom zij het anderhalf jaar niet heeft opgenomen voor een vrouwelijke partijgenoot die haar tot driemaal toe persoonlijk vroeg om hulp.