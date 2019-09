Wat wist Halsema van die revolver? En andere vragen die de burgemeester van Amsterdam donderdag kan verwachten

Burgemeester Femke Halsema tijdens een bijeenkomst op de Dam naar aanleiding van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch. Beeld ANP

In een ‘ongewone brief’ aan alle Amsterdammers schreef burgemeester Femke Halsema half augustus dat haar 15-jarige zoon was gearresteerd met een nepwapen. Tot haar grote verontwaardiging had De Telegraaf daarover bericht en gesuggereerd dat het incident in de doofpot werd gestopt.

Na die brief, waarin Halsema met sterke argumenten een doofpot weersprak, wilde zij geen vragen van de gemeenteraad beantwoorden omdat het ‘privéaangelegenheid’ betreft.

Maar nu haar man Robert Oey in een veelbesproken interview in NRC bekende dat hij de eigenaar was van de onklaar gemaakte revolver waarmee zijn zoon werd gearresteerd, zal Halsema donderdag toch met de raad spreken over de kwestie. Welke vragen kan zij verwachten?

Waarom verzweeg Halsema de herkomst van de revolver?

De drie oppositiepartijen die het debat hebben aangevraagd (VVD, Forum voor Democratie en Partij van de Ouderen) willen weten waarom Halsema in haar brief enkele ‘relevante’ feiten over het ‘(verboden) nepwapen’ achterwege liet. ‘Het gaat ons om de communicatie van de burgemeester’, aldus FvD-voorvrouw Annabel Nanninga. ‘Ik vind dat ze verantwoording moet afleggen over wat er in de ambtswoning gebeurt’, zegt Marianne Poot (VVD).

Halsema heeft vorige week in een verklaring al laten weten dat zij de vragen van de gemeenteraad ‘uiteraard’ zal beantwoorden, maar dat haar appartement op de bovenste verdieping van de ambtswoning ‘geen openbare plek is’. Halsema: ‘Het is een privéwoning waar een gezin woont, waar een marktconforme huur voor wordt betaald’. Het leven van de bewoners van dat appartement is in haar ogen ‘geen onderwerp van het publieke debat’.

Waarom noemde zij een onklaar gemaakt revolver een nepwapen?

Nu duidelijk is dat het om een onklaar gemaakt revolver ging, roept de typering ‘(verboden) nepwapen’ vragen op. Die term deed VVD-leider Poot vermoeden dat het om een ‘speelgoedpistool’ ging. Het verschil is dat een klappertjespistool niet verboden is, zolang je er maar niet openlijk mee in de publieke ruimte rondloopt. Terwijl je een onklaar gemaakt pistool alleen mag bezitten als de politie toestemming heeft gegeven. Poot: ‘Ik geloof inmiddels dat de term (verboden) nepwapen niet onjuist is, maar ik vind wel dat het echt een ander beeld geeft.’

In hoeverre was het wapen onklaar gemaakt?

Aangezien Halsema in haar brief schrijft dat het om een ‘verboden’ nepwapen gaat, ligt het voor de hand dat Oey de revolver niet bij de politie heeft laten keuren. Een goedgekeurd wapen is immers niet verboden. De oppositiepartijen willen daarom van de burgemeester weten wat ‘onklaar maken’ dan inhoudt. Was het bijvoorbeeld gemakkelijk om er weer een functionerend wapen van te maken?

Als Halsema niets wist van het wapen, kan zij ook niet weten hoe de revolver precies onklaar is gemaakt. Voor die vraag moeten ze bij haar man zijn. Bovendien is dit een van de vragen in het politieonderzoek naar het wapen, waarin Robert Oey inmiddels als verdachte is gehoord.

Heeft het Openbaar Ministerie de zaak te laks opgepakt?

Na het interview van Oey kwam De Telegraaf vorige week met het bericht over een doofpot bij het Openbaar Ministerie. Halsema handelde naar eigen zeggen ‘voorbeeldig’ door de affaire direct te melden binnen de driehoek, en bij het bureau integriteit. Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen, werd de zaak door het parket Amsterdam overgedragen aan het parket Haarlem.

Volgens De Telegraaf is het opvallend dat Amsterdam het dossier van Halsema’s zoon naar Haarlem stuurde op de dag dat De Telegraaf de arrestatie onthulde. Poot: ‘Dit is natuurlijk niet echt Halsema’s verantwoordelijkheid, maar die van het OM. Er zijn bovendien hele goede praktische redenen denkbaar waarom het dossier niet direct is overgedragen, vakantie bijvoorbeeld. Ik zie er vooralsnog niet veel verkeerds in, maar ik stel de vraag wel.’

Hebben andere opmerkingen van Oey nog consequenties gehad?

Het verhaal van de revolver is niet de enige reden dat het interview met Oey veel stof deed opwaaien. Ook de opmerking dat hij zich niet constant aan alle regels wil houden en bijvoorbeeld gewoon tegen het verkeer in blijft fietsen, werd in reacties omschreven als ondermijnend voor Halsema.

Toch lijkt het er vooralsnog niet op dat gemeenteraadsleden daar donderdag verder op in zullen gaan. Poot gaat alleen nog even checken wat er is gebeurd met de opmerking dat Oey niet zeker wist of er zolder nog andere verboden wapens liggen. ‘We moeten er nu wel zeker van zijn dat dat niet het geval is.’