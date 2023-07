Wat wilt u lezen over (illegale) migratie naar Europa?

De Europese Commissie sluit naar verwachting snel een akkoord met Tunesië over het tegenhouden van bootjes die migranten en vluchtelingen illegaal naar Europa brengen. Die deal is omstreden, maar veel Europese leiders zien er reikhalzend naar uit, omdat ze erg met de illegale migratie in hun maag zitten.

Hoe nijpend de situatie is, bleek toen recent een vissersboot met zevenhonderd vluchtelingen en migranten verging voor de Griekse kust. Migratie en asielopvang zijn belangrijke thema’s voor de Volkskrant. We schrijven er al jaren veel over, maar we merken ook dat sommige lezers er moedeloos van worden.

Daarom willen we van u weten wat u graag over dit onderwerp leest. Vindt u het thema belangrijk, en zo ja: welk aspect dan precies? Heeft u weleens last van nieuwsmoeheid bij artikelen over migratie, en heeft u suggesties voor ons hoe wij hiermee zouden kunnen omgaan? En welke vragen heeft u over illegale en legale migratie en het Europese migratie- en asielbeleid?

Ga direct naar de vragenlijst.

Vaker meedenken?

Vragenlijsten zoals hierboven maken we vaker. Zesduizend abonnees ontvangen tweewekelijks per mail een vragenlijst over het nieuws; zij maken deel uit van de Open Redactie, het lezerspanel van de Volkskrant.

Op de redactie geloven wij dat we onze verslaggeving beter maken als we aansluiten bij behoeften, zorgen en interesses die leven in de maatschappij. Onze lezers kunnen onze ogen en oren in het land zijn, en onze blik verruimen of juist bijstellen. Bijvoorbeeld omdat u ergens woont waar wij niet dagelijks zijn, of ergens werkt waardoor u kennis heeft die wij misschien missen.

Cappuccino-index

Voor deelnemers van de Open Redactie die al langer meedenken: net als vorig jaar doen we ook dit jaar onderzoek naar prijsverschillen en inflatie in Nederland aan de hand van de prijs van een cappuccino. Doet u mee?