Wat willen de inwoners van de Zweedse probleemwijk Botkyrka zelf?

Jonathan Birhanu met zijn hond Neo in Botkyrka. Beeld Nadja Hallström voor de Volkskrant

Al van jongs af aan weet Jonathan Birhanu dat er twee groepen mensen in zijn buurt wonen, en dat je bij één van hen uit de buurt moet blijven. Hij noemt die groep de mensen die met slechte dingen bezig zijn. Misdaad, drugs, geweld. ‘Mijn moeder zei weleens: ‘Die jongen is niet jouw vriend.’ Dan vroeg ik: ‘Hoezo?’ Later begreep ik dat die jongen met slechte dingen bezig was. Als iemand vraagt hoe je weet of iemand fout is, zeg ik altijd: Vraag het aan je moeder.’

De 21-jarige Birhanu, kind van een Somalische moeder en Zweedse vader, leidt ons met zijn pitbull Neo door zijn buurt in Botkyrka, een van de Zweedse steden die lijdt onder toenemend bendegeweld. Vanwege de vele schietpartijen staat de plek al een tijd op de radar van de politie. Ze wordt ook vaak genoemd door politici, in ieder geval nu, want zondag zijn er verkiezingen. Premier Magdalena Andersson was hier zondag op campagne. De dag erna werd iemand neergeschoten. Birhanu: ‘Het is een economisch probleem. De verleiding om het verkeerde pad op te gaan is hier groot.’

Botkyrka ligt ten zuiden van Stockholm aan het einde van de metrolijn. De werkloosheid is er hoog, op de scholen scoren leerlingen ondermaats en de bewoners – van wie 60 procent een migratie-achtergrond heeft – leven in kleine driekamerappartementen in flats uit de jaren zeventig.

Het aanzien waard

Maar Zweedse achterbuurten zijn nog altijd het aanzien waard, ook Botkyrka. Het is er groen, op een paar honderd meter ligt een prachtige baai en in het afgebladderde maar schone winkelcentrum (een supermarkt, een kapper, twee shoarmazaken en een Assyrisch koffiehuis) drentelen moeders met kinderen. De uitlaatroute van Birhanu’s hond ligt langs een vers gemaaid cricketveld. ‘Hier spelen de Pakistanen. Ze schijnen een goed team te hebben.’

Birhanu, die een baan heeft en met autistische patiënten werkt, benadrukt dat het een fijne buurt is. Dat zegt ook Mariem Haddaji (25), een ict-student die 3,5 jaar geleden uit Marokko voor haar huwelijk naar Zweden kwam. Ze is met haar dochtertje in de kinderwagen op weg naar huis. ‘Het is een prima wijk, lekker groen’, zegt ze in vloeiend Zweeds. ‘Alleen wel onveilig natuurlijk, met die gangsters.’

De politie telde sinds 2018 zo’n veertig schietpartijen in Botkyrka. Er vielen zeven doden en minstens zoveel zwaargewonden. Elke bewoner heeft ervaring met dit geweld. In april werd het verjaardagsfeestje van Haddaji’s dochter opgeschrikt door schoten. Birhanu was een keer Neo aan het uitlaten toen er vlakbij werd gevuurd. Toch zegt hij: ‘Je hebt er geen last van, als je je met je eigen zaken bemoeit.’

Woonblokken in Botkyrka. Beeld Nadja Hallström voor de Volkskrant

12-jarige doodgeschoten

Helaas is dat niet altijd waar. Op het parkeerterrein bij de McDonald’s in Botkyrka hangt een bordje ter nagedachtenis aan de 12-jarige Adriana die hier twee jaar geleden werd doodgeschoten met een kalasjnikov. De schutter had het gemunt op twee bendeleden maar vermoordde het kind, dat haar hond aan het uitlaten was. De moeder van Adriana was woensdagavond aanwezig bij het premiersdebat tussen Andersson en Ulf Kristersson, leider van de grootste oppositiepartij, de conservatief-liberale Gematigden. ‘Hoe denk je dat het voelt om je 12-jarige dochter te verliezen omdat jullie de bendes niet hebben kunnen stoppen?’, vroeg ze. Er volgde een lange stilte.

De Zweedse partijen hebben zich voor de verkiezingen traditiegetrouw aan een rechts of een links blok verbonden. De afgelopen jaren regeerde het linkse blok met een minieme meerderheid. Nu hoopt Kristersson, met steun van de radicaal-rechtse Zweden Democraten, op een overwinning van het rechtse blok. Zijn campagne zette zwaar in op de bendecriminaliteit. ‘Nu gaan we orde op zaken stellen in Zweden’, luidde zijn slogan. Hij belooft meer politieagenten en (nog) zwaardere straffen.

Volgens Birhanu is het gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten het grootste probleem. Zijn vrienden die wel over het randje zijn gegaan, voelen zich geen deel van de samenleving. Ze worden om de haverklap gecontroleerd door de politie, hij zelf ook. Wie een grote mond heeft, vertelt hij, wordt door kilometers verderop in een bos gedropt. ‘Ze komen thuis met een nog grotere haat tegen de politie.’

Poppenspel tegen jeugdbendes

Een ander probleem is volgens hem dat zoveel kinderen uit huis worden geplaatst door de ‘machtige’ sociale dienst. Dat gebeurde ook met zijn eigen zusje, op haar 15de, nadat de school aan de bel had getrokken. Birhanu wil er niet al teveel op ingaan. Wel zegt hij: ‘Het probleem is: ze komen slechter terug dan ze gingen. En ze leren anderen kennen die met dezelfde slechte dingen bezig zijn.’

De gemeente Botkyrka doet haar best, ziet Birhanu. Vanuit een hoger gelegen parkeerplaats, met zicht op de buurt, wijst hij naar zijn eigen oude basisschool. Daar beginnen ze al in de kleuterklas met een preventieprogramma. Met een poppenspel proberen docenten duidelijk te maken dat jeugdbendes geen goed voorbeeld zijn. Naast het cricketveld ligt een gloednieuw voetbalveld.

Birhanu ziet zelf het meeste heil in het legaliseren van drugs, om de macht van de bendes te breken. Daarnaast moet er volgens hem een goed getuigenbeschermingsprogramma komen, want nu wil niemand praten met de politie. ‘Je krijgt er niks voor terug en als je het doet, ben je zo goed als dood.’

De Zweeds-Marokkaanse Haddaji gaat op de Milieupartij stemmen, omdat ze meer groen wil in de wijk. Maar als het gaat om de criminaliteitsbestrijding, is ze voor een harde aanpak. Jonge schutters mogen van haar best volgens het volwassenenrecht berecht worden, om andere potentiële daders af te schrikken. Ze ziet ook wel iets in een voorstel van de Zweden Democraten om 9-jarigen publieke taakstraffen te geven. ‘Ik zie te veel kinderen die met hun gedrag en uiterlijk gangsters imiteren.’ Minstens zo belangrijk is meer begeleiding door jongerenwerkers. Jongeren moeten volgens Haddaji tijd en ruimte krijgen een eigen identiteit te vinden, in plaats van een gangsteridentiteit.

Niemand in de wijk gelooft in een snelle oplossing. Haddaji wil de inspanningen niet afwachten. ‘Als ik elders een appartement vind, zijn we vertrokken.’