Wat wil grote winnaar FvD eigenlijk in de provincies? ‘We moeten ons even organiseren’

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, in de Tweede Kamer op de dag na provincialestatenverkiezingen. Beeld ANP

Het waren provinciale verkiezingen die toch al nauwelijks over de provincie gingen, met een winnaar die de bestuurslaag vooral als noodzakelijke omweg ziet naar de Eerste Kamer. Dat is gelukt, maar nu resteert de vraag in Maastricht, Haarlem, Den Bosch en nog negen hoofdsteden: wat wil Forum voor Democratie in onze provincie?

De partij van Thierry Baudet presenteerde slechts een paar hoofdlijnen per provincie, terwijl de lijsttrekkers nergens hebben meegedaan aan regionale verkiezingsdebatten of interviews hebben gegeven. De Brabantse VVD-lijsttrekker wilde FvD gelukwensen met de zetelwinst. ‘Punt is alleen dat ik eigenlijk niet precies weet wie ik moet feliciteren.’

Die onbekendheid maakt het smeden van nieuwe coalities voor Gedeputeerde Staten vooralsnog lastig. De andere partijen kunnen de monsterscore van FvD niet negeren, maar willen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. De VVD-lijsttrekker in Flevoland: ‘Misschien willen ze wel een Flexit: Flevoland weg uit Nederland of zoiets.’

Over één agendapunt hoeven de andere partijen zich geen illusies te maken: de energietransitie is volgens Forum voor Democratie complete onzin. De partij wil stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden en ‘stoppen met energietransitie vanuit de provincie’. In Groningen, waar alle andere partijen aftellen naar het einde van de gaswinning, wil FvD de gaskraan juist wijd open laten staan. In Noord-Holland wil de partij een nationale luchthaven in zee.

Voortouw

FvD is de grootste geworden in Noord-Holland (9 van de 55 zetels), Zuid-Holland (11 van de 55 zetels) en Flevoland (8 van de 41 zetels). In die drie provincies krijgt de partij dus het voortouw in de formatie. In Noord-Holland moest lijsttrekker Johan Dessing nog wennen aan dat idee, zo bleek toen regionale omroep NH Nieuws donderdag in Zaandam bij hem aanbelde. Voor het eerst stond de assistent-luchtverkeersleider de pers te woord.

‘We hebben even de tijd nodig om ons te organiseren, om daar een goede, serieuze invulling aan te geven’, zei hij. ‘We staan open voor gesprekken met elke partij, het wordt een transparant proces. Geef ons even rustig de tijd, we moeten ons even organiseren.’ De man die ook op een verkiesbare plek in Flevoland stond, gaf toe dat hij de afgelopen maanden onzichtbaar was. ‘Dat gaat vanaf nu veranderen.’ Inmiddels is duidelijk dat Paul Scheffer in Noord-Holland beschikbaar is om verkennende gesprekken te leiden. Scheffer is hoogleraar Europese studies in Tilburg en was partij-ideoloog van de PvdA.

Ook de Flevolandse lijsttrekker Gert-Jan Ransijn liet donderdag voor het eerst van zich horen – al probeerde hij in eerste instantie de cameraploeg van Omroep Flevoland te ontlopen. Hij had de grote overwinning niet zien aankomen, erkende hij. ‘Ik ben geen politicus, maar ik voelde me geroepen.’ Voor de standpunten (waaronder alle windmolens weg bij Urk) verwijst hij naar de FvD-website. Ook hij wil met alle andere fracties in gesprek. Hij belooft later uit te leggen hoe hij het probleem oplost dat een verkozen statenlid niet in Flevoland woont. ‘De bal ligt bij ons, en die pakken we op.’

Kerntaken

In Zuid-Holland lijkt FvD het verst gevorderd. Lijsttrekker Rob Roos kwam al samen met zijn fractie op het provinciehuis in Den Haag en nodigde alle politieke partijen donderdagmiddag uit om te onderzoeken hoe een ‘stabiel en succesvol provinciebestuur’ te vormen valt. Roos wil een provincie die uitsluitend kerntaken uitvoert en een landschap dat niet wordt ‘vervuild’ door windmolens en zonneweides.

VVD-coryfee Hans Wiegel is volgens Thierry Baudet bereid om in Zuid-Holland informateur te zijn. Dat kan nog wel eens een tactisch slimme zet blijken. In Den Haag baande Wiegel vorig jaar na de gemeenteraadsverkiezingen als verkenner de weg voor een college dat bepaald niet voor de hand lag: met naast VVD en D66 ook GroenLinks en Groep De Mos van voormalig PVV-Kamerlid Richard De Mos.