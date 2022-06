Wat wil Boris Johnson precies, behalve overleven?

Boris Johnson zit het kabinetsberaad op dinsdag voor, ‘alsof er niets was gebeurd’. Beeld AP

Waar een premier in vroeger tijden zou overwegen af te treden nadat vier van de tien fractieleden hun vertrouwen hebben opgezegd, deed Johnson alsof er niets was gebeurd. ‘Overtuigend’ noemde hij de zege in de vertrouwensstemming onder Conservatieven, terwijl zijn tegenstanders beweren dat het slechts uitstel van executie is. Zelfs de conservatieve Daily Telegraph, door Johnson eens omschreven als ‘zijn daadwerkelijke baas’, sprak over een ‘holle overwinning’. Een columnist in deze krant, Camilla Tominey, omschreef de grote overlever als ‘een glibberig biggetje’.

Na een dag vol smeken om steun bij zijn fractiegenoten, smeken dat soms gepaard ging met het aanbod van een zak belastinggeld voor iemands behoeftige kiesdistrict, maakte Johnson dinsdagochtend werk van een doorstart. Hij vertelde de leden van het kabinet dat het tijd is een streep te zetten onder Partygate, in zijn ogen een door de media in stand gehouden non-schandaal. De meeste bewindslieden hebben publiekelijk hun steun aan ‘Big Dog’ getoond, Johnsons koosnaampje. Wie zich op de vlakte hield, staat onder verdenking.

Er kwamen diverse beleidsplannen ter sprake, bedoeld om critici te paaien. Zo verdient de National Health Service een opkikker, de nationale zorgdienst die na de lockdowns kampt met ellenlange wachtlijsten. Wie door de huisarts is doorverwezen moet soms een jaar wachten om een specialist in levenden lijve te zien. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid vergeleek de NHS met een videowinkel in tijden van Netflix. Er is, zo beweerde hij, een grootschalige reorganisatie nodig. Hoe deze er precies uitziet, is vooralsnog onduidelijk. Maar het zorgt voor spannende krantenkoppen.

Coherente visie

Zijn collega van Binnenlands Zaken Priti Patel, die het had nagelaten om Johnson openlijk te steunen, is druk bezig met het voorbereiden van migrantenvluchten naar Rwanda. Het eerste vliegtuig met ‘kansloze asielzoekers’ moet binnen enkele weken opstijgen. Een ander voorstel dat goed ligt binnen Conservatieve kringen is de verplichting voor woningbouwverenigingen om hun huizen te verkopen aan huurders die zich een eigen huis kunnen veroorloven. De emotionele terugkeer van Britse maten en gewichten was reeds in werking gezet.

En dan is er het Noord-Ierse protocol en de door Johnson verfoeide douanegrens tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland op de Ierse Zee. De verwachting is dat Johnson en de Conservatieven zich nog harder gaan opstellen in deze slepende kwestie met Brussel. Tot slot zou Johnson van plan zijn om eindelijk de belastingen te verlagen, de ultieme publiekstrekker. Daarmee zou hij tegemoetkomen aan de roep van de rechtervleugel binnen de partij, waarvan voormalig Brexit-onderhandelaar David Frost zich als leider heeft opgeworpen.

Het is voor Johnson zaak om te bewijzen dat hij wel degelijk een coherente visie heeft voor het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Partygate was weliswaar de directe aanleiding tot de opstand, maar daaronder schuilt het vermoeden dat Johnson aan de macht is omwille van de macht. In een recent interview beweerde voormalig topadviseur Dominic Cummings, die Partygate heeft veroorzaakt, dat Johnson het na de ruimschoots gewonnen verkiezingen eind 2019 wel geloofde en geen idee had wat hij met de verworven macht aan wilde.

Kruit verschoten

Een probleem voor Johnson is dat zijn tegenstanders een diffuus gezelschap vormen. Opstanden tegen zijn voorgangers Margaret Thatcher, John Major en Theresa May kwamen uit een bepaalde hoek – respectievelijk eurofielen, en twee keer eurosceptici. Nu is dat anders. Onder de tegenstanders van Johnson bevinden zich onder meer Tobias Ellwood, die er onlangs voor pleitte om een lidmaatschap van de Europese interne markt aan te vragen, en Andrew Bridgen, een parlementariër voor wie geen Brexit hard genoeg kan zijn.

Zij zullen niet rusten voordat het ‘glibberige biggetje’ uit 10 Downing Street is verdreven. Maar hoe? Een vertrouwensstemming kan maar een keer per jaar worden gehouden, dus wat dat betreft hebben ze hun kruit verschoten. Ze kunnen wel een poging wagen om de partijreglementen op dat punt aan te passen. Een andere manier is om mee te stemmen wanneer Labour een motie van wantrouwen indient. Tevens nemen de opstandelingen zich voor om voorlopig niet te gaan stemmen in het parlement, een parlementaire Zomer van Onvrede.

Terwijl Johnson zijn nieuwe beleidsagenda gaat proberen uit te voeren, wachten hem enkele gevaarlijke momenten in dit politieke psychodrama. Zo komt er een parlementair onderzoek naar de vraag of hij het Lagerhuis inzake Partygate al dan niet bewust heeft voorgelogen. Dat zou normaal gesproken het einde van het premierschap betekenen, maar bij Johnson is niets normaal gesproken. Anticiperend op dat onderzoek zou de premier een poging hebben gewaagd om de integriteitscode voor parlementariërs en bewindslieden aan te passen.

Voor Johnson was er een grote opsteker. Vanuit Kyiv kwamen meteen na de stemming felicitaties. ‘Ik ben blij dat we geen belangrijke bondgenoot hebben verloren. Dit is goed nieuws!’, beweerde Volodymyr Zelensky, die de volgende ochtend meteen belde met de grote overlever van Downing Street. De Oekraïense president omschreef Johnson als zijn belangrijkste makker in de strijd tegen een ‘barbaarse’ vijand. ‘De wereld heeft zulke leiders nodig,’ voegde hij er voor de zekerheid aan toe. Johnson is het ermee eens, maar een groot deel van zijn partij denkt er anders over.