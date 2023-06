Wat we kunnen leren van de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in het Groningse Zoutkamp

In de Marnewaard verrees in september 2022 een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het besluit veroorzaakte onrust in het naburige Zoutkamp. Overlastgevende incidenten werden gretig gedeeld op Facebook en haalden soms zelfs landelijke media, maar wat heeft zich nou echt afgespeeld in het dorp?

Aanvankelijk ging alles goed, herinnert Helga Bergstra zich. Als eigenaar van de Spar in Zoutkamp knoopte ze in de eerste weken nog vrolijke praatjes aan met de asielzoekers die tijdelijk in de witte paviljoens in de Marnewaard waren ondergebracht. Ze kwamen vooral naar haar supermarkt voor energiedrank, sigaretten en medicijnen, zegt ze. Paracetamol, ibuprofen en ‘soms iets verlichtends’. ‘Ik zei dat ze daarvoor naar de huisarts moesten. Of naar de coffeeshop in de stad.’

De Zoutkampers waren ondertussen wel wat gewend. In de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, vlak naast de nieuwe opvanglocatie, zaten op dat moment al ongeveer vijfhonderd Afghaanse evacués. ‘Dit leek een voortzetting ervan’, zegt Bergstra. ‘De mensen waren vriendelijk, we hadden de situatie in de hand.’

Over de auteur

Loes Reijmer is verslaggever van de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over migratie, asiel en polarisatie Rik Kuiper is regioverslaggever van de Volkskrant in de provincies Utrecht en Flevoland. Hij maakt graag grote reportages en reconstructies, zoals Liefdesbrieven van een kampbeul.

Tot eind september. Toen sloeg de sfeer om. De noodopvanglocatie in de Marnewaard was gegroeid van ongeveer 200 naar het maximum van 600 bewoners. Met de Afghanen erbij woonde er nu voor elke Zoutkamper één vluchteling op het defensieterrein, dat circa vijf kilometer van het dorp ligt.

Die vluchtelingen gingen aan de wandel. Omdat ze een boodschap moesten doen en er niets te beleven was in de opvanglocatie. ‘Het werd hier toen zó druk’, zegt Bergstra. ‘Veel jonge mannen uit veilige landen als Marokko, Tunesië en Algerije. Die hadden lak aan alles. Ze hadden een grote mond, er werd gejat.’

Soms zaten er dertig mensen op de stoep, herinnert Bergstra zich. Ze ging dan met haar man voor de deur staan, om ze een voor een binnen te laten. ‘Dorpelingen en toeristen gaven we voorrang’, zegt ze. ‘En dan kregen we natuurlijk te horen dat we racisten waren.’

Het voorportaal

Militair oefenterrein de Marnewaard ligt op een van de noordelijkste puntjes van het vasteland. Daar verrees in september 2022 een noodopvang voor asielzoekers. De witte paviljoens in drassige grond vormden een zogenoemde ‘overlooplocatie’, een plek om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Mensen die net in Nederland waren aangekomen, verbleven er een paar dagen tot de vreemdelingenpolitie tijd had om vingerafdrukken af te nemen en hun identiteit vast te stellen.

September 2022, in hoog tempo wordt een noodopvanglocatie voor asielzoekers uit Ter Apel uit de grond gestampt. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Zo’n voorportaal was destijds bittere noodzaak, omdat grote groepen asielzoekers in Ter Apel al weken buiten sliepen. En ook nu is de nood hoog. Staatssecretaris Eric van der Burg beloofde dit voorjaar dat er in Ter Apel nooit meer dan tweeduizend mensen tegelijkertijd zullen verblijven. Daarom heeft hij vier nieuwe overlooplocaties nodig. Binnenkort opent er een in Assen. Naar andere plekken is Van der Burg nog op zoek, liet hij deze week weten.

In de Marnewaard zijn de paviljoens ondertussen verdwenen. Burgemeester Henk Jan Bolding (CDA) van de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp onder valt, beloofde zijn inwoners vanaf het begin dat de noodopvang tot 1 maart zou openblijven. Hij hield zich aan zijn woord.

Omdat de asielopvangcrisis voortduurt, besloot de Volkskrant met hem en enkele andere hoofdrolspelers terug te blikken. Wat gebeurt er als een klein dorp geconfronteerd wordt met een relatief grote hoeveelheid asielzoekers – een groep met een hoge omloopsnelheid bovendien? Hoe ga je als bestuurder om met weerstand bij de plaatselijke bevolking? En welke lessen zijn nuttig voor de bestuurders bij wie in de nabije toekomst nieuwe opvanglocaties zullen verrijzen?

Niet iedereen spreekt daar graag over. Dorpsbelangen Zoutkamp, de vertegenwoordiging van bewoners, zegt geen zin meer te hebben in publiciteit. Zoutkamp is een toeristisch dorp, de associatie met asielzoekers kan het imago schaden. In de jachthaven blijven om diezelfde reden de kaken op elkaar. Burgemeester Bolding en strategisch adviseur Annemarie Veenhuis willen wel praten, net als supermarkteigenaar Bergstra, de dorpsbewoner die het meest met de asielzoekers te maken kreeg.

Een appje van de staatssecretaris

‘Kunnen we vanavond even bellen?’ Voor de burgemeester begon het vorig jaar zomer met een whatsappje van Eric van der Burg, de staatssecretaris van Asiel. En dan weet je tegenwoordig al ‘half hoe laat het is’, zegt Bolding.

En jawel, Van der Burg begon over de situatie in Ter Apel. Die was onhoudbaar, asielzoekers sliepen op straat, er waren nieuwe opvanglocaties nodig. Van der Burg had al met de minister van Defensie besproken dat er mogelijk een noodopvang kon worden gerealiseerd op het defensieterrein in de Marnewaard. Wilde de burgemeester meewerken?

Bolding vroeg bedenktijd. Zijn gemeente ving al Afghaanse evacués op: vijfhonderd journalisten, tolken en mensen die voor de Nederlandse ambassade hadden gewerkt. Hij wist niet zeker of ze er wel een nieuwe groep bij konden hebben.

Een jongen speelt aan de poort van de kazerne in de Marnewaard waar destijds een tijdelijke opvang was voor Afghaanse vluchtelingen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Koortsachtig overleg volgde. Bolding sprak dat weekend met zijn wethouders en met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Uiteindelijk liet hij het ministerie weten dat Het Hogeland bereid was maximaal zeshonderd asielzoekers een half jaar op te vangen. ‘We vonden het humanitair niet verantwoord dat asielzoekers buiten moesten slapen.’

Van der Burg bevestigde de afspraken op woensdag 24 augustus per brief. ‘De locatie zal zo worden georganiseerd dat de mensen zoveel mogelijk op de locatie blijven’, schreef hij. Ook kon Het Hogeland rekenen op extra politiecapaciteit. ‘Mocht het binnen de eenheid Noord niet lukken extra inzet voor uw gemeente vrij te maken’, schreef Van der Burg, ‘zal vervolgens worden gekeken naar de andere eenheden.’

Het draagvlak

De burgemeester wilde de dorpen informeren voordat het nieuws naar buiten kwam. En dus belegde hij een bescheiden bijeenkomst in het dorpshuis van Vierhuizen. Daar schoven vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Vierhuizen en Dorpsbelangen Zoutkamp aan, aangevuld met lokale ondernemers.

‘Het was ongemakkelijk voor die mensen’, zegt Bolding. ‘Ze worden uitgenodigd en krijgen een vertrouwelijke boodschap, waarvan ze weten dat mensen in het dorp er niet om staan te juichen.’

Tijdens die gesprekken, waar ook medewerkers van de gemeente, de politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aanwezig waren, bespeurde Bolding een wankel draagvlak voor de opvang van nóg een groep asielzoekers. De bewoners bleken argwanend. Zes maanden en hooguit zeshonderd mensen? Zou het daar echt bij blijven? En hoe zou de gemeente de veiligheid in de dorpen waarborgen?

Ten oosten van de opvanglocatie ligt het dorpje Vierhuizen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Voor Bolding kwam de weerstand niet als een verrassing, zegt hij. Vooral Zoutkamp kent een tumultueuze geschiedenis. In 1969 werd de Lauwerszee door een dijk van de Waddenzee gescheiden. Daarmee lag het vissersdorp plots niet meer aan zee. De dorpsbewoners hebben dit ‘verdriet van Zoutkamp’ nooit helemaal kunnen verwerken.

En er leven ook recentere zorgen. Zo liggen beide dorpen aan de rand van het Groningse aardbevingsgebied. Maar waar woningbezitters in Vierhuizen aanspraak kunnen maken op een waardedalingsvergoeding, hebben ze daar een paar kilometer verderop in Zoutkamp geen recht op.

Daarnaast kregen de garnalenvissers uit Zoutkamp onlangs te maken met strengere regels. Er zijn onvoldoende woningen voor de kinderen van dorpelingen. En de gemeente houdt al jaren de hand op de knip, wat zichtbaar is aan de staat van het openbaar groen.

Bolding voelde zich er ongemakkelijk bij. Hij vroeg veel van de dorpen, maar had weinig om terug te geven.

Weerstand in het dorp

Een dag voordat de eerste asielzoekers hun intrek zouden nemen in de razendsnel opgebouwde paviljoens, organiseerde de gemeente een informatieavond. Zo’n 250 mensen verzamelden zich in partycentrum De Kegel aan het Dorpsplein in Zoutkamp. De gemeente, het COA en de korpschef van de politie waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

‘We benadrukten dat het niet om een asielzoekerscentrum ging, niet om een aanmeldcentrum, maar om een voorportaal’, zegt Bolding. ‘Zo feitelijk mogelijk.’

De bijeenkomst was onstuimig. Uit een verslag van RTV Noord blijkt dat een aanwezige zich al bij de inleidende woorden van de burgemeester liet horen: ‘Gelul!’

Toen de locatiemanager van het COA vertelde dat de mensen die naar de Marnewaard zouden komen, pas net in Nederland waren gearriveerd, schamperde iemand in het publiek: ‘Ménsen?’

Burgemeester Bolding herinnert zich hoe de aanwezigen elkaar aan het opjutten waren. ‘Sommigen gingen stevig tekeer. Dat we een omvolkingsagenda hebben. En dat het allemaal tuig is. En toen begonnen anderen te applaudisseren. Mensen werden groter en groter in hun optreden. Dat was erg ongemakkelijk.’

‘Een sfeer van wij-zij’, zegt strategisch adviseur Annemarie Veenhuis, die namens de gemeente als gespreksleider optrad. ‘Terwijl wij wilden verbinden.’

Er kwamen beloften. De eerste drie maanden een mobiele politiepost in het gebied. Een extra patrouille-eenheid, die snel ter plekke kon zijn als er iets aan de hand was. De marechaussee zou mensen beschikbaar stellen en de gemeente extra boa’s. Maar met gejuich werden de plannen niet ontvangen.

‘Ik was kapot na afloop’, zegt Veenhuis. ‘We hadden geprobeerd de angst weg te nemen. Maar dat was niet gelukt.’

Maximale bezetting

Helga Bergstra van de Spar kende de verhalen uit Ter Apel. ‘Onze leveranciers van droge worst en koek komen daar ook’, zegt ze. ‘Die vertellen ons al jaren hoe het er daar in de winkelstraat aan toegaat. Asielzoekers die nauwelijks geld hebben, worden geconfronteerd met nogal wat prikkels, zeg maar.’

Aan de andere kant: ook zij had op televisie de mensonterende beelden bij het aanmeldcentrum gezien. En met de Afghanen ging het toch ook goed?

De eerste weken kwamen er vooral veel Syriërs en Turken in de supermarkt, zegt Bergstra. ‘Mensen die aan de universiteit werkten, leraren, politieagenten.’ Soms kreeg ze de vraag waar de McDonald’s was. Of een schoenenwinkel. ‘Daarvoor moet je echt naar Groningen’, zei ze dan.

Toen de Marnewaard eind september naar de maximale bezetting groeide, escaleerde het. ‘Vooral na de lunch’, zegt Bergstra. ‘Dan trokken ze eropuit. Er was ook weinig te doen op die locatie. Tussen twee en half vijf stond de winkel hier vol jonge mannen. Veel van hen wilden sigaretten, maar het goedkoopste pakje kost zeven euro. Ze schrokken zich rot. Elke keer leidde dat tot discussie, ze wilden goedkopere merken die niet verkrijgbaar zijn bij ons. Er stond permanent een rij van de kassa tot aan de vriezer.’

Helga Bergstra in haar Spar-supermarkt in Zoutkamp. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Meteen moest ze meerdere aangiften van diefstal doen. ‘We hebben hier twee buurtagenten, en die kwamen meteen hoor, echt top’, zegt ze. ‘Maar het kost ze meer dan een half uur om zo’n aangifte op te nemen. Terwijl die mannen waarschijnlijk zo weer vrij rondlopen, omdat ze geen papieren hebben en liegen over hun identiteit.’

Bergstra wijst op de tafel in de koffieruimte. ‘Vanaf dat moment had ik hier een stapeltje aangifteformulieren klaarliggen. En ik maakte een account aan bij de politie, zodat ik snel digitaal aangifte kon doen. Allemaal dingen die ik nog nooit nodig heb gehad.’

De afspraak met de gemeente was: als er iets is, meteen aan de bel trekken. Dus dat deed ze die eerste dagen van oktober. Ze belde naar het gemeentehuis, waar burgemeester Bolding net een week afwezig was. Het liep uit de klauwen, zei ze. Kon ze hulp krijgen?

Nee, zei de coördinator van de handhaving, dat ging niet. De gemeente had niet de bevoegdheid in winkels te komen handhaven. Misschien lukte het haar zelf beveiliging in te huren? ‘Ja, hallo’, zegt ze daar nu over. ‘Zíj́ hadden die mensen hierheen gehaald.’

De Facebookgroep

Niet alleen in de supermarkt was het onrustig. Op 1 oktober had een Zoutkamper een Facebookgroep aangemaakt: ‘Het Hogeland en omstreken veilig’. ‘Omdat er gisteren in Ulrum iemand rondliep en in alle auto’s zat te gluren’, schreef hij erbij.

De groep groeide snel. Mensen plaatsten beelden van bewakingscamera’s waarop te zien was hoe een jonge mannelijke asielzoeker door hun voortuinen liep.

‘Wat heeft hij gestolen?’

‘Bij ons niks.’

‘Gelukkig. Kutvolk.’

Camerabeelden toonden hoe een jonge asielzoeker rondliep op een boerenerf in Vierhuizen. Een wit busje bleek open te zijn, de man ging erin zitten en neusde door de spullen. Op Facebook werd het filmpje door 88 mensen gedeeld.

In Winsum vernielde een andere asielzoeker het station. Na een ruzie met het COA-personeel was hij uit de overlooplocatie gezet. Hij zou terug naar Ter Apel worden gebracht, maar door miscommunicatie werd hij afgezet op het station. Daar sloopte hij de stationslift, bushokjes, fietsen, reclamezuilen en een kaartjesautomaat. De man was afkomstig uit Senegal, een veilig land, en zwierf al jaren door Europa. Eerder werd hij veroordeeld voor mishandeling van een boa en een agent. ‘Nee, het is niet normaal’, zei hij tegen de politierechter over de vernielingen, ‘maar het is beter dan buiten slapen.’

‘Vies kuttuig’, klonk het in de Facebookgroep.

Praktische oplossingen

Het kon zo niet langer, besloot de dochter van Helga Bergstra. Ze zag haar vader en moeder al weken ploeteren in de supermarkt. ‘Meer dan TROTS op mijn ouders!’, schreef ze op 7 oktober op Facebook. ‘Gemeente het Hogeland & COA neem je verantwoordelijkheid en laat je gezicht eens zien! Het is jullie taak om voor veiligheid te zorgen.’

Het bericht werd 400 keer gedeeld. ‘In no time wisten ze het bij het Dagblad van het Noorden’, zegt Helga Bergstra, ‘en bij de landelijke media.’

Een oud-wethouder belde haar op: kon hij helpen? ‘Die heeft hier de hele middag bij me voor de deur gestaan. Ik vermoed dat hij ook een lijntje met de burgemeester had. Toen Bolding terug was, zijn we snel bij elkaar gekomen voor overleg. Die pakte meteen door.’

De gemeente nam maatregelen om de overlast te beperken. In de Marnewaard werd een winkeltje geopend, zodat de vluchtelingen niet meer voor inkopen naar Zoutkamp of het verder gelegen Leens hoefden. Op 12 oktober openden de deuren.

Bingo

‘Toen werd het hier rustiger’, zegt Bergstra. ‘Al was er een groep die zich verveelde en alsnog hierheen kwam. Maar in plaats van 300 waren dat er misschien 40.’

‘Bingo’, zegt burgemeester Bolding. ‘Iedereen blij en tevreden.’

Eerder had Bergstra in de Spar al briefjes opgehangen met de huisregels in Engels, Frans en Arabisch: niet met een rugzak de winkel in, niet met grote groepen naar binnen, in één keer alle boodschappen doen. Voor de Arabische vertaling kreeg ze hulp van Syrische collega’s van haar dochter. ‘Bij het water hadden we bijvoorbeeld een uitleg hangen: rood is met bubbels, blauw zonder.’

De asielzoekers vroegen vaak om simkaarten en internetbundels, maar die had de Spar niet. ‘Daarom hadden we een mooie kaart gemaakt met de wandelroute naar de Jumbo in Leens, acht kilometer verderop. En naar de Aldi, voor goedkopere boodschappen.’

Het verbaasde haar wel dat het COA nooit te hulp schoot met zulke praktische oplossingen. ‘Zij doen dit al jaren. Waarom moeten wij zoiets bedenken?’

Een soort thermometer

De maatregelen mochten dan werken, het bleef broeien in Zoutkamp. Met de dag verhardde de toon in de Facebookgroep. Een vrouw beklaagde zich erover dat asielzoekers langs en soms zelfs op de N361 liepen, de provinciale weg naar Leens. ‘Dit levert gevaarlijke situaties op! Als automobilist rij je daar 80 maar je ziet ze pas op het laatste moment, en als je door de schrik uitwijkt en er komt een tegenligger aan, dan is de ellende niet te overzien!’

‘Niet wijken, koers houden is de enige optie’, schreef een man.

‘Jammer van de auto, want dat betalen zij echt niet’, reageerde een ander.

Iemand plaatste een foto van een auto met sneeuwschuiver ervoor. ‘Nu zou dit modelletje in een keer wel heel aantrekkelijk worden.’

Er gingen verhalen rond van asielzoekers die in de berm poepten. Ze werden gezien op boten in de jachthaven, met een blikje bier. Op de Facebookpagina verscheen een foto van een man die in het centrum tegen een muurtje stond te plassen. ‘Niet best, het wordt steeds gekker met die zandvlooien’, schreef een man er in het Gronings bij.

Die berichten bereikten ook het gemeentehuis. De newsroom hield de pagina in de gaten ‘als een soort thermometer’, zegt Annemarie Veenhuis. ‘Dan konden we bepalen of maatregelen nodig waren. Dat deden we in overleg met Dorpsbelangen.’

Plasfoto

Na het zien van de plasfoto zei ze tegen het COA dat er op de Marnewaard voorlichting gegeven moest worden over de regels en omgangsvormen in Nederland. ‘Mensen hebben soms andere gewoonten’, zegt ze daar nu over. ‘In sommige herkomstlanden bestaan voortuinen niet. Er zijn andere ideeën over wat gemeenschappelijk is. Leg de asielzoekers uit dat ze niet op andermans boten mogen staan, en niet buiten mogen plassen en poepen. Ik wil niet lelijk doen over het COA, maar dat hadden ze aanvankelijk niet geregeld.’

Er kwamen mobiele toiletten langs de openbare weg, waar asielzoekers hun behoefte konden doen als ze naar de dorpen liepen. Niet iedereen leek dat een goede oplossing te vinden. ‘Niet te geloven’, schreef iemand op de Facebookpagina. ‘Gewoon belonen met dixies.’

De inzet van extra politie, die Eric van der Burg in die eerste brief beloofd had, bleef uit. Toen burgemeester Bolding er bij de korpschef naar had geïnformeerd, antwoordde die dat hij ‘niet kon toveren’.

‘Toen heb ik wel even gevloekt’, zegt Bolding. Later hoorde hij dat een andere gemeente hetzelfde overkomen was.

Mediastorm

‘Het verdriet van Groningen’, kopte De Telegraaf op 17 oktober. Verslaggever Wierd Duk interviewde een lid van Dorpsbelangen Zoutkamp. ‘Het gaat op het dorp nergens anders meer over’, zei de man. ‘Wij zijn het afvoerputje van Nederland.’

Een dorpsbewoner nodigde Geert Wilders uit. De PVV-leider hapte direct toe. Hij kwam om de ‘inwoners te steunen tegen het vreselijke asieldrama in hun mooie dorp’, schreef hij op Twitter.

Die maandagavond was al een bewonersbijeenkomst gepland. In een zaaltje van restaurant Aan de Haven spraken de burgemeester, de politie en het COA met twintig bewoners. Alleen mensen die zich van tevoren hadden aangemeld mochten aanwezig zijn, voor de deur stond beveiliging. ‘Ik wilde niet dat de massa op drift zou raken en binnen zou komen’, zegt Bolding.

Terwijl het begon te schemeren, verzamelden zich buiten steeds meer mensen. ‘Het was een vreemde situatie’, zegt Annemarie Veenhuis. ‘Wij zaten binnen in een verlichte ruimte met mensen te praten en buiten gaan lampen aan van de pers. We wisten niet wat we konden verwachten.’

PVV-leider Geert Wilders in Zoutkamp. Beeld Anjo de Haan / ANP

Rond half acht stapte de PVV-leider uit zijn auto. Direct werd hij aangeklampt. Dorpsbewoners en mensen uit de regio maakten selfies met hem.

Bolding was die avond graag het gesprek aangegaan met Wilders, zegt hij. Maar pas na half 9, want eerst wilde hij de gesprekken met inwoners afmaken. De PVV-leider besloot daarop niet te wachten. Na een halfuur was hij weer vertrokken.

‘Dat neem ik hem kwalijk’, zegt Bolding. ‘Als hij echt iets kwijt wilde aan de bestuurders, dan had hij even kunnen wachten. Maar daar was het hem niet om te doen. Hij wilde alleen een statement maken.’

‘En daarna’, zegt Veenhuis, ‘heb ik hem nooit meer over de Marnewaard gehoord.’

De rust keert terug

‘Lieve mensen’, schreef Helga Bergstra op 30 november op de Facebookpagina van de Spar. ‘De rust is wedergekeerd in Zoutkamp. We willen u even laten weten dat het heel goed gaat op de winkelvloer en met ons allen.’

Samen met de handhavers en de gemeente had Bergstra een goede modus gevonden. ‘We zijn preventief gaan werken’, zegt ze. ‘De boa’s werden elke ochtend gebriefd op de COA-locatie: hoeveel mensen zaten er, hoeveel bussen zouden er aankomen en vertrekken? Daarna reden ze naar ons om te vertellen hoe het ervoor stond.’

In de middag kwamen ze weer terug om te melden hoeveel asielzoekers te voet naar de dorpskern onderweg waren. ‘Dan wisten wij wat we konden verwachten.’ Uit voorzorg haalden de medewerkers van de supermarkt in die uren de blikken bier en mixdrankjes weg. ‘Anders zouden ze gaan drinken bij de jachthaven.’ Wat hielp: de Afghaanse evacuees waren inmiddels naar andere plaatsen in Het Hogeland verplaatst, waardoor het rustiger werd in Zoutkamp.

Burgemeester van Het Hogeland Henk Jan Bolding in het gemeentehuis in Winsum. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Ook bij de gemeente kregen ze in de laatste maanden van 2022 het idee dat ze de boel aardig onder controle hadden. Bolding trok er elke zaterdag op uit om poolshoogte te nemen in de dorpen. ‘Ik ben nog nooit zo vaak in Zoutkamp geweest als afgelopen jaar. Gewoon met de mensen om tafel zitten en vragen: wat heb je nodig? We konden niet altijd alles oplossen, maar het werd gewaardeerd dat ik aanspreekbaar was.’

De extra politiepost op wielen kon na drie maanden dicht. ‘Er waren weinig incidenten en ze waren relatief onschuldig’, zegt Bolding. Al haast hij zich erbij te zeggen dat het natuurlijk vervelend is ‘als ze jouw fiets meenemen of in jouw winkel spullen komen jatten’.

41 incidenten

Cijfers ondersteunen dit beeld. In de periode dat de overlooplocatie in de Marnewaard open was, telde de politie 41 voorvallen. Het ging daarbij om onder meer winkeldiefstal, mensen die afval in de berm gooiden en meldingen dat mensen door voortuinen liepen of naast de provinciale weg.

Het ernstigste incident vond in oktober plaats op het COA-terrein. Daar werd een vrouwelijke asielzoeker verkracht door een medebewoner. RTV Noord berichtte er eind januari over, toen het voorarrest van de man verlengd werd. De gemeente gaf er zelf geen ruchtbaarheid aan. ‘Dat is altijd zo bij zedenmisdrijven, tenzij het nodig is voor de opsporing’, zegt Bolding. ‘Hier was de verdachte direct aangehouden.’ In Zoutkamp zijn dit soort incidenten niet voorgevallen, benadrukt de burgemeester.

Al met al tonen de statistieken volgens Annemarie Veenhuis aan hoezeer de gevoelde overlast verschilt van de daadwerkelijke overlast. ‘Veel Nederlanders hebben een bepaald beeld van vluchtelingen’, zegt ze. ‘Nog voordat ze komen. Aan zo’n gevoel kun je als gemeente niet veel veranderen.’

Dat beeld wordt vervolgens versterkt door de berichten en foto’s die op de sociale media en in de regionale pers verschijnen. Veenhuis verbaasde zich er soms over. ‘Het is natuurlijk niet leuk dat een man midden in Zoutkamp staat te plassen. Maar moet je daar dan een foto van nemen? Waarschijnlijk bereik je meer als je op iemand afstapt en zegt dat hij ergens anders moet gaan plassen. Dat gebeurde niet.’

Lege vlakte

Op 1 maart 2023 waren alle asielzoekers weer vertrokken. De plek waar de witte paviljoens maandenlang de straffe Waddenzeewind trotseerden, veranderden weer langzaam in een lege vlakte.

Burgemeester Bolding had de dorpsverenigingen ruim van tevoren ingelicht. ‘Ze dachten eerst dat ik een verlenging kwam aankondigen’, zegt hij lachend. ‘Maar dat deed ik niet. Dat was een flinke opluchting.’

Hij erkent dat het treurig is dat er tegenwoordig zo aan de beloften van bestuurders getwijfeld wordt. ‘Het draadje is wel heel dun’, zegt hij. ‘Er is weinig vertrouwen in de landelijke overheid, in Den Haag. Daarmee is de rol van burgemeester veranderd. Vaak ben jij de enige met wie mensen een connectie hebben.’

Langs de provinciale wegen staan inmiddels geen Dixies meer, op de Dorpsstraat in Zoutkamp geen groepjes jonge mannen. En ja, dat vindt Helga Bergstra ‘best een beetje saai’, zegt ze. ‘Elke dag andere culturen in je winkel, de één wilde dit, de ander dat. Als het tot een praatje kwam, hadden we er vaak wel lol in.’

Toch denkt ze dat Zoutkamp een nieuwe, grootschalige opvanglocatie niet zal accepteren. ‘Dan staat het dorp op de kop’, zegt ze. ‘Wij hebben ons kostje gehad. Nu zijn anderen aan de beurt.’