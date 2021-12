Wat was de rol van MH17-verdachten in die fatale julidagen van 2014?

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie geeft uitleg aan de pers bij de extra beveiligde rechtbank in Schiphol, waar de MH17-zaak dient. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Woensdag 16 juli 2014, 20.11 uur

‘Die Buk is onze enige hoop. Wij kunnen niets anders. Toch?’ Het is 16 juli 2014 rond acht uur in de avond als Sergej Doebinski dit constateert in een telefoongesprek. De Rus is een oud-kolonel uit het Russische leger. Sinds mei 2014 is hij als vrijwilliger actief in de rebellenrepubliek ­Donetsk (DPR) in Oost-Oekraïne, als hoofd van de inlichtingendienst. Samen met Igor Girkin, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko vervult hij een leidinggevende rol in het leger van de DPR.

De afgelopen dagen is er hevig gevochten in Oost-Oekraïne. Vanaf grote hoogte hebben Suskha’s – Oekraïense gevechtstoestellen – een eenheid gebombardeerd. Tien separatisten verloren die woensdag hun leven. De DPR-strijders hopen zoveel mogelijk vijandelijke vliegtuigen neer te halen om de toekomstige verliezen te beperken. Maar de enige mogelijkheid om weerstand te bieden aan deze Oekraïense luchtaanvallen van grote hoogte, is een Buk-Telar, constateert Doebinski. Komt die niet snel, dan zal alles ‘faliekant misgaan’.

Lang hoeft hij niet te wachten. Om iets na middernacht heeft hij goed nieuws, blijkt uit afgeluisterde tapgesprekken. De Buk-Telar is al onderweg vanuit het Russische Koersk. De volgende ochtend zal hij aankomen. ‘En dan worden alle problemen opgelost’, verwacht Doebinski.

Wat hij zich die nacht nog niet realiseert, is dat zijn ‘enige hoop’ zal uitmonden in de ramp met vlucht MH17, een ‘nachtmerrie’ waarbij alle 298 inzittenden, afkomstig uit tien landen, ‘geen schijn van kans maken’.

Woensdag eiste het Openbaar Ministerie in een muisstille rechtszaal in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol een levenslange celstraf tegen Doebinski en zijn drie medeverdachten Girkin, Poelatov en Chartsjenko. Alle vier waren in de zomer van 2014 ‘hoge bomen’. Girkin en Doebinski gaven volgens het OM leiding op afstand, Poelatov en Chartsjenko worden gezien als hun uitvoerende commandanten ter plaatse.

Hoewel deze verdachten niet zelf op de knop drukten van de Buk-raket, zijn ze wel ‘functioneel dader’ en verantwoordelijk voor de moord op 298 inzittenden, aldus het OM. ‘Ze hebben het misdrijf geïnitieerd, georganiseerd en gefaciliteerd. Ze hadden een actieve en essentiële rol.’ Wat de aanklagers betreft is alleen de maximale straf passend, omdat ‘ze niet alleen de levens van 298 mensen op gruwelijke wijze hebben ontnomen, maar ook omdat ze de levens van hun talloze nabestaanden voor altijd hebben getekend’.

Donderdag 17 juli 2014, 9.08 uur

Het is iets over negen uur in de ochtend van donderdag 17 juli 2014 als een getuige een grote ‘lanceerinrichting met rupsbanden’ op een witte Volvo-oplegger in Donetsk ziet staan. Op de lanceerinrichting liggen raketten. Later zal de getuige concluderen dat het om de Buk-Telar moet zijn gegaan.

De raketinstallatie is die ochtend gearriveerd en staat nu al enige tijd stil. Te wachten op instructies, aldus het OM. Uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat Doebinksi Chartsjenko instrueert ‘om met zijn mensen naar de omgeving van het plaatsje Pervomajski’ te gaan. Hij moet ‘dat dingetje’ begeleiden en bewaken. Poelatov en zijn mannen zullen ook die kant op komen, zegt Doebinksi, ‘voor de organisatie van dit alles’. Volgens de aanklagers heeft Poelatov als schakel gefungeerd tussen de bemanning van de Buk-Telar en de andere drie verdachten.

Enkele uren later, net na het middaguur, wacht Chartsjenko ‘met het speelgoed’ op Poelatov in Snizjne, naast de Furshet-supermarkt. Daar ontmoeten ze elkaar en zien getuigen hoe de Buk-Telar van de oplegger wordt gehaald en onder begeleiding van een donkere jeep zijn weg vervolgt. Rond twee uur die middag bereikt de raketinstallatie zijn bestemming: een boerenveld bij Pervomajski. Een plek die ‘recht onder een burgerluchtvaartroute ligt’, aldus het OM.

Wat zich in de uren daarna precies afspeelt, is onduidelijk. Want hoewel het internationale onderzoeksteam honderden getuigen heeft gesproken en over duizenden getapte telefoongesprekken, foto’s en video’s beschikt, is het niet gelukt om alles te reconstrueren. ‘Er werd immers óók gebruik gemaakt van veilige communicatiemiddelen, die niet af te luisteren waren, en er vonden persoonlijke ontmoetingen plaats’, aldus de officier van justitie. Zo is niet bekend hoe de communicatie precies verliep vlak voor 16.20 uur (lokale tijd), het moment waarop de Buk-raket werd afgevuurd, en op zo’n tien kilometer hoogte de cockpit doorboorde van het vliegtuig dat nog geen drie uur eerder vertrokken was vanaf Schiphol.

Maar wat volgens het OM wel helder is, is dat op hetzelfde moment dat familieleden van over de hele wereld ‘vlucht MH17 van de vluchttrackers zagen verdwijnen, separatisten bij Pervomajski hun blijdschap deelden, omdat ze dachten dat ze een vliegtuig van de vijand hadden neergehaald’. Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat Doebinksi Chartsjenko meteen na het afvuren van de raket feliciteert. En dat Poelatov vindt dat degene die geschoten heeft een ‘held’ is. En ook naderhand spreken de verdachten over ‘onze Buk’, ‘onze jongens’ en ‘onze knal’, aldus het OM.

Donderdag 17 juli 2014, 19.54 uur

‘Zo, het punt is dus dat de Sushka de Boeing heeft geraakt’, zegt Doebinski tegen Girkin aan de telefoon. Het is inmiddels bijna acht uur in de avond.

Al meteen na het neerschieten van vlucht M17 verschijnen op sociale media berichten over een neergestort vliegtuig. In de omgeving van het dorp Grabovo vallen brokstukken, koffers en lichamen uit de lucht. Sommige lijken gaan zelfs recht door daken en komen in huizen van inwoners terecht.

De ramp met vlucht MH17 is wereldnieuws. De aanvankelijke blijdschap bij de separatisten is verdwenen. Maar in plaats van eerlijk toe te geven dat het Buk-Telar-plan niet is verlopen zoals gedacht, proberen de verdachten dit meteen te verhullen, stelt het OM. ‘Ze bedenken alternatieve scenario’s.’

Zo bespreekt Doebinski die avond met Girkin aan de telefoon dat het een Oekraïens gevechtsvliegtuig is geweest dat het toestel van Malaysia Airlines uit de lucht heeft geschoten. En dat dit gevechtsvliegtuig kort daarna weer door ‘hun’ Buk is geraakt en is neergestort. ‘Verdomd veel van onze mensen hebben dit gezien’, verzekert Doebinski de rebellenleider. Girkin moet dit zien als ‘goed nieuws’. Maar Girkin twijfelt. ‘Ik weet het niet. Eerlijk gezegd geloof ik hier niet zo in’, is zijn eerste reactie in een afgetapt gesprek. Toch zal hij een dag later precies dit scenario tegenover Russische media schetsen. ‘Daarbij meldt hij ook dat sommige passagiers al voor vertrek zouden zijn overleden’, aldus het OM.

En dat is volgens het OM niet het enige wat de verdachten hebben gedaan om hun misdrijf te verhullen. Ze zouden de Buk-Telar na de ramp tevens urenlang hebben verborgen, om hem ‘uiteindelijk na 23.00 uur – als het al donker is – heimelijk weer af te voeren naar de Russische Federatie. De Buk, hun enige hoop van een dag eerder, moest kennelijk zo snel mogelijk verdwijnen.’

Dat hieruit tevens blijkt dat de vier verdachten het die 17de juli op een Oekraïens gevechtsvliegtuig hadden voorzien en niet de intentie hadden om een vliegtuig vol vakantiegangers te raken, maakt volgens de aanklagers voor het strafproces niets uit. Door te kiezen voor het gebruik van ‘een zware luchtdoelraket, met een groot bereik en met grote vernietigende kracht’ namen ze dit risico, aldus de aanklager. ‘Ze wilden een vliegtuig neerschieten en dat is hun gelukt.’