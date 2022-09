Koning Charles, toen nog prins Charles, bij de bloemenshow van Sandringham in juli van dit jaar. Beeld Reuters

Koning Charles III was nog een tiener toen hij langs Buckingham Palace werd gereden waar een menigte, wapperend met Britse vlaggetjes, zijn moeder toejuichte. ‘Voor mij zullen ze nooit komen opdagen’, somberde de kroonprins. Het was een typerende opmerking voor een gevoelige man die zijn hele leven in de schaduw heeft geleefd van de langstzittende monarch uit de duizend jaar oude geschiedenis van het Britse koningshuis. Nu hij 73 jaar oud is, mag hij eindelijk in de voetsporen treden van ‘mummy’, zoals hij zijn moeder liefkozend heeft genoemd.

Maar wat voor een koning gaat Charles III worden? Vast staat dat het een onmogelijke taak is om in de voetsporen van Elizabeth te treden, al is het maar omdat Charles hooguit twee decennia koning zal zijn. Waar Elizabeth door het ontijdige overlijden van haar vader en haar sterke genen een tijdperk kon creëren, zal haar zoon een tussenkoning zijn. Het is zijn voornaamste taak om het koninklijke schip stabiel te houden nu met het overlijden van Elizabeth het anker is losgeslagen.

De uitdagingen die op de bejaarde vorst afkomen, zijn talrijk. Kan hij het door zijn moeder gekoesterde Gemenebest bijeenhouden? Kan hij de inwoners van landen als Canada en Australië ertoe bewegen om hem als staatshoofd aan te houden? Kan hij Schotse onafhankelijkheid voorkomen? Dichter bij huis is het de vraag of hij de gebrouilleerde zonen William en Harry kan herenigen. De belangrijkste vraag is misschien wel: kan hij zijn verlangen onderdrukken om zich actief en openlijk te mengen in politieke debatten? Dat laatste wordt gezien als zijn achilleshiel.

Betrokken kroonprins

Zijn moeder Elizabeth was doordrongen van het besef dat ze zich als monarch op de vlakte moest houden waar het gaat om politieke zaken. Decennialang heeft ze premiers desgevraagd adviezen gegeven, puttend uit ervaringswijsheid, maar nooit heeft ze zich uitgelaten over zaken als de vossenjacht, Brexit of het klimaat.

Zittend in de koninklijke wachtkamer heeft Charles zich ontwikkeld tot een betrokken kroonprins, anders dan zijn beroemde voorganger Bertie, de oudste zoon van Victoria, die een leven als playboy leidde voordat hij koning Edward VII werd.

Als prins van Wales is Charles wel regelmatig in opspraak gekomen over de zogenoemde Black Spider Letters die hij aan ministers stuurde. In deze krabbels attendeerde hij hen op zaken die hem aan het hart gingen of die hem ter ore waren gekomen tijdens zijn plichtplegingen in den lande. Door zijn positie kon hij zaken beïnvloeden. Zo zou Charles hebben voorkomen dat op de plaats van de legerkazernes in Chelsea in zijn ogen lelijke flats zouden verrijzen, ontworpen door de modernist Richard Rogers. Charles had goede contacten met de opdrachtgever, de emir van Qatar.

Moderne architectuur is altijd een van zijn stokpaardjes geweest. Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Royal Institute of British Architects hield Charles op 30 mei 1984 een baanbrekende toespraak. In het hol van de leeuw ging hij tekeer tegen de uitbouw die de Duitse modernist Peter Ahrends ontworpen had voor de National Gallery. Hij sprak over een ‘monsterlijke karbonkel op het gezicht van een geliefde en elegante vriend’. Het was een koninklijke overwinning, want het ontwerp verdween in de prullenbak. De RIBA vond de speech onbeleefd.

Charles in het Schotse molenaarsdorpje New Lanark, afgelopen woensdag. Beeld Reuters

Nog steeds wordt in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks de ‘karbonkel’-prijs uitgereikt aan het lelijkste gebouw. Charles koestert een voorliefde voor traditionele architectuur. Zijn behoudende smaak ligt dichter bij gewone burgers dan bij die van architecten. Charles hield het niet bij kritiek vanaf de zijlijn, maar gaf ook het goede voorbeeld. Zo liet hij in Dorset een traditioneel nieuwbouwstadje Poundbury aanleggen. Door architecten en progressieve journalisten werd het afgeserveerd als kitsch, maar het stadje is succesvol genoeg gebleken om er nog een te gaan bouwen.

Ook heeft Charles zich gaandeweg de jaren ontpopt als klimaatactivist. Hij koestert zorgen over de schade die de mens aan de planeet toebrengt en waardeert de strijd van Greta Thunberg. Bij Charles komen deze zorgen over het milieu voort uit conservatisme. Conservatisme, immers, behelst ‘conserveren’. Op andere gebieden toont hij zich juist progressief. Hij toont een grote interesse in andere geloven en ziet een staatshoofd niet als defender of the faith, de verdediger van het christendom, maar als defender of faith, dus van alle geloven.

Charles is altijd voorstander van biologische landbouw geweest, wat dan ook het handelsmerk van zijn Duchy of Cornwall-producten is. Charles brengt het liefst zo veel mogelijk tijd door in de tuinen van zijn paleizen en landhuizen, met name Highgrove, het landgoed in Gloucestershire. Daar zou hij zelfs converseren met planten, iets dat vaker voorkomt in koningshuizen. Charles is overtuigd van de geneeskrachtige werking van planten, een interesse die is ontstaan in zijn jonge jaren. Van invloed op Charles is Paracelsus, de 16de-eeuwse Zwitserse arts, theoloog en botanicus.

Eerste stapjes aan de hand van Jumbo

Makkelijk waren de jonge jaren niet van Charles Philip Arthur George Windsor, die 14 november 1948 is geboren in Buckingham Palace, als eerste kind van Elizabeth en Philip. In het Lagerhuis heette oppositieleider Winston Churchill hem welkom in ‘een wereld van conflict en storm’, wijzend op de zware naoorlogse jaren. De baby werd in de muziekkamer van het paleis gedoopt in water dat uit de Jordaan afkomstig was. Enkele maanden na de geboorte verhuisde het jonge gezin naar Clarence House, waar hij leerde lopen aan de hand van Jumbo, een blauwe speelgoedolifant.

Als oudste zoon van de monarch kreeg hij de titels hertog van Cornwall, hertog van Rothesay (in Schotland), graaf van Carrick, graaf van Renfrew (in Schotland), heer van de Eilanden en groot rentmeester van Schotland. In zijn eerste levensjaren ontfermden gouvernantes zich over de jonge prins, maar op zijn 8ste ging hij naar een ‘gewone’ school, wat ongebruikelijk was in koninklijke kringen. Op een privéschool in Knightsbridge kreeg hij geen speciale behandelingen en al helemaal niet op het voetbalveld, waar de koninklijke scholier zich verweesd voelde.

Charles op de arm van zijn vader Philip in 1951. Een jaar later werd zijn moeder Elizabeth de koningin. Beeld Getty

Daarna volgde hij de voetsporen van zijn vader door eerst naar een kostschool in Cheam te gaan, niet ver van Windsor, en vervolgens naar Gordonstoun, een spartaanse kostschool in het uiterste noordoosten van Schotland. Dat waren zware jaren voor Charles, die had gehoopt naar Eton te kunnen, nabij Windsor Castle. De gevoelige puber had veel heimwee, maar hij beleefde ook mooie momenten. Zo schitterde hij als Macbeth, ‘Hij sprak de woorden prachtig uit,’ zei zijn docent Engels tegen Charles’ biograaf Jonathan Dimbleby, ‘en hij had iets koninklijks over zich.’

Duidelijk was al snel dat Charles niet het type was om naar de militaire academie Sandhurst te sturen, zoals de traditie voorschrijft. In plaats daarvan ging hij antropologie, archeologie en geschiedenis studeren op Trinity College in Cambridge, waar hij arriveerde in een Mini Minor. Hij viel niet alleen op met zijn serieuze en volwassen houding, maar ook door zijn eeuwige ribfluwelen broeken en tweedjasjes. Het waren de jaren zestig. Een hechte vriendschap kreeg hij met een Welshe studiegenoot, een van de weinige studenten uit een arbeidersmilieu. Hij leerde de taal.

Dat behoorde tot de voorbereiding voor zijn bestaan als prins van Wales, de titel voor de oudste zoon van een Britse vorst. Op 1 juli 1969 vond in de burcht van Carnarvon de inwijding plaats, welke was geregisseerd door Antony Armstrong-Jones, zijn artistieke zwager. De ceremonie was streng beveiligd vanwege het anti-Engelse sentiment in het prinsdom. Tegen Charles werd argwanend aangekeken, maar zijn eerste tour door Wales was een succes, al vond hij het jammer dat de jonge, intellectuele en linkse Welshe politicus Michael Foot weigerde hem te ontmoeten.

Charles met zijn geliefde oudoom Louis ‘Dickie’ Mountbatten, na een polowedstrijd in 1979. Beeld Tim Graham Photo Library via Getty

Begin jaren zeventig ging Charles toch onder de wapenen, net als zijn vader bij de marine. Hij nam als onderluitenant deel aan een Navo-oefening, waarbij het marineschip de Norfolk aanmeerde in Toulon. Daar belandde hij met enkele wapenbroeders in een dubieus etablissement. Met succes verzette hij zich tegen het drinken van bier, maar hij deed wel mee aan het zingen van There’ll Always Be an England, begeleid door een Nederlandse matroos op accordeon. ‘Het droeg bij aan mijn algemene ontwikkeling’, noteerde hij.

Het was ook de tijd waarin hij Camilla Shand leerde kennen, een aristocratische dame die een Enid Blyton-achtige jeugd had gekend, waarbij zij de rol van ‘tomboy’ George vervulde. Zijn familie, de koningin-moeder voorop, zag niets in de relatie, temeer omdat Camilla een verhouding had met Andrew Parker Bowles. Met deze legerofficier zou ze trouwen, een bruiloft waarbij de koning-moeder aanwezig was, alsmede Charles’ tante Margaret en zijn zusje Anne. Later zou Anne een verhouding krijgen met de bruidegom.

Overmand door liefdesverdriet en op zoek naar een betekenisvolle inkleding van zijn leven als troonopvolger richtte Charles halverwege de jaren zeventig The Prince’s Trust op. Deze stichting richtte zich op het onderwijzen van jongeren, bijvoorbeeld waar het gaat om duurzaamheid, ambachtelijkheid en verantwoordelijk ondernemerschap. Door de jaren zouden tal van bekende Britten als ambassadeur hun steun verlenen aan dit jeugdwerk, onder wie acteur Jeremy Irons, muzikant Phil Collins en voetballer Gary Lineker. De stichting richtte zich op de gehele Gemenebest.

De kilt van de prins

Een gemakkelijke man is Charles nooit geweest. Dat merkte zijn zestien jaar jongere broer Edward tijdens een zomervakantie op Balmoral. In een van de kamers stuitte hij op de kilts van Charles. In een baldadige bui trok hij er eentje aan. Hij begaf zich naar de eetkamer waar de rest van het gezin zat en stelde zich lachend voor als de hertog van Rothesay. Charles ontplofte van woede, zo werd onthuld in een televisiedocumentaire van Jeremy Paxman over de koningskinderen. ‘Waarom draag je dat? Het is de kilt die bestemd is voor de prins van Wales en ik ben de enige die die dragen mag. Ga naar boven en trek hem uit.’

Met zijn ouders had Charles een moeizame relatie. De oogappel van zijn moeder was zijn jongere broer Andrew, terwijl hij sinds zijn moeizame kostschooljaren een wrok koesterde jegens zijn vader. Een bijzondere band had hij met zijn oma, de Queen Mum, en vooral met zijn oudoom, Louis Mountbatten, alias oom Dickie. Groot was het verdriet toen Mountbatten in 1979 om het leven kwam bij een liquidatie van de IRA. ‘Het leven moet doorgaan, veronderstel ik,’ noteerde Charles in zijn dagboeken, ‘maar deze dag wilde ik dat het stopte.’

Bij de begrafenis liep Charles er totaal verloren bij, hetgeen was opgemerkt door een jonge vrouw: Diana Spencer. Enkele jaren daarvoor hadden de twee elkaar ontmoet op Althorp, het landgoed van de Spencers. In de zomer van 1980 vertelde ze Charles dat ze graag bij de uitvaart aanwezig was geweest om hem te troosten. De prins voelde dat hij de vrouw had ontmoet met wie hij wilde trouwen. Een jaar later vond het huwelijk plaats, in de kathedraal van St. Paul’s. Het was een volksfeest. Aartsbisschop van Canterbury Robert Runcie sprak bij de huwelijksvoltrekking over ‘een sprookje’.

Diana en Charles op hun huwelijksdag in 1981. Beeld AFP

Voor Diana was dit echter het begin van een nachtmerrie. Charles negeerde haar tijdens de huwelijksreis. Liever vermaakte hij zich met het personeel en het lezen van Jung and the Story of Our Time, een boek van zijn goede vriend Laurens van der Post. De hofhouding keek neer op Diana, de hooghartige privésecretaris Edward Adane voorop. Bij de eerste winter op Sandringham, het buitenverblijf in Norfolk, wierp de prinses zich van de trap, het eerste van vele incidenten waarbij ze zichzelf verwondde. Deze schreeuw om hulp, en op zijn minst om liefde, bleef onbeantwoord.

Drukte in het huwelijk

De komst van twee jongens – William en Harry – zorgde voor een kleine verbetering, maar dat bleek tijdelijk te zijn. Diana werd verliefd op een lid van de beveiliging, terwijl Charles weer contact kreeg met zijn oude geliefde Camilla. Dat laatste zou Diana brengen tot de fameuze opmerking dat ‘het wat druk is in ons huwelijk’. De twee groeiden uit elkaar en eind december 1992 liet premier John Major het Lagerhuis weten dat er een koninklijke scheiding op komst was. In 1996 was de scheiding een feit. Een jaar later verongelukte ze in Parijs.

Diana, Harry, William en Charles in 1995, bij de viering van de militaire overwinning op Japan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Beeld Brunopress

Diana’s dood dompelde de Britten in rouw en de populariteit van de Windsors bereikte een dieptepunt, zeker die van Charles. De kroonprins werd afgeschilderd als een lompe en liefdeloze hork. Troost vond hij bij Camilla, tegen wie hij in een uitgelekt telefoongesprek het verlangen had uitgesproken haar tampon te willen zijn. Nu hij was herenigd met zijn jeugdliefde, een vrouw met minder complicaties dan Diana, zagen de Britten een andere Charles: levenslustig en opgewerkt. Met Camilla nam hij deel aan de vossenjacht, een hobby waar Diana niets van moest hebben.

In 2005 trouwden Charles en Camilla. Dit burgerlijk huwelijk tussen twee gescheiden mensen vond zonder de aanwezigheid van de koningin plaats in het gemeentehuis van Windsor. De omstreden bruiloft moest ook nog eens worden verplaatst wegens het overlijden van de paus. Beetje bij beetje kregen de Britten meer sympathie voor Camilla. Niet langer was ondenkbaar dat ze koningin kon worden na een troonsbestijging van Charles. Eerder dit jaar gaf Elizabeth op discrete wijze aan dat Camilla wat haar betreft koningin kan worden.

Prins-regent

De populariteit van Charles werd geholpen door zijn zoons William en Harry, die verklaarden dat hij een geweldige vader is. Harry bracht zijn pa ertoe om Elizabeth tijdens een toespraak voor haar 92ste verjaardag ‘Mummy’ te noemen. Nadat zijn vader Philip al zijn officiële taken had neergelegd, nam Charles een deel van diens werk over. Omdat ook de koningin zelf het rustiger aan besloot te doen, bijvoorbeeld door niet meer naar het buitenland te reizen, positioneerde ze Charles als prins-regent. Zo sprak hij eerder dit jaar de troonrede uit.

Charles leest de troonrede voor in afwezigheid van koningin Elizabeth, eerder dit jaar. Beeld AP

In de ogen van de Britten groeide Charles uit tot een ouderwetse en excentrieke oom, eentje over wie veel mythen bestaan. Clarence House zag zich zelfs genoodzaakt verhalen over de kroonprins te ontkrachten, zoals het gerucht dat hij een lakei heeft die tandpasta voor hem op zijn borstel smeert en dat hij elke ochtend zeven eieren laat koken om vervolgens de beste te eten. Wel conform de waarheid is zijn liefde voor oude kleren. Zo draagt hij al dertig jaar, zo liet hij trots zien, dezelfde dubbelknoopse jas van tweed, van het merk Anderson & Shepherd.

Charles deed menig hart smelten door bij het huwelijk van Harry en Meghan de moeder van de bruid te begeleiden, een taak die eigenlijk bedoeld was voor Meghans afwezige vader Thomas. Een jaar na het huwelijk moest hij de rol van vredesonderhandelaar spelen tussen William en Kate aan de ene en Harry en Meghan aan de andere kant. Rond dezelfde tijd vervulde hij een leidende rol bij de excommunicatie van zijn broer Andrew wegens diens vriendschap met de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Charles met de moeder van Meghan Markle, Doria Ragland. Beeld Getty

Bij een continentaal koningshuis zou Charles al lang koning zijn geworden, maar in het Britse doet een vorst pas troonsafstand bij zijn of haar overlijden, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Er is vaak met medelijden gekeken naar het lange wachten van Charles, maar hij leek juist in toenemende mate van zijn leven als kroonprins te genieten. Met zichtbaar plezier oefende hij zijn plichtplegingen uit, of het nu ging om het openen van scholen, beëdigen van ambassadeurs of voeren van orang-oetans in Borneo.

Nu krijgt hij de kans om eindelijk zijn potentie als koning te laten zien, hopend dat het hem beter vergaat dat de eerste Charles, die in de 17de eeuw werd onthoofd. De voortekenen zijn in ieder geval gunstig. Bij een werkbezoek aan een markt in de Zuid-Londense volkswijk Walworth werd hij afgelopen mei bijna onder de voet gelopen door veelal jonge mensen die bijzonder enthousiast waren met het bezoek van de toekomstige koning. De vrees die hij als tienerprins koesterde, bleek ongegrond te zijn.