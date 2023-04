Wat vinden Joe Bidens leeftijdsgenoten van zijn wens om president te blijven? ‘Ik wil hem niet, maar Trump ook niet’

Vrienden Judith (81) en Bill (85) hopen op jongere presidentskandidaten dan Joe Biden en Donald Trump. Beeld Hilary Swift voor de Volkskrant

Hoe oud Patricia Millman precies is, wil ze niet zeggen. Tegenover verzorgingstehuis Carnegie East House, in de chique Upper East Side van New York, wacht ze op de bus. ‘Maar ik ben ouder dan Joe Biden’, lacht ze. ‘Iets erboven.’

Sinds Joe Biden (80) zich op dinsdag opnieuw verkiesbaar heeft gesteld, hebben Amerikanen het over niets anders dan zijn hoge leeftijd. Als hij wint, begint hij zijn tweede presidentstermijn als hij 82 is. De gemiddelde Amerikaanse man is dan al zo’n negen jaar dood.

Over de auteur

Maral Noshad Sharifi is correspondent Verenigde Staten voor de Volkskrant. Ze woont in New York.

‘Natuurlijk ga ik op hem stemmen’, zegt Patricia Millman – alsof dat een gekke vraag is. ‘Hij is een innemende man, respectvol naar anderen, effectief…’ En zijn leeftijd? ‘Ik zie dat niet als probleem, omdat ik zelf nog niet het gevoel heb dat ik aftakel’, zegt ze, leunend op haar rollator. ‘Alle mensen worden op een andere manier oud. Als Biden denkt dat hij het aankan, dan geloof ik hem.’

Circa 70 procent van de Amerikanen ziet Biden niet graag terug, waaronder de helft van de Democraten. ‘Ze klagen dat hij te oud is’, zegt de Democratische strateeg Maria Cardona in The New York Times. ‘Maar als hun dan wordt gevraagd wie het wel zou kunnen, is er niemand anders.’

Rollators en wandelstokken

De Upper East Side is een trage buurt in een hyperactieve stad. Hier schuifelen leeftijdsgenoten van de president, vaak achter een rollator, of met een wandelstok. Hoe kijken zij naar de politieke ambities van de president?

‘Biden te oud?’ Een Aziatisch-Amerikaanse vrouw houdt stil bij een struik om een foto te maken van een witte bloem. Dan trekt ze haar mondkapje naar beneden. ‘Weet je hoe idioot jonge mensen kunnen zijn?’ Van haar zoon mag de 85-jarige vrouw haar naam niet geven. Te vaak wordt er misbruik gemaakt van ouderen. Maar ze wil wel vertellen waarom ze denkt dat er niets mis is met een tachtiger als president.

‘Luister’, zegt ze met een kraakstem, ‘geen enkele kandidaat is perfect.’ Fijn aan Biden vindt ze juist dat zijn imperfecties voor iedereen duidelijk zijn. ‘Veel jonge politici doen zich perfect voor, maar blijken later verrot van binnen.’ Ze trekt haar mondkap weer omhoog: ‘Biden is een goed mens! Ben je soms vergeten waar we hiervoor mee te dealen hadden?’

Leeftijd is een cijfer

Nu al is Joe Biden de oudste president die de VS ooit hebben gehad. Zijn voorganger Donald Trump (76) was hiervoor de oudste. De kans is groot dat zij het volgend jaar tegen elkaar gaan opnemen. Als Biden wint in 2024, dan is hij 86 jaar wanneer hij klaar is. Maar volgens experts is leeftijd niets meer dan een cijfer. Alleen medisch onderzoek kan aantonen of iemand geschikt is voor een zware baan. Joe Biden heeft nooit alcohol gedronken. Hij rookt niet, sport zeker vier keer per week. Loopt kilometers hard, doet aan gewichtheffen.

Maar hij mompelt soms ook onverstaanbaar, haalt namen en landen door elkaar. Zijn loopje wordt stijver, hij kucht veel. Dat hij een stotteraar is, helpt ook niet mee.

De beste manier om te beoordelen of hij te oud is, ‘is door naar mij te kijken’, zegt Biden in interviews. Maar Amerikanen zien hem weinig. Alsof het Witte Huis hem verstopt. Biden geeft minder toespraken, persconferenties en tv-interviews dan zijn voorgangers. Op dinsdag werd zijn kandidatuur via een video bekendgemaakt. Misschien omdat de mensen die hem wel te zien krijgen vaak zeggen: in het echt oogt hij stukken ouder dan op tv.

‘President Biden blijft een gezonde, krachtige 80-jarige man, die geschikt is om de taken van het presidentschap met succes uit te voeren’, was de conclusie van zijn medische check-up in februari. Opvallend genoeg werd daarbij niets gezegd over zijn cognitieve gesteldheid. Toch belangrijk voor iemand die net over de helft is van zijn eerste termijn en tot 2028 door wil.

Ontslagen ouderen

In de Upper East Side willen ze er niets van horen. ‘Iedereen ziet er van dichtbij ouder uit’, zegt Marjorie Madfis, die vertelt dat ze op haar afdeling alle 50-plussers op één dag ontsloegen – ook haar. ‘Terwijl ik de eerste was die in 2012 over podcasts begon!’

Greg Harris, een zwevende kiezer van bijna 70, zou graag weer op Wall Street werken, maar wordt niet aangenomen. ‘Laten we het over Bidens verdiensten hebben’, zegt ook hij. Veel ouderen in de Upper East Side vinden de nadruk op leeftijd niet van deze tijd. Zeker nu allerlei typen mensen, groepen, sek­su­a­li­tei­ten en lichamen worden omarmd.

‘Ben je al 81?’, klinkt het verderop. Het is Bill (85), tegen zijn vriendin Judith. ‘Ik dacht dat je 71 was!’ Judith rolt met haar ogen. De twee vrienden zitten giechelend op een bankje bij een zee van tulpen in Central Park. ‘Begin niet over politiek, want dat wordt ruzie’, zegt Judith. ‘Wij zijn elkaars tegenpolen.’

Bill is een ‘diehard’ Republikein die in 2020 op Trump stemde. Toch vindt hij Biden een integer politicus, die zichzelf in dienst stelt van het Amerikaanse volk. ‘Ik zal niet op Biden stemmen, maar liever ook niet op Trump’, zegt Bill. Zijn vriendin kijkt hem tevreden aan. Na wat heen en weer gekibbel blijken ze toch een wens te delen. ‘Ik hoop dat er jongere kandidaten opstaan’, zegt Judith. Haar oudere vriend knikt instemmend. Wie dat moeten zijn, weten ze nog niet.

‘Ik vind Biden nu niet te oud’, zegt Judith, ‘maar ik zie om mij heen hoe snel het achteruit kan gaan.’