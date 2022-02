Wat valt er nu te verwachten in Oekraïne? Twee scenario’s ontleed

Russische militairen en gepantserde voertuigen staan ​​op de weg in de regio Rostov, Rusland. Beeld Yuri Kochetkov / EPA

Scenario 1: Russische militarisering van volksrepublieken, geen grote oorlog

De grote vraag is waar president Poetin de grenzen gaat trekken van de door hem erkende volksrepublieken. Hij heeft daarover nog niets gezegd. Russische parlementariërs stemden dinsdag unaniem in met erkenning, maar bleken geen idee te hebben welke gebieden ze precies uitgeroepen hebben als onafhankelijke landen.

Een senator die zei dat het ging om bijna het hele oosten van Oekraïne, kwam later terug op zijn woorden en zei dat hij slechts ‘een mening’ had geuit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken suggereerde dinsdag dat het om een kleiner gebied gaat, maar deze week maakt duidelijker dan ooit dat Ruslands beleid onzeker is tot Poetin zich erover heeft uitgesproken.

In het minst explosieve scenario kiest Poetin de bestaande randen van het separatistengebied als landsgrenzen van de twee volksrepublieken. Het Russische leger hoeft dan niet in te grijpen om meer grondgebied te veroveren voor Donetsk en Loehansk. Kortom: geen rechtstreekse oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Dit is het scenario waar veel Oekraïners stiekem op zeggen te hopen. Een groot deel van Oost-Oekraïne gaat weliswaar verloren, maar dat was het in de praktijk toch al. En uitzicht op toetreding tot de Navo was ook al verdwenen. De separatisten namen acht jaar geleden hun gebieden in dankzij geheime aansturing en bewapening van Rusland. De steun uit Rusland maakte het voor Oekraïne vrijwel onmogelijk om de gebieden militair te heroveren. De regering sloot die optie al jaren uit wegens de grote kans op tienduizenden doden.

Het internationale vredesproces zat al jaren muurvast en was een blok aan het been voor de Oekraïense regering. De Minsk-akkoorden, die Oekraïne in 2014 en 2015 met het mes op de keel ondertekende, verplichtten de regering een vorm van autonomie te verlenen aan gebieden die zich met Russische steun hadden afgescheurd van Oekraïne. Een hoogst ongewenste stap voor Kiev. Oekraïne vreesde dat Rusland de druk op westerse landen nog verder zou verhogen om Kiev te dwingen in te stemmen met de Russische interpretatie van ‘Minsk’.

Met erkenning veegt Rusland die mogelijkheid van de tafel en blaast Moskou het vredesproces op. Erkenning van de huidige separatistengebieden werd de afgelopen maanden daarom door Oekraïense analisten omschreven als een teken van deëscalatie.

Rusland ontloopt waarschijnlijk de zwaarste sancties die het Westen voorbereid had. Het erkende eerder, zonder harde straffen, twee separatistenrepublieken in Georgië. Poetin bouwde er militaire bases, maar er wordt niet gevochten aan de grens. Wel verschuift Rusland de grens van Zuid-Ossetië, een van de twee separatistengebieden, steeds verder Georgië in, waardoor het de regering onder druk houdt.

Maar Poetins toespraak van maandagavond heeft dit scenario voor Oekraïne onzeker gemaakt. In een bloeddorstige speech maakte Poetin duidelijk dat hij nog lang niet klaar is met Oekraïne, ook al heeft hij de Krim al bezet en een deel van Oost-Oekraïne de facto ingenomen na een oorlog met 14 duizend doden.

Scenario 2: Russische uitbreiding van separatistengebied, grote kans op oorlog

Het oorlogsscenario is dat Poetin de grenzen erkent die de separatisten zelf hanteren voor hun republieken. Die liggen veel dieper in Oekraïne: de separatisten eisen een gebied op dat drie keer groter is dan het gebied dat ze nu in handen hebben. Het Russische leger begint een offensief om de republieken uit te breiden.

In dit scenario lijkt een rechtstreekse oorlog tussen de twee buurlanden onafwendbaar. De Oekraïense president Zelenski zei dinsdag tegen zijn bevolking dat Oekraïne geen vierkante meter grondgebied zal afstaan. ‘We bevinden ons op ons eigen land, we zijn voor niets of niemand bang, we zijn niemand iets verschuldigd en we zullen niemand iets weggeven.’

Het Oekraïense leger zal er dan alleen voorstaan tegen kernmacht Rusland. Navo-lidstaten hebben in de afgelopen maanden duidelijk gemaakt dat ze geen troepen zullen sturen als er een oorlog uitbreekt met Rusland, omdat Oekraïne geen Navo-lid is. Oekraïne heeft zijn leger in de afgelopen acht jaar aanzienlijk versterkt, maar het is nog steeds veel kleiner dan het Russische leger. Zeker in de lucht en op zee maakt Oekraïne geen schijn van kans.

Het verloop van een oorlog laat zich niet voorspellen. Maar de kans is groot dat een rechtstreekse confrontatie niet beperkt blijft tot het oosten van Oekraïne, aangezien Poetin heel Oekraïne heeft omschreven als een gevaar voor de Russische veiligheid. Rusland heeft volgens westerse schattingen meer dan 150 duizend soldaten opgesteld ten zuiden, oosten en noorden van Oekraïne.

Onder meer de Britse premier Johnson zei dinsdag dat de erkenning van de separatistenrepublieken waarschijnlijk een opmaat is naar een grootschalige invasie, met ‘de overrompeling en onderwerping van een onafhankelijk, soeverein Europees land’ als gevolg. Het is ook mogelijk dat Poetin zijn kaarten, zoals zo vaak, nog even in zijn hand houdt.