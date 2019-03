Wat u moet weten over de statenverkiezingen

Lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie tijdens zijn overwinningstoespraak. Beeld ANP

1. Weglopende kiezers bij de regeringspartijen VVD, CDA en D66 brengen het derde kabinet-Rutte in een lastig parket. Wat betekent de uitslag voor Nederland?

2. Met bijna alle stemmen geteld lijkt Forum voor Democratie vrijwel zeker de partij met de meeste stemmen. De VVD volgt op de tweede plaats. Volg hier de uitslagen per gemeente en per provincie.

3. Wat betekent de uitslag voor de politieke situatie in de provincies? Wat gaat er in uw provincie veranderen?

4. De grote winnaar op rechts is Forum voor Democratie. Van 0 naar 12 zetels in de Eerste Kamer. ‘Dit had niemand durven dromen’

5. De grote winnaar op links is GroenLinks geworden. De partij wil besturen na de ‘klimaatverkiezingen’.

6. D66 is een van de grote verliezers. De partij betaalt opnieuw de prijs voor meeregeren.

7. Waar komt de plotselinge populariteit van Forum voor Democratie vandaan? Sinds de partij in 2017 met twee zetels in de Tweede Kamer kwam, is de achterban sterk gegroeid. Vier factoren waarom de FvD zo aantrekkelijk is voor kiezers.

8. De VVD’ers slaakten een kreet van schrik bij het zien van de eerste exitpoll. De hegemonie van de partij is verbroken.

9. De campagne van Thierry Baudet was voornamelijk gericht op de Eerste Kamer. Maar wat Forum voor Democratie in de provincies wil, is niet duidelijk.

10. Hoe wordt nu de zetelverdeling in de Eerste Kamer bepaald? In deze graphic kunt u zien hoe de statenleden op 27 mei de nieuwe leden van de Eerste Kamer kiezen.