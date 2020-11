Wat te doen met Kerst en Oudjaar? Kabinet zoekt nooduitgang van de lockdown

Klanten kijken rond in een tuincentrum in het West-Friese Hoogwoud: hoe wordt Kerst? Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid zal dinsdagavond dan ook zijn omgeven met grote voorzichtigheid. Hoe dan ook zal het afbouwen van de maatregelen dit keer langzamer verlopen dan in mei en juni. Het mag niet het begin worden van een derde golf besmettingen. Zeker is wel dat de ‘verzwaarde lockdown’ die nu 12 dagen van kracht is vanaf woensdag weer wordt afgeschaald naar de ‘gedeeltelijke lockdown’ die al sinds 13 oktober gold. De zwembaden, de bibliotheken, de pretparken, de dierentuinen en de culturele instellingen kunnen dan weer, in beperkte mate, bezoek ontvangen.

Al bij de aankondiging van de verzwaring was duidelijk dat deze fase na twee weken automatisch zou aflopen. Het gevolg is dat de afschaling nu komt zonder dat duidelijk is of de verzwaring enig effect heeft gehad. Dat is nu nog niet terug te zien in de besmettingscijfers.

Wel duidelijk is dat de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober, met vooral de horecasluiting en de beperking van de groepsgrootte als blikvangers, na ruim een maand een aanzienlijk effect heeft gehad op de besmettingscijfers, maar ook dat dat effect over z’n hoogtepunt heen lijkt. Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt veel minder voorspoedig dan een week geleden. Op weekbasis loopt het aantal positieve testresultaten weliswaar nog terug, maar het tempo van de daling is veel trager dan een week geleden. Maandag rapporteerde het RIVM met 4.873 nieuwe besmettingen zelfs een hoger aantal dan vorige week maandag.

Dat moet volgens de ‘routekaart’ van het kabinet naar 1.200 per dag voordat er weer sprake kan zijn van enige ontspanning. Het aantal nieuwe opnamen op de intensive care moet dan ook lager zijn dan tien personen per dag, waar er momenteel nog dagelijks dertig nieuwe patiënten beademing of andere intensieve zorg nodig hebben. ‘De cijfers zijn heel veel lager dan ze waren, maar nog heel veel hoger dan ze moeten zijn’, aldus De Jonge maandag.

Uitdaging

Dat plaatst hem en Rutte dinsdag voor een uitdaging. Binnen en buiten het kabinet klinkt al enige tijd de roep om perspectief te bieden, zeker nu de feestdagen zich aandienen. Sinterklaas zal in zeer kleine kring moeten worden gevierd, liet Rutte eerder al weten, maar wat te doen met Kerstmis en de jaarwisseling?

Premier Mark Rutte zondag bij het Catshuis voor een overleg met collega-ministers en deskundigen over de coronacrisis. Beeld ANP/Robin van Lonkhuijsen

Een eenduidige boodschap zit er nog niet in, kondigde Rutte vrijdag al aan. Het is te vroeg om te zeggen wat er mogelijk zal zijn, dus het blijft bij speculeren. In Ruttes eigen, aarzelende woorden: ‘We hopen het proces te kunnen schetsen hoe wij de komende tijd tot besluitvorming willen komen (...) Je wilt kijken: wat is er mogelijk, als de cijfers dat mogelijk maken, zo rondom half december en wat meer structureel richting januari, en dan specifiek voor de Kerst en Oudjaar. Wat zou dan veilig kunnen op een verstandige manier?’

De horeca, die snakt naar de terugkeer van klanten, moet er sowieso rekening mee houden dat versoepeling van de maatregelen dit keer voorzichtiger zal verlopen dan in in het voorjaar, toen na het Pinksterweekend de terrassen weer volliepen, maar ook het aantal besmettingen in de zomer weer begon op te lopen. ‘Dat is, denk ik, de les die we hebben geleerd’, aldus de minister-president.